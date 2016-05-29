ETS2 ve ATS Multiplayer’da Diğer Oyuncuların Sesleri Nasıl Kapatılır?

Euro Truck Simulator 2 ve American Truck Simulator oyunlarının online yaması Multiplayer’da, bulunduğunuz yere yakın belli bir mesafedeki oyuncuların telsiz konuşmalarını kapatmak için basit bir yol var. Telsiz konuşmaları özellikle konvoy şekilde giden gruplar için oldukça kullanışlı bir özellik. Ancak bu durum ufak çocukların elinde oyuncak olabiliyor. Kendi istikametinizde giderken gerekli gereksiz konuşmalardan bıktıysanız aşağıdaki görselden faydalanarak oyuncu sesleri kapatabilirsiniz.

Tab tuşu ile multiplayer panelinizi açın > Sound > Voice volume ayarını sola doğru çekerek kapatınız.

Bu işlem ile oyuncu seslerini kapatabilirsiniz ancak sol üstteki kimin konuştuğu açık kalır.