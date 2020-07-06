Xiaomi Mi True Kablosuz Kulaklık 2 İnceleme

Xiaomi’nin kablosuz stereo kulaklıkları Hindistan’da piyasaya sürüldü. Temel özellikler arasında LHDC ses desteği, hızlı şarj ve sesli aramalarda çevresel gürültü iptali var. İşte Mi True kablosuz kulaklık 2 incelemesi hakkında bilmeniz gerekenler.

Tasarım

Tasarım cephesinde, Apple’ın AirPods tasarımını açıkça takip ediyor, ancak yuvarlak kenarlar veya eğriler yok, ancak keskin köşeler ve hantal form faktörü, bazılarınız açısal form faktörünü beğenmiş olsa bile bize biraz daha az çekici geliyor. Rakip Buds Air, AirPod’ların benzer bir tasarım desenini takip eder, ancak ince bir görünüm ve his verir.

Özellikler ve Bağlantı

Kablosuz kulaklığın özellikleri arasında akıllı kulak içi algılama ve hareket kontrolleri bulunur. Earpod’ları kulağa bağladığınızda algılayan dahili optik sensörler ile birlikte gelir. Sensörler, müziği çıkardığınızda otomatik olarak duraklatacak ve tekrar açtığınızda müziğe devam edecek kadar akıllıdır.

Ayrıca dokunmatik müzik kontrolleri ve basit dokunma hareketlerini kullanan çağrılarla birlikte gelir. Müzik çalmak veya duraklatmak için sol kulağınıza iki kez hafifçe vurarak ses asistanını etkinleştirmek için sağ kulağa iki kez hafifçe vurun. Çağrıları cevaplamak için herhangi bir kulaklığa iki kez dokunun. Buna ek olarak, Amazon Alexa, Apple Siri ve Google Assistant gibi ses yardımcılarıyla çalışır. Android, iOS, Windows işletim sistemleri ile uyumludur. Bağlantı, daha hızlı iletim yanıtı ve daha hızlı bağlantı için Bluetooth 5.0’ı içerir.

Ses Kalitesi ve Pil Ömrü

Mi True kablosuz kulaklık 2, mükemmel bir ses deneyimi sunmak için Hi-Res Kablosuz Ses sertifikalıdır. LHDC 96 kHz ses desteği ile iki adet 14,2 mm dinamik sürücü sağlar.

Mi True Kablosuz Kulaklık 2, kulaklıklarda 30 mAh pil ve kutuda 250 mAh pil içerir. Tüm bunlarla, kulaklıklar tek bir şarjla 4 saate kadar ve şarj kutusu ile toplam 14 saate kadar dayanır. Pil ömrü ayarladığınız ses düzeyine göre değişmekle birlikte, bu önemli bir fark yaratmaz.