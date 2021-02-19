Airpods Ses Yükseltme Nasıl Yapılır?

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Airpods Ses Yükseltme Nasıl Yapılır?

ECE
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Airpods Ses Yükseltme Nasıl Yapılır?
Okunuyor Airpods Ses Yükseltme Nasıl Yapılır?

Yeni AirPods veya AirPods Pro’nuzun ses seviyesi, beğeninize yetecek kadar yüksek değil mi? Bunun birkaç nedeni olabilir ve genellikle çözülmesi oldukça kolaydır. Apple’ın AirPod’ları çok popülerdir ve bunları günlük hayatınızda dışarıda ve dışarıda sık sık görebilirsiniz. Bu kadar popüler olmalarının en büyük nedenlerinden biri, iPhone, iPad, Apple Watch vb. gibi Apple cihazlarıyla sorunsuz bir şekilde çalışıyor olmalarıdır. Ancak hiçbir şey tamamen mükemmel değildir ve AirPod’larınız veya AirPod’larınız ile nadiren hacimle ilgili sorunlarla karşılaşabilirsiniz. AirPod’larınızdaki ses seviyesinden memnun değilseniz endişelenmeyin. Bu yazıda, Airpods ses yükseltme tam olarak nasıl yapılacağını aktaracağız.

Airpods ses yükseltme

Airpods Ses Yükseltme

Hangi iOS veya iPadOS aygıtını kullanıyor olursanız olun, AirPods veya AirPods Pro’nuzun ses düzeyini düzeltmek için aşağıdaki adımlardan yararlanabilirsiniz. Oldukça basit ve anlaşılır bir prosedür.

  • AirPod’larda ses seviyesi kontrollerinin olmaması nedeniyle, ses seviyesini ayarlamak için bağlı oldukları cihaza güveniyor olacaksınız. Bir iOS cihazda, Kontrol Merkezi’nde maksimum ses seviyesinde olup olmadığınızı kontrol edin. Değilse, artırmak için cihazınızdaki fiziksel Sesi Aç düğmesini kullanın.
  • Sorun bu değilse, muhtemelen cihazınızda bir ses seviyesi sınırı vardır. Bunu kontrol etmek için iOS cihazınızda “Ayarlar” a gidin ve “Müzik” e dokunun.
  • Ardından, aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi Oynatma kategorisinin altında bulunan “Ses Sınırı” na dokunun.
  • Herhangi bir tür Hacim Sınırını kaldırmak için kaydırıcıyı en sağa kaydırın. Şimdi, iOS cihazınızı Avrupa’da satın aldıysanız, bu kaydırıcının hemen altında AB Ses Sınırı için bir geçiş görebilirsiniz. Bunun devre dışı bırakıldığından emin olun.

Yapmanız gereken hemen hemen bu kadar. AirPod’larınızın sesi artık eskisinden daha yüksek olmalıdır.

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