Yılbaşında İzleyebileceğiniz 10 Harika Netflix Filmleri

Gelecek neslin tarih kitaplarında yer almaya şimdiden hak kazanmış, 12 ay boyunca çeşitli felaketler, sıkıntı ve problemler ile bitmesi için herkese gün saydıran 2020’nin nihayet sonuna gelmek üzereyiz. Yeni yıl denince akla ilk gelen şeyler ise sıcak aile buluşmaları, özenle hazırlanan yemekler, yılbaşına özel oyunlar, TV programları, geç saatlere kadar edilen sohbetler ve daha nicesi. Peki ya şöyle güzelinden izlenen bir filmin verdiği keyfin yılbaşı gecesi ile buluşması? 2020 yılı ne yazık ki sinema salonlarının kapısına mühür vurmuş olsa da imdadımıza tabii ki de streaming platformları yetişti. Bunların en başında gelen ise hem satın aldığı hem de kendi orijinal içerikleriyle izleyiciyi kucaklayan, 2020 yılında evlerimizde bir nebze daha az sıkılmamıza yardımcı olan Netflix. Yılbaşı gecesini Netflix’ten açabileceğiniz aksiyondan belgesele, dramdan gerilime onlarca filmden biri ile taçlandırmak isteyenler için 10 harika Netflix film önerisi

10 Netflix Film Önerisi

Listede yer verilecek filmler güncel olup 2019 ve 2020 yıllarında çıkmış güncel yapımlardır.

Extraction

Hiç şüphesiz 2020 yılının en dikkat çeken yapımlarından biri olan Extraction, yayınlandığı ilk dört haftada 99 milyon kez izlendi. Yönetmenliğini daha öncesinden Marvel Stüdyoları ile dublör olarak çalışan Sam Hargrave’in yaptığı yapımın başrolünde ise yine Marvel Stüdyoları ile çalışmış ve Thor rolü ile gönüllerde taht kurmuş yakışıklı oyuncu Chris Hemsworth bulunmakta. Yeraltı ve uyuşturucu baronlarının dünyasında geçen yapımda bu pis dünyanın bir sonucu olarak oğlu kaçırılan Hintli bir işadamı, çocuğunun kurtarılması için paralı bir asker olan Tyler Rake’i kiralar ve kurtarma operasyonu başlar. Aksiyon ve dövüş sahneleri ile aksiyon severleri fazlasıyla tatmin eden Extraction’ın devam filminin geleceği ise Netflix tarafından resmi olarak açıklandı. John Wick tarzı aksiyon filmi severlerin Extraction’dan da aynı keyfi alacağı su götürmez bir gerçek.

Social Dilemma

Netflix’in yaptığı en iyi işlerden biri olan belgesel-dizi / belgesel-film türünün en iyi örneklerinden biri olan Social Dilemma bizleri hepimizin içinde olduğu bu sosyal hapishane ile yüzleştiriyor. Günlük hayatımızın büyük bir kısmını harcadığımız Instagram, Twitter, Facebook ve daha diğer “sosyal” medya platformları… Social Dilemma aslında bize bu sosyal alemlerde ne kadar da yalnız olduğumuzu, kullandıkça nasıl tükendiğimizi ve bizi asıl “sosyal” olan dünyadan nasıl kopardığını oldukça etkili bir dille sunup bakış açımızı genişletmekte. Siz de yılbaşı gecesinin verdiği yorgunluktan sonra kafanızı açmak isterseniz Social Dilemma bunun için en iyi yapımlardan birisidir.

Enola Holmes

Sherlock Holmes sevenler buradaysa Enola Holmes tam da sıcak bir yılbaşı akşamı onların Sherlock özlemini giderecek bir film. Başrolünde yine bir Netflix orijinal içeriği olan Stranger Things ile kariyer basamaklarını tırmanmaya başlayan genç yıldız Millie Bobbie Brown ve Sherlock Holmes rolünde başarılı aktör Henry Cavill’ın bulunduğu bu yapımda annesinin kayboluşunun sır perdesini aralamaya çalışan Enola, Sherlock’tan yardım ister fakat beklediğini alamadığından dolayı tek başına bu sır perdesini aralamak için Londra yolunu tutar.

The Platform

2019’da yayınlanmış olmasına karşın asıl patlamasını 2020 yılında yaşayan İspanyol yapımı gerilim korku filmi The Platform, korku ve gerilim temalarını alt metninde yatan sosyal bir mesaj ile başarılı bir şekilde harmanlayıp sizi hikayenin bir parçası haline getirip karakter ile bütünleştiriyor. Yüzlerce katı ve her katta iki mahkumun olduğu bir hapishanedeki düzene baş kaldıran Goreng isimli ana karakterimizin direnişini anlatıp bizleri bir buçuk saatlik gergin bir direniş hikayesine ortak ediyor.

Uncut Gems

2017 yılında Robert Pattinson’ın başrolünde olduğu “Good Time” filmiyle yönetmenliklerini iyice kanıtlayan Safdie kardeşlerin son filmi olan Uncut Gems, başrolündeki Adam Sandler’ın da başarılı performansı ile başından sonuna kadar yarattığı gergin ve bağırışmalarla dolu ortam ile bizi film süresince diri tutmayı başarıyor. New York’taki kuyumcusunda ünlü isimlerle değerli taş ticareti yapan Howard Ratner’ın (Adam Sandler) mallarının bir kısmının çalınmasının ardından sarpa saran hayatını konu edinen Uncut Gems, türünün güzel örneklerinden biri olarak yılbaşı izleme listenizde olabilecek filmler arasında yer almakta.

Marriage S tory

Altın Küre Ödülleri’nde 6 dalda birden aday olan Netflix’in ödüllü filmi Marriage Story’de yönetmenlik yapan Charlie ile oyuncu olan eşiNicole’un evliliklerinin sonuna gelmesi konu ediniliyor. New York – Los Angeles arasında yer alan bu ayrılık hikayesinde başroller Adam Driver ve Scarlett Johannson’ın harika performansları filmi bir üst seviyeye taşımakta. Öyle ki Adam Driver bu filmdeki performansı ile Oscar’da en iyi erkek oyuncu kategorisinde aday gösterildi. Filmde Nicole ve Charlie’nin birbirlerine yazdıkları mektupları okumaları ise aralarındaki ilişkiye dair daha çok detay elde etmemizi sağlayıp karakterler ile bağ kurmamızı sağlıyor. Hareketli yılbaşı akşamınızı bu filmle süsleyip biraz olsun soluklanabilirsiniz.

The Devil All the Time

Yıldızlar geçidi gibi kadrosuyla The Devil All the Time yılbaşı gecesi ekranlarınıza konuk olup size farklı bir hikaye sunabilecek filmler arasında yer alıyor. Robert Pattinson, Tom Holland, Bill Skarsgard ve Sebastian Stan gibi isimleri kadrosunda barındıran filmde Batı Virginia ve Ohio’da birbirlerinden farklı bir grup insanın yollarının kesişmesini konu ediniyor. Savaşta işkence görmüş bir asker, fiziksel engelli bir din adamı, seri katil bir çift ve dahası bu güzel filmin içinde sizleri bekliyor.

Project Power

İçeceğinizi ve cipsinizi alıp şöyle iyisinden bir aksiyonun parçası olmak istiyorsanız izleyebileceğiniz bir diğer film ise Project: Power. Kullanıldığı zaman kullanan kişiye 5 dakikalık süre zarfınca süper güçler veren bir hap ve bu hapın kaynağına, tedarikçisine ulaşmak isteyen bir asker, sokaklarda bu hapın satışını yapan genç bir kız ve şehrin polis departmanında çalışan bir polisin yollarının kesişmesiyle şekillenen bu hikayede görsel efektlere doyup aksiyonun tadını çıkarabilirsiniz.

The Old Guard

Aksiyondan devam edelim. Charlize Theron sevenler buraya! Gina Prince-Bythewood’un yönetmenliğini yaptığı The Old Guard, ölümsüz olan bir grup paralı askerin aksiyon dolu maceralarını konu ediniyor. Yıllardan beri ölümsüz olarak var olan bu paralı askerler bir başka ölümsüzün daha var olduğunu öğrenir ve olaylar gelişir. Aksiyon filmi olmasına karşın toplumsal olaylara da ufak ufak atıflarda bulunan bu yapım da yılbaşı akşamı izlenmeye değer filmler arasındaki yerini alıyor.

Bayi Toplantısı

Önceden saydığımız 9 yabancı filmin ardından listeyi bu yıl Netflix’te yayınlanmış olan yerli bir yapım ile kapatalım. Aksiyon, macera, dram, gizem… Bunların hepsi bir yan şöyle dursun yılbaşında keyfinize keyif katıp gülmek isterseniz Bayi Toplantısı sizi bekliyor olacak. Yönetmenliğini Bedran Güzel’in yaptığı ve başrolünde komedi filmlerinde kendini kanıtlamış isim İbrahim Büyükak’ın bulunduğu Bayi Toplantısı, birbirinden habersiz üç esnafın komik hikayesini konu alıyor. Yine birbirlerinden habersiz katıldıkları ve yollarının kesişmesini sağlayan bayi toplantısında başlayan olaylar sarmalıyla birlikte bizleri bu komik ve bir o kadar da eğlenceli maceranın içine çeken bu film de sevdiklerinizle beraber yılbaşı akşamı keyfinize keyif katıp sizi güldürecek yapımlar arasındadır.

