Son Zamanların En İyi Anti-Virüs Programları
Bir bilgisayarın olmazsa olmazı antivirüs programlarıdır. Bugün bir sitenin zararlı olup olmadığını belirleyende bu programlardır, bilgisayarınızda zararlı bir içerik bulunuyor mu bunun taramasını yapan da antivirüs programlarıdır. İşte sizlere en iyi antivirüs programları!
Antivirüs denilince aklınıza ilk gelen şey nedir? Benim aklıma; ”trojan, solucan” geliyor çünkü bilgisayarınıza en büyük zararı verebilecek olan virüs türleri bunlardır. Ayrıca keylogger gibi zararlı yazılımlarda bilgilerinizin çalınmasına, şifrelerinizin deşifre edilmesine olanak sağlayacaktır. Tüm bunlardan kurtulmak için ve bilgisayarınızı güvende tutmak için aşağıda sizlere listelediğimiz antivirüs programlarından birini tercih edip hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
Tabi bu antivirüs programlarını satın almanız gerekiyor yani internet üzerinden indirdiğiniz bu programlar demo halleridir veya size süreli bir kullanım sunar. Tam etkiyi ve verimi alabilecek şekilde bu programlardan yararlanmak istiyorsanız mutlaka ücretli ve pro sürümünü almalısınız. Diğer bir yandan yeni bir bilgisayar aldıysanız yeni bilgisayarınızın içerisinde ücretli olarak antivirüs programınız yüklü gelecektir ve bu programı asla silmeyin yoksa çok pişman olabilirsiniz!
- Avast : Bilindiği üzere bilgisayarımıza en üst düzeyde güvenlik önlemi alıyor ve bilgisayarımızı her türlü zararlı içerikten %100 koruyor.
- Kaspersky : Bir zamanlar adı çok duyuluyordu yani her site de bu antivirüs programının adını görebilirdiniz çünkü bilgisayarınızı tam zamanlı olarak koruyabilen ve sizi her türlü zararlı içerikten mutlaka koruyabilecek olan bir program. Ücretsiz sürümüyle ücretli sürümü arasında dağlar kadar fark var!
- AVG : Avg aslında ücretsiz bir antivirüs programı fakat ücretli sürümü de bulunuyor. Ücretsiz sürümüyle ücretli sürümü arasında pek bir fark yok.
- McAfee : Çoğu zaman bizi deli eder. Oynamak istediğimiz oyunu bile oynattırmaz yani zararlı içerik olarak görür ve oyunu engeller. Belki de piyasada bulunan en iyi antivirüs programları arasında 1. sırada yer alır.
Yorum(1)
en iyi anti vürüs programı Trend micro en kötüsüde norton peki niye trend micro çünkü denedim trend microyu kurduktan sonra 10 ay kullandıktan sonra bütün ant vürüs programlrını bilgisayarı temizleme araçlarını indirip bilgisayarı tarattım hiç biri hiç bir şey bulamadı yani bilgisayar temidi trend micro iyi korumuş demektir