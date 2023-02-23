ChatGPT Nedir, Nasıl Kullanılır?

Yapay zekâ sistemleri genellikle insanların hayatını kolaylaştırmak için tasarlanır. Gıda, sanayi, turizm ve online ortamlarda bu tür sistemleri sık sık görür olduk. Ancak tüm yapay zekâ uygulamalarını geride bırakarak küresel çapta ün salmayı başaran harika bir platform mevcut. O da namı değer ChatGPT… Peki, yerli ve yabancı basında manşetlere taşınan ChatGPT nedir, ne işe yarar? Şimdi ayrıntılara geçelim.

ChatGPT Nedir?

ChatGPT Nedir?

ChatGPT, insan benzeri metinler üretmek üzere tasarlanmıştır. Kendi dil modeli olan GPT-3.5’i kullanır. Kısaca sohbet robotu olarak da nitelendirilebilir. Arkasında ise OpenAI şirketi bulunmaktadır. Şirket, bu eşsiz yapay zekâ sistemini her geçen gün geliştirmekte ve birbirinden ilginç yeniliklerle kullanıcıların karşısına çıkmaktadır. Bazıları ChatGPT’yi her şeyi bilen kişisel bir öğretmen olarak tanımlıyor. Çünkü tüm sorulara doğal cevaplar veriyor. Hatta daha da ileri giderek Google’a alternatif olarak gösterenler bile var.

ChatGPT Özellikleri

ChatGPT metin odaklı bir çalışma prensibine sahiptir. İçerisinde sayısız özellik barındırır. Birbirinden etkileyici işlevlerle sizler için adeta büyülü bir dijital dünyanın kapılarını aralar. Okuduğunuzda şaşkınlık yaratacak başlıca ChatGPT özellikleri şunlardır:

Özgün metin yazma

Soruları doğal bir şekilde cevaplama

Matematik denklemlerini başarılı bir şekilde çözme

Kod bloklarındaki hatalı tespit etme

Farklı dillerden çeviri yapma

İçerikleri sınıflandırma

Önerilerde bulunma

Herhangi bir şeyin ne işe yaradığını belirtme

Pek çok yazılım dilinde kod yazma

ChatGPT Nasıl Kullanılır?

Şimdi merakla beklenen soruya geldik: ChatGPT nasıl kullanılır? Öncelikle akıllı telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan https://chat.openai.com resmî web sitesine erişim sağlayın. Ardından 1 dakikanızı ayırarak üyelik oluşturun. Hesabınıza giriş yapmanızın ardından karşınıza bir sohbet ekranı çıkacaktır. Bu ekran çıktıktan sonra artık ChatGPT’yi kullanmaya hazırsınız demektir. Ona mümkün olduğunca fazla detay verin. Örneğin; ‘Whatsapp nedir 3 alt başlıkla benzersiz bir makale yaz’’ komutunu vermek gibi. Aynı şekilde herhangi bir yazılım dilinde kod yazdırma, çeviri yaptırmak ya da matematik sorularını çözdürmek gibi işlevlerini de kullanabilirsiniz. Böylece ChatGPT nedir, özellikleri nelerdir ve nasıl kullanılır sorularına açıklık getirmiş olduk.

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