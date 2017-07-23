Turkcell Cepten Cebe Hediye İnternet Paketi

Günden güne çoğalan sosyal mecralar, internet paketi ihtiyaçlarınıda beraberinde getirdi. Hemen her şeyin internet üzerinden halledilmesiyle bir tıkla tüm işlerimiz çözülür hale geldi. Bu durumu fırsat bilen operatörler farklı internet ve ses paketleriyle kullanıcılarına yeni paketler satın alması için cazip teklifler sunuyor.



Bu yazımızda ise Turkcell kullanıcıları için internetleri bittiğinde kullanıma devam edebilmeleri için ek paket satın alma ve paket gönderme gibi seçenekleri anlatıyoruz. Öncelikli olarak internet paketiniz bittiyse ve acil olarak internete ihtiyacınız var ise mevcut kontanıza ek olarak, EKLE 1GB yazıp 2222‘ye gönderdiğinizde kullanıma devam edebilmeniz için 10 TL’ye 1 GB internet satın alabiliyorsunuz. Bir diğer alternatif ise, faturalıdan faturalıya haftalık ek 1 GB’lık internet paketi göndermenizi sağlıyor. Bireysel faturalı hattan Bireysel faturalı hatta 9 TL’ye haftalık 1 GB‘lık internet paketi yollamak istiyor iseniz, telefonun mesaj kısmına girip HEDIYE HAFTALIK 1GB 53XXXXXXXX yazarak kendi telefonunuza internet paketi yollayabilirsiniz.

Bu paketin bir dezavantajı ise resmi bilgilendirme sayfasında hız limitinin maksimum 7.2 Mbps olarak gösterilmesi diyebiliriz.

Diğer güncel internet paketlerini öğrenmek için ise buraya tıklayabilirsiniz.