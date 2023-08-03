Siz de geniş kitlelere erişmek, bunun için Youtube Shorts kullanmak istiyorsunuz, ancak videolarınız beklediğiniz kadar fazla izlenmiyor mu? Acele etmeyin. Daha fazla Youtube Shorts izlemesi elde etmek için yapabilecekleriniz var. Sadece sakin olup, kuracağınız strateji içerisinde, uygun taktik adımları atmanız gerekiyor. Doğru adımları atmanız halinde, zaman içerisinde hakkettiğinizi düşündüğünüz konuma yerleşebilirsiniz. Peki bunu nasıl başaracağız? Youtube Shorts nasıl daha fazla izlenir?

Az mı izleniyorsunuz?

Öncelikle kendinizi kıyaslarken, milyonlarca gösterim alan eski hesaplarla kıyaslama yapmanız doğru olmaz. Niş paylaşımlar için izleme sayısı çok kısıtlı olabilirken, uzun vadede iyi yönetilen hesaplar olsa dahi, çok yüksek erişimler mümkün olmayabilir.

Shorts paylaşımlarınızın izlenme sayısının düşük olup olmadığını tespit edebilmek için sizinle eşlenik hesapları izleyin. Elbette hedefiniz çok yüksek sayıda gösterim alan hesaplar olmalıdır. Ancak bu hesapların hedef kitlesi ve hedef kitle ile olan bağlılık düzeyi, sizinle aynı olmayabilir. Bu mukayeseyi birkaç parametreyi kontrol ederek yapabiliriz.

Kanalınız ne kadar süredir açık?

Kanalınızın abone sayısı nedir?

Kanalınızda nasıl içerikler paylaşıyorsunuz?

Kanalınızdaki içeriklere yorum ve paylaşım geliyor mu?

Bu dört sorudan elde edeceğiniz veri hem kıyaslama yapacağınız hesapları tespit etmenize hem de uzun vadeli plan yapabilmenize imkân verecektir. Eğer hala rakiplerinizden daha az gösterim elde ettiğinizi düşünüyorsanız, bazı ayarları gözden geçirmek ve düzenlemeler yapmak gerekecektir.

Kanalınız Doğru Yapılandırıldı mı?

Youtube Shorts, genel Youtube kanal yapılandırma parametreleri ile paralel kurallar üzerine kuruludur. Eğer kanalınızın yapılandırması doğru yapılmamış ise zaten herhangi bir gönderinin öne çıkması olası değildir. Gönderi yaparken, açıklamaları ve diğer alanları kurallara uygun biçimde yapılandırmak, kanalın toplam algoritma değerini artırır ki, bununla beraber Youtube Shorts da dahil olmak üzere tüm içerikler daha fazla izlenebilir.

Eğer bu yapılandırmalar hakkında bilginiz yok ise Youtube Kanalı Yapılandırma ve Youtube SEO ile ilgili içeriklerimizi gözden geçirebilir veya bu konuda uzman profesyonellerden destek alabilirsiniz.

Doğru Paylaşımı, doğru platformda yapmak önemlidir

Youtube Shorts, genel izleyici kitlesine hitap eden bir sistemdir. Burada izleyicinin kayıtlı olması gerekmediğinden, bir sosyal medya ortamı gibi düşünülmesi doğru olmaz. Her ne kadar algoritma paylaşımlarınızı ilgili kitlelere gösteriyor olsa da belli başlı içeriklerin izlenmesini kısıtlayabilir.

Herhangi bir içerik paylaşmak, kanalınızı büyütmez veya Shorts paylaşımlarınız bu sayede izleme almaz.

Çıplaklık

Finansal işlemler

Nefret ve şiddet içerikleri

Kumar

Gibi kategorilerde paylaşımlar, doğrudan kanal kapanmasına veya kanalın gösterimlerde geriye itilmesine neden olur. Buna benzer şekilde, ilgi çekmeyen veya negatif tepki alan paylaşımlar da geri plana itilecektir.

Kitlenizin veya genel kitlenin hoşlanmayacağı konulardan uzak durmak ve genel izleyici kitlesi üzerinde etkili olmak için fikirler üretmek, Youtube Shorts için en verimli yöntem olacaktır.

Paylaşım Frekansına Dikkat!

Çok sık veya çok seyrek paylaşım yapmak doğru değildir. İstatistiksel olarak çok izlenen yayıncıların, 3 günde 1 içerik paylaştığını görüyoruz. Ancak bu kesin bir sınırı ifade etmez. Sizin paylaşımlarınız daha sık olabilir. Ancak daha seyrek olmaları halinde kanalınızın inaktif kanal kategorisine düşme durumu söz konusu olabileceğinden, buna dikkat etmek gerekir.

En Doğru Youtube Paylaşım Zamanı Ne Zaman?

Youtube’un normal içeriklerinin paylaşım zamanlaması için genel geçer bir süreçten söz etmek mümkündür. Youtube videolarının en çok izlendiği günler, Cumartesi ve Pazar günleri olarak bilinir. Bunun yanında, en doğru paylaşım zamanının ise Perşembe ve Cuma olduğu kabul edilir. Bu frekanslar, aslında genel olarak internet kullanım genliğini de ifade eder.

Pazartesi ve Salı günleri, dünya genelinde haftanın ilk günlerdir ve sendrom periyotları olarak kabul edilir. Kullanıcıların internet iştahı bu günlerde çok güçlü olmayabilir. Çarşamba günü ise sıradan bir gündür ki, bugünde paylaşım yapmak aslında ortalama referansı ifade edecektir. Perşembe ve Cuma ise hafta sonuna yaklaşan şehir insanlarının neşelerinin yükseldiği günlerdir. Bu günlerde kullanım genliği artabilir. Elbette hafta sonu, Youtube için en çok izlemenin alındığı periyotlardır.

Hafta sonu çok ciddi bir izleme olacağını kabul ettiğimizde, bu videoların izleyicilerin önüne düşmesi için bir veya iki gün önceden hareket etmenin faydalı olacağını düşünebiliriz. Yani karşımıza yine, Perşembe ve/veya Cuma günlerdi paylaşma seçeneği çıkar. Youtube Shorts paylaşımlarını iyi yapılandırılmış kanalımızda, bu günlerde yayınlamak; izlemelerin yükselmesini sağlayabilir.

Paylaşımınız İlgi Çekiyor mu?

Youtube Shorts, anlık izlenen ve hızla paylaşılan; dolayısıyla geometrik olarak izleyici artan bir platformdur. Burada yapacağınız paylaşım algoritma tarafından zaman zaman test edilir ve genel kitleye gösterilir. Kitle, paylaşımlarınıza ilgi gösterir ise paylaşımınız algoritma tarafından önde tutulur ve hatta daha da öne çıkarılır. Günlerce akışta gördüğünüz videoların sebebi, ilgi görüyor olmalarıdır.

Nasıl Paylaşımlar İlgi Çeker?

Pazarlamanın temel ilkelerinin başında, kitleyi doğru analiz etmek gelir. Ancak Youtube Shorts için bunu yapabilmek çok zor olabilir. Zira buradaki kitlenin belli bir kategoriye ayrılması zordur. Bu bakımdan, genel geçer ilkelere bağlı olarak içerikleri geliştirmek, daha doğru olacaktır. Bir bakımda, bunlara; herkesin hoşuna gidebilecek içerikler de diyebiliriz.

İlgi çekici Youtube Shorts videoları oluşturmak için ajitasyon, tahrik veya mizah yollarını seçebilirsiniz. Bu yöntemler, kullanıcıları; konuya ilgileri olmasa dahi onlara çekecektir. Ancak özellikle tahrik ve ajitasyon yöntemlerinin düzenli ve devamlı bir kullanıcı bağlılığı oluşturabileceğinden söz etmek doğru olmaz. Genellikle toplumsal olaylar, çevre olayları, hayvanlar ve doğa ile ilgili paylaşımlar bu sınıfta yer alabilir. Mizah konusu ise bambaşka bir konudur. Eğer mizah altyapınız gerçekten güçlü değilse ve kendiniz bu alanda içerikler üretemeyecekseniz, buna girişmemenizde fayda vardır. Zira edineceğiniz kitleye sürekli aynı içeriği sunmanız gerekecektir.

Buradan çıkaracağımız sonuç, bize birkaç konu başlığına özen göstermemiz gerektiğini gösterir. Youtube Shorts paylaşımlarınız;

İlgi Çekici

Kolay anlaşılan

Doğru ve tutarlı bilgileri içeren

Doğru yapılandırılmış

İyi hazırlanmış

Orijinal

İçerikler olmalıdır.

İlgi Çekici Youtube Shorts Nasıl Hazırlanır?

Youtube Shorts, güncel olayların sıklıkla paylaşıldığı bir ortamdır. Bu ortamda hazırlayacağınız içeriklerin, gündeme dair olması; doğrudan ilgi çekici olmalarına destek olabilir. Örneğin; yaz aylarında, güneşten korunmakla ilgili bir paylaşım etkili olabilir. Elbette burada elinizdeki 60 saniyeyi çok iyi kullanmanız gerektiğini unutmamalısınız. Eğer bir yayıncı olacaksanız; iyi bir fikir üretebilmeli, bunu iyi çekmeli, kurgu ve montajını uygun şekilde yapabilmelisiniz. Eğer sadece bir kanalın ön yüzü olup, bu işleri bir teknik ekibin yapmasını istiyorsanız, teknik ekibinizi doğru seçmelisiniz.

Anlaşılmaz Paylaşımlar İzlenmez

Ne anlattığı belli olmayan veya çok zor anlaşılan içerikler faydalı değildir, izlenmez ve gösterim almazlar. Bu nedenle, videonuz ne ile ilgili olduğunu ilk birkaç saniyede anlatmalıdır. Bunun için kapak görselinizin doğru seçilmiş olması da etkilidir. Kullanıcıyı hakimiyetiniz altına alabilmeniz için en önemli adım, Youtube Shorts paylaşımınızın ön izlemesi ve ilk birkaç saniyesidir.

Yanıltıcı Paylaşım Yapmayın

Doğruluğundan emin olmadığınız, üçüncü taraf içerikleri ve doğru olmayan kendi içeriklerinizi paylaşmayın. Bunun hukuki sorumluluğunun yanı sıra, Youtube algoritmasının sizi reddetmesi ve kullanıcıların bağlılığını kaybetmesi boyutu, son derece önemlidir.

Paylaşımı Doğru Yapılandırın

Youtube Shorts paylaşımınızın; başlık, açıklama ve etiket kısımlarını doğru yapılandırın. Paylaşımınıza ait alfanümerik veriler, onun sınıflandırılması için son derece önemlidir.

Kopya Çekmeyin, Lisans İhlal Etmeyin

Çok izlenen içeriklerin, Youtube Shorts ortamında yeniden paylaşılması; yaygın bir uygulamadır. Ancak bu doğru değildir. Sizi Youtube Shorts fenomeni yapmak için bu yöntemler işe yaramaz. Kaldı ki, lisans ihlali yapacak olursanız, kanalınız ortadan kalkacaktır. Bu nedenle, kendiniz içerik üretmeye özen gösterin. Elbette dışarıdan faydalanacağınız içerikler de olabilir, ancak bunlar geneli kapsamamalıdır.

Analiz yapın ve optimize edin

Daha önce paylaştığınız Youtube Shorts içeriklerini sınıflandırın ve bunların nasıl reaksiyon aldıklarını inceleyin. Düşük reaksiyon alan videolarınızın detaylı incelemesini yapın ve eksiklerini bulmaya çalışın. Eğer herhangi bir sorun bulamıyorsanız, konu ilgi çekici değildir; bu tip içerikleri paylaşmaktan vazgeçin.

Youtube Etkinliğinizi Artırın

Youtube beğenileriniz, paylaşımlarınız ve yorumlarınız, hesabınızın; dolayısıyla kanalınızın etkin kalmasını sağlar. Ayrıca, yapacağınız Youtube Shorts paylaşımlarının linklerini, benzer uzun videolara yorum olarak yapıştırabilir, bu sayede backlink elde edebilirsiniz. Doğru şekilde yapılması halinde bu oldukça etkili bir yöntem olabilir.

Profesyonel Yardım Alın

Youtube Shorts, belli standartlarla yapılması gereken paylaşımlar gerektiriyor olduğundan, bu alanda profesyonel destek almak faydalı olabilir. En azından; çekim, kurgu ve benzeri teknik detaylar hakkında bir yapım firması ile görüşebilirsiniz. Ya da dilerseniz, tüm medya işlemlerinizi bir dijital medya firmasına emanet edip, siz kanalınızın yıldızı konumuna yerleşebilirsiniz.