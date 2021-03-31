Parolanız Ne Kadar Güçlü? Öğrenmek için Bu 3 Aracı Kullanın - Teknofeed.COM
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Parolanız Ne Kadar Güçlü? Öğrenmek için Bu 3 Aracı Kullanın

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Parolanız Ne Kadar Güçlü? Öğrenmek için Bu 3 Aracı Kullanın
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Güçlü bir parola oluşturmak ve sürdürmek günümüzün bir gereğidir. Ev anahtarlarınız gibi, bir şifre de çevrimiçi kimliğinizin ana giriş noktası olarak işlev görür. Bu nedenle siber suçlular, şifrenizi kırmak ve dijital yaşamınıza sızmak için her zaman zayıf noktalar arar.

Güvenliğiniz konusunda endişeleriniz varsa, endişeli zihninizi yatıştırmak için aşağıda listelenen en iyi parola gücü denetleyicilerini kullanın. Bu çevrimiçi araçlar, şifrelerinizin gücünü doğrulamanıza ve dijital hırsızları uzak tutmanıza yardımcı olacaktır. Bu kriterlere dayanarak, aşağıdaki üç parola gücü denetleyicisini öneririz.

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1NordPass
2Kaspersky
3LastPass
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NordPass

NordPass, çeşitli nedenlerle en iyi şifre gücü denetleyicisi listemizin başında geliyor. Araç, NordVPN’den sorumlu olan aynı ekip tarafından oluşturulmuştur. Temelde, yalnızca şifrenizin sağlığını kontrol etmenize izin vermekle kalmaz, aynı zamanda güçlü ve güvenli şifreler oluşturmanıza da yardımcı olan bir şifre yöneticisi aracıdır.

Premium uygulama kullanılarak erişilebilen sağlık raporu ve diğer güvenlik özelliklerinin aksine, şifre gücü kontrolörü NordPass web sitesinde ücretsiz olarak mevcuttur. Aracı, uygulamayı indirmeden ve hatta bir hesap oluşturmadan şifrenizin gücünü değerlendirmek için kullanabilirsiniz.

güçlü parola oluşturma
Kaynak Google

Kaspersky

Kaspersky Lab, VPN’leri, anti-virüs çözümleri ve benzer güvenlik ürünleriyle tanınan bir siber güvenlik firmasıdır. Şirket ayrıca şifrenizi kaba kuvvet saldırılarına karşı direnç için doğrulayan çevrimiçi bir Parola Gücü Ölçer sağlar. Ayrıca, bir veri ihlali durumunda şifrenizin tehlikeye girip girmediğini de kontrol eder.

LastPass

Birçok kullanıcı LastPass’ı ücretsiz bir şifre yöneticisi olarak bilse de, şifrenizin gücünü kontrol etmek için de kullanılabilir. NordPass’a benzer şekilde, araç internete herhangi bir veri göndermeden yerel olarak çalışır.

Şifrenizi girdikten sonra, LastPass şifre için genel bir not sağlamak üzere harfleri, sembolleri, uzunluğu ve kalıpları kontrol eder. Aracın önemli bir dezavantajı, veri ihlallerinde parola ifşasını test edememesidir.

Bir önceki yazımız olan Reklam Virüslerini Temizleme Aracı başlıklı makalemizde AdwCleaner, Reklam virüslerini temizleme ve Reklam yazılımlarını temizleme hakkında bilgiler verilmektedir.

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