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TeknosaCell Hat Nasıl Alınır? Başvuru Şartları Nelerdir?
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TeknosaCell Hat Nasıl Alınır? Başvuru Şartları Nelerdir?

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TeknosaCell Hat Nasıl Alınır? Başvuru Şartları Nelerdir?

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Sabancı Holding A.Ş. tarafından kurulan ve teknoloji ürünlerini uygun fiyatlarla tüketicilerle buluşturmayı amaçlayan teknoloji perakende zinciri TeknoSA, yepyeni bir özelliğiyle tüketicileriyle buluşuyor.

TeknosaCell, içerisinde avantajlı cihaz ve GSM tarifeleri barındıran bir hizmet olarak karşımıza çıkıyor. 2015 yılından itibaren TEKNOSACELL adıyla GSM sektöründe de faaliyet göstermeye başlayan TeknoSA, müşterilerine avantajlı telefonlar sunarak hem ürün satışı hemde hat sahibi yapmayı planlıyor.

TeknoSA Mobil hat sahibi olmak için gerekli alternatif kimlik bilgileri:

  • Nüfus cüzdanı
  • Sürücü belgesi
  • Pasaport
  • Gemici adam cüzdanı
  • Silahlı kuvvetler kartı (Emekli olanlar için de geçerli)
  • Evlilik cüzdanı
  • Eğer vekil tayin edilmiş ise noter tasdikli vekaletname ve vekilin kimliği
  • Avukat kimlik belgesi
  • Sarı basın kartı
  • KKTC kimliği
  • Danıştay, Sayıştay ve Anayasa Mahkemesi gibi diğer yüksek yargı kimlik kartları
  • Mavi kart

Yukarıda listelenen herhangi bir kimliğiniz ile TeknosaCell hat sahibi olabilirsiniz. Avea (şuan ki adıyla Türk Telekom) alt yapısıyla hizmet veren TeknosaCell’in kampanyalarına buradan ulaşabilirsiniz.

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Anıl Güzel Ben Anıl GÜZEL. Kadir Has Üniversitesinde Grafik Tasarım bölümünde okumaktayım. Teknoloji meraklısıyım ve internet projeleri geliştirmekteyim.

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