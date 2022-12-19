Tivibu kumanda resetleme Nasıl Yapılır 2023

Tivibu kumanda resetleme nasıl yapılır, dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Sizler için tüm detayları derledik. Şimdi hiç vakit kaybetmeden ayrıntılara geçelim.

Tivibu kumanda resetleme işlemi, bazen çalışmayan kumandaları eski haline getirmek için yapılan bir işlemdir. Kullanımı kolay olacak şekilde üretilen tivibu kumandası, bazı durumlarda çalışmayabilir. Eğer kumanda çalışmıyorsa, ilk olarak pillerin takılıp çıkarılması gerekebilir. Fakat pil değişikliğine rağmen hala sorun devam ediyorsa, adım adım resetleme yapılması gerekir. Resetleme işlemi, tivibu kumandasının çalışmayı durdurduğu anlarda uygulanır ve bu durumdan çıkabilmek için kumandayı eski haline getirerek tekrar kullanmaya başlayabilirsiniz.

Tivibu Kumanda Resetleme

Tivibu Kumanda Resetleme

Tivibu kumandasını resetlemek için ilk olarak, input ayarlarından gelen video bağlantısı, HDMI ya da SCART’ı seçmelisiniz. Ardından sırasıyla 9, 9 ve 6 rakamlarına tuşlayarak kumandayı resetlemek için gereken adımları takip etmelisiniz. Kumanda ışığı iki kere yanıp sönecek ve bu işlem sırasında aşama aşama ilerleyerek her şeyi doğru bir şekilde yaptığınız takdirde kumanda resetlenmiş olacaktır. Eğer kumanda resetlemek için yaptığınız her şey doğru gibi görünse de hala çalışmıyor olabilir. Bu durumda profesyonel destek almak gerekebilir.

Kumandalar izlemeyi daha keyifli hale getirdiği gibi zaman zaman teknik sorunları da beraberinde getirebilir. Bu durumlarda sıfırlanması gereken tv kumandasının resetleme işlemleri aşağıda anlatılmıştır. İlk olarak, kumandanın pilleri çıkarılır ve daha sonra kumandanın üzerindeki güç düğmesine üç saniye basılı tutulur. Sonra, yeni piller takılır ve kumanda fabrika ayarlarına dönecektir. Akıllı kumandada resetleme işlemi için ise ‘CODE’ tuşuna yaklaşık iki saniye basılı tutulur ve kırmızı ışık kesintisiz yanık kalana kadar basmaya devam edilir.

Input ayarlarına giriniz.

HDMI yada SCART seçiniz.

9-9-6 rakamlarına basınız.

Kumanda ışığı iki kere yanıp sönecek.

Resetleme işlemi tamamlandı.

Tivibu kumanda çalışmıyor ne yapmalıyım?

Televizyon izlemeyi kolaylaştıran Tivibu kumandaları her zaman üstün bir performans göstermeyebilir. Tivibu kumandaları, birçok evde kullanılan kullanışlı cihazlardır; ancak bazen bu kumandalar çalışmayı reddedebilir ve böylece evde televizyon izlemeyi beklediğimiz gibi gerçekleştiremeyebiliriz. Bu durumda ne yapacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. O nedenle, bu yazıda Tivibu kumandalarının neden çalışmadığını ve bu sorunun çözümlerini ele alacağız. Böylece, Tivibu kumandanızın çalışmaması durumunda, ne yapmanız gerektiğini bilmenizi ve bu sorunu çözmenizi sağlayacağız.

En yaygın nedenlerden biri, Tivibu kumandalarının çalışmaması, bataryaların bitmiş olması, kumanda ile televizyon arasındaki bağlantı problemi, kumandada bir arıza olması ve kumanda ile televizyon arasındaki uzaklığın fazla olmasıdır. Bu durumda, bataryaları değiştirin ve tekrar deneyin; kumandanın pillerini çıkarın ve televizyonun üstündeki “Kumanda Algılama” düğmesine basın. Ücretsiz Tivibu müşteri hizmetlerine başvurun ve kumanda ile televizyon arasındaki mesafeyi azaltmaya çalışın.

Tivibu Kumandası bozuldu nereden alınır?

Eğer güvenilir ve uygun fiyatlı bir tivibu kumandası satın almak istiyorsanız, internet mağazaları işinize yarayacaktır. Kumandalar genellikle kampanyalı fiyatlarla satılmaktadır. Tivibu ile ortaya çıkan dünya kadar eğlenceye seyirci kalmak için, kaliteli bir kumanda kullanılması gerekmektedir. Ayrıca günlük kullanımı kolaylaştırmak ve teknolojik yeniliklere ayak uydurmak adına,Tivibu kumanda uygulaması geliştirilmiştir. Yeni nesil televizyon anlayışını yansıtan bu kumanda uygulaması, Android işletim sistemine sahip cihazlar üzerinden yönetilebilmektedir.

Tivibu kumanda fabrika ayarları

Kumandanızın üstündeki numerik tuşlardan 1 ve 6 tuşlarına aynı anda 3 saniye basmanızı öneriyoruz. Kumandanızın yanıp sönmeye başlayacağını göreceksiniz. Ardından sırasıyla numerik tuşlardan 9, 9, 6 tuşlarına basınız. TV kumandanızın ışığı iki kez yanıp söndüğünde fabrika ayarlarına dönmüş olacaktır. Ayrıca, satıcının masraflarını üstlenmesi durumunda, arızalı olan ürünün onarımı ücretsiz olarak yapılmaktadır.

Tivibu kumanda Güncelleme

Tivibu kumanda güncelleme işlemleri sistem tarafından otomatik bir şekilde yapılmaktadır. Ekstradan herhangi bir müdahaleye gerek yoktur. Fakat tivibu kumanda resetleme ve fabrika ayarları için yukarıda anlattığımız adımları uygulayabilirsiniz.

Ayrıca Tivibu uygulamasını kullanmak için kumanda kullanmaya gerek yoktur. İki cihaz arasında kurulan eşleştirme sayesinde bu işlem yapılabilir. İlk olarak, tivibu uygulamasını telefonun üzerine indirip açılır. Yazılımın kurulmasından sonra, telefonun kumandası kullanılarak tivibu kontrol edilebilir. Kumanda ile arzu edilen içerikler tivibu uygulamasından erişilebilir.

Böylece Tivibu kumanda resetleme konusuna açıklık getirmiş olduk. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın. Tüm soru, öneri ve isteklerinizi aşağıda bulunan yorumlar kısmından bizlere iletebilirsiniz.

Windows Kayıt Defteri Temizleme Nasıl Yapılır?

Çözüldü: Awox kanallar silindi nasıl geri getirebilirim