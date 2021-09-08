Görev Çubuğu Küçültme (Windows 10 ve Tüm sürümler)

Windows ta görev çubuğu küçültme işlemi sizlere zor gibi gelebilir. Oysaki Windows 10 görev çubuğu simgeleri küçültme işlemi oldukça kolaydır ve 1 dakikanızı bile almamaktadır. Bunun için birkaç farklı yöntem bulunmaktadır.

Bunlardan ilki en pratik olanıdır ve ayarlardan yapılır.

Bir diğer yöntem ise eklenti kurmaktan ibarettir.

Bu yazımızda en pratik şekilde bilgisayar görev çubuğu küçültme adımlarını anlatacağız.

Windows 10 Görev Çubuğu Küçültme

İlk önce fare imlecini görev çubuğu üzerine getirin, Daha sonra sağ tıklayın, Açılan menünün en altında yer alan görev çubuğu ayarları kısmına girin., Bu sayfadan ise küçük görev çubuğu simgelerini kullan diyerek çıkış yapın.

Artık bu adımları takip ederek tüm Windows sürümlerinde görev çubuğu simgelerini küçültebilirsiniz.

Bir diğer yöntemde ise eklenti kullanmanız gerekir. Fakat daha kolay şekilde bu işlemi gerçekleştirme imkanı varken eklenti kullanmanızı tavsiye etmiyorum.

Farklı sorunlarınız olursa bizlere yorumlardan ulaşabilirsiniz. En kısa sürede çözümü için yardımcı olmaya çalışacağız.

Bir önceki yazımız olan Güç Seçenekleri Yüksek Performans Yok Sorunu Çözümü başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.