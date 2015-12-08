Son Zamanların En İyi Anti-Virüs Programları

Bir bilgisayarın olmazsa olmazı antivirüs programlarıdır. Bugün bir sitenin zararlı olup olmadığını belirleyende bu programlardır, bilgisayarınızda zararlı bir içerik bulunuyor mu bunun taramasını yapan da antivirüs programlarıdır. İşte sizlere en iyi antivirüs programları!

Antivirüs denilince aklınıza ilk gelen şey nedir? Benim aklıma; ”trojan, solucan” geliyor çünkü bilgisayarınıza en büyük zararı verebilecek olan virüs türleri bunlardır. Ayrıca keylogger gibi zararlı yazılımlarda bilgilerinizin çalınmasına, şifrelerinizin deşifre edilmesine olanak sağlayacaktır. Tüm bunlardan kurtulmak için ve bilgisayarınızı güvende tutmak için aşağıda sizlere listelediğimiz antivirüs programlarından birini tercih edip hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Tabi bu antivirüs programlarını satın almanız gerekiyor yani internet üzerinden indirdiğiniz bu programlar demo halleridir veya size süreli bir kullanım sunar. Tam etkiyi ve verimi alabilecek şekilde bu programlardan yararlanmak istiyorsanız mutlaka ücretli ve pro sürümünü almalısınız. Diğer bir yandan yeni bir bilgisayar aldıysanız yeni bilgisayarınızın içerisinde ücretli olarak antivirüs programınız yüklü gelecektir ve bu programı asla silmeyin yoksa çok pişman olabilirsiniz!