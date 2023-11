Alan Adı Nedir? Domain Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Markanızı çevrimiçi olarak yayına almanın en önemli adımlarından biri, bir alan adı satın almaktır. İster yeni bir iş kuruyor, ister kişisel bir blog açıyor veya bir e-ticaret sitesi kuruyor olun, mükemmel alan adını seçmek ve satın alma süreci göz korkutucu görünebilir.

Ama korkmayın, bu yazımızda, alan adı kaydının tüm incelikleri hakkında size rehberlik edecek ve bilinçli bir karar vermenize yardımcı olacak değerli ipuçları sunacağız.

Alan Adı Nedir?

Alan adı, bir web sitesinin internet üzerindeki adresidir. Tıpkı evinizin fiziksel bir adresi olması gibi bir web sitesinin de web’deki kullanıcılar tarafından bulunabilmesi için benzersiz bir tanımlayıcıya ihtiyacı vardır. İşte bu noktada alan adları devreye girer.

Domain, bir web sitesini IP adresiyle ilişkilendirmek için insan tarafından okunabilir ve akılda kalıcı bir ad sağlar. Yani insanların web sitenizi ziyaret etmek için web tarayıcılarına yazacakları adı sağlar.

Örneğin, “www.abc.com” bir alan adıdır. Genellikle iki ana bölümden oluşur: alan adı ve üst düzey alan adı (TLD).

Verilen örnekte “abc” alan adı, “.com” ise TLD’dir.

Alan adlarının uzunluğu değişebilir ve harfler, sayılar ve kısa çizgiler içerebilir. Ancak boşluk veya özel karakterler içeremezler.

Çevrimiçi varlığınızı şekillendirmede önemli bir rol oynayacağından, markanızın veya web sitenizin amacını yansıtan bir alan adı seçmeniz önemlidir.

Doğru Alan Adı Seçiminin Önemi

Doğru alan adını seçmek çeşitli nedenlerden dolayı çok önemlidir:

1. Marka Kimliği

Alan adınız marka kimliğinizin önemli bir parçasıdır. Bu yüzden akılda kalıcı, telaffuzu kolay ve işletmeniz veya web sitenizle alakalı olmalıdır.

2. SEO Avantajları

İyi seçilmiş bir alan adı, arama motoru sıralamalarınızı iyileştirebilir. Alan adınıza alakalı anahtar kelimeler eklemek, arama motorlarının web sitenizin ne hakkında olduğunu anlamasına yardımcı olabilir.

3. Kullanıcı Deneyimi

Kullanıcı dostu bir alan adı, ziyaretçilerin web sitenizi hatırlamasını ve başkalarıyla paylaşmasını kolaylaştırır.

4. Güvenilirlik

Profesyonel görünümlü bir alan adı, işletmenize güvenilirlik ve itibar kazandırır.

5. Gelecekte Büyüme

Esnek bir alan adı seçmek, işletmenizin gelecekte büyümesi ve genişlemesi için alan sağlar.

Doğru alan adını seçmek, güçlü bir çevrimiçi varlık oluşturmak ve web sitenize ziyaretçi çekmek için çok önemlidir. Bu noktada karar vermeden önce beyin fırtınası yapmak ve araştırma yapmak için zaman ayırmanız yeterlidir.

Araştırma ve Planlama

Bir alan adı satın almak söz konusu olduğunda, doğru seçimi yaptığınızdan emin olmak için atmanız gereken birkaç temel adım vardır.

Araştırmanızı yaparak ve önceden planlayarak amacınıza ve hedef kitlenize uygun bir alan adı bulabilirsiniz.

1. Amacınızı ve Hedef Kitlenizi Belirleyin

Bir alan adı satın almadan önce web sitenizin amacını ve hedef kitlenizin kim olduğunu net bir şekilde belirlemeniz önemlidir.

Kişisel bir blog mu, bir e-ticaret sitesi mi yoksa bir işletme web sitesi mi oluşturuyorsunuz?

Amacınızı anlamak, markanızı yansıtan ve hedef kitlenizde yankı uyandıran bir alan adı seçmenize yardımcı olacaktır.

2. Alan Adı Fikirleri için Anahtar Kelime Araştırması

Anahtar kelime araştırması yapmak, hem alakalı hem de arama motorları için optimize edilmiş bir alan adı bulma konusunda değerli bir adım olabilir.

Bu yüzden sektörünüzle veya niş alanınızla ilgili anahtar kelimeler arayın ve mümkünse bunları alan adınıza dahil edin. Bu, web sitenizin arama motoru sonuçlarındaki görünürlüğünü artırmaya yardımcı olabilir.

Bir alan adı satın almadan önce araştırma ve planlama yapmaya zaman ayırarak, alan adının hedeflerinizle uyumlu olmasını ve hedef kitlenize etkili bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olmasını sağlayabilirsiniz.

Bu noktada akılda kalıcı, yazımı kolay ve markanızı doğru şekilde temsil eden bir alan adı seçmeyi unutmayın.

Alan Adı Kayıt Kuruluşu Seçme

Bir alan adı satın almak söz konusu olduğunda, göz önünde bulundurulması gereken çeşitli faktörler vardır. Bunlar aşağıdaki şekildedir:

Alan Adı Kayıt Kuruluşu Seçeneklerine Genel Bakış

Popüler Kayıt Şirketleri: Niobe Hosting gibi şirketler, oldukça popülerdir ve insanlar tarafından tercih edilir. Çeşitli hizmetler ve rekabetçi fiyatlar sunar.

Alan Adı Kayıt Kuruluşu Seçeneklerine Genel Bakış

Yenileme maliyeti: Genellikle, bir alan adı satın aldığınızda, iyi bir indirimle alırsınız. Çoğu alan adı kayıt kuruluşu, ilk kez alan adı satın alımında indirim sunar. Ancak, bazı alan adı kayıt kuruluşları yenileme sırasında sizden yüksek ücret talep edebileceğinden, alan adı yenileme maliyetlerine de dikkat etmeniz gerekir.

Son kararınızı vermeden önce araştırma yapmayı ve yorumları okumayı unutmayın. Bu faktörleri göz önünde bulundurarak, ihtiyaçlarınızı karşılayan ve işletmeniz veya kişisel web siteniz için mükemmel alan adını almanıza yardımcı olan bir kayıt şirketi seçebilirsiniz.

Alan Adı Kullanılabilirliğini Kontrol Edin

Yeni bir web sitesi veya çevrimiçi işletme kurarken ilk adımlardan biri de bir alan adı bulmak ve satın almaktır. Ancak bir alan adının uygun olup olmadığını nasıl kontrol edersiniz?

Alan Adı Kullanılabilirlik Denetleyicilerini Kullanma

Bir alan adının kullanılabilirliğini kontrol etmenizi sağlayan çeşitli çevrimiçi araçlar mevcuttur. Bu araçlar, istediğiniz alan adını girebileceğiniz ve zaten alınmış olup olmadığını görebileceğiniz basit bir arama işlevi sağlar.

Bu noktada öneri isterseniz, alan adlarını (.com, .org, .net, .us, .uk, .in, .info, .mobi vb.) arayabileceğiniz Niobe Hosting domain sorgulama aracını kontrol edebilirsiniz. Ayrıca bu araç ile Whois, Alan Adı Konumu, Alan Adı Arama vb. ile ilgili bilgileri de kontrol edebilirsiniz.

Bir Domain Satın Almadan Önce Dikkat Etmeniz Gereken İpuçları

Aşağıdaki listede bir domain satın almadan önce dikkat etmeniz gereken bazı ipuçları bulabilirsiniz:

1. Yaratıcı olun

Milyonlarca kayıtlı alan adı varken, ihtiyaçlarınıza uygun bir alan adı bulmak zor olabilir. Bu yüzden markanız veya işletmenizle uyumlu, benzersiz ve akılda kalıcı isimler bulmaya çalışın.

2. Anahtar kelimeler kullanın

Alan adınıza alakalı anahtar kelimeler eklemek, arama motoru sonuçlarında görünürlüğünü artırmaya yardımcı olabilir. Bu yüzden sektörünüz veya nişinizle ilgili anahtar kelimeler kullanmayı düşünün.

3. Farklı uzantıları kontrol edin

İstediğiniz alan adının .com uzantısı zaten alınmışsa ve .net, .org gibi diğer uzantıları veya ülkeye özgü uzantıları kontrol etmeyi deneyin.

4. Alan adını daha önce kayıt ettirmiş kişiden satın almayı düşünün

İstediğiniz alan adı zaten alınmışsa, bu alan adını daha önce kayıt ettirmiş kişiden de satın alabilirsiniz. Fakat daha önce kayıt ettirilmiş alan adlarının daha yüksek bir fiyata gelebileceğini unutmayın.

Unutmayın, doğru alan adını seçmek çevrimiçi varlığınız için çok önemlidir. Akılda kalıcı, işinizle alakalı, yazımı ve telaffuzu kolay olmalıdır. Bu yüzden karar vermeden önce zaman ayırmanız ve farklı seçenekleri keşfetmeniz gerekir.

Alan Adı Uzantıları

Web siteniz için bir alan adı satın almak söz konusu olduğunda, mevcut farklı alan adı uzantılarını anlamak çok önemlidir. En yaygın alan adı uzantıları .com, .net ve .org’dur.

.com uzantısı en popüler ve yaygın olarak tanınan uzantıdır. Bu uzantı her tür işletme ve kuruluş için uygundur.

.net uzantısı ise genellikle internet servis sağlayıcıları ve teknolojiyle ilgili işletmeler tarafından kullanılır. .org uzantısı genellikle kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla ilişkilendirilir.

Web Siteniz İçin Doğru Uzantıyı Seçme

Web siteniz için doğru alan adı uzantısını seçmek, işletmenizin veya kuruluşunuzun niteliğine bağlıdır. Ticari bir kuruluşsanız, kullanıcılar tarafından en çok tanınan ve güvenilen uzantı olduğu için genellikle .com uzantısını tercih etmeniz önerilir.

Kâr amacı gütmeyen bir kuruluşsanız, .org uzantısı misyonunuzu ve amacınızı aktarmanıza yardımcı olabilir. Teknoloji odaklı işletmeler veya bireyler için .net uzantısı uygun bir seçim olabilir.

Bu popüler uzantılara ek olarak, Türkiye için .com.tr, Amerika Birleşik Devletleri için .us veya Birleşik Krallık için .uk gibi ülkeye özgü uzantılar da vardır. Hedef kitleniz öncelikle belirli bir ülkede bulunuyorsa, bunlar faydalı olabilir.

Fiyatlandırma ve Kayıt

Bir alan adı satın almak söz konusu olduğunda, farklı kayıt şirketlerinin fiyatlarını karşılaştırmak önemlidir. Fiyatlar önemli ölçüde değişebilir, bu nedenle araştırma ve karşılaştırma yapmak için zaman ayırmak uzun vadede paradan tasarruf etmenizi sağlayabilir.

Bu noktada rekabetçi fiyatlar ve güvenilir hizmet sunan saygın kayıt şirketlerini arayın. Kararınızı verirken yenileme ücretleri, ek hizmetler ve müşteri desteği gibi faktörleri göz önünde bulundurun.

Domain Kayıt

Temel olarak, bir alan adı kaydını herhangi bir domain kayıt şirketi üzerinden yapabilirsiniz. Fakat öncelikle istediğiniz domain’in kullanılabilir olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Eğer domain kullanılabilir durumdalarsa, istediğiniz domain’i hemen kaydedebilirsiniz.

Alan adı şirketi daha sonra sizin için kayıt ile ilgili her şeyle ilgilenir: Alan adı kaydı ve etkinleştirilmesi genellikle 24 saat sürer.

Adım 1: Niobe Hosting adresine gidin.

Adım 2: Niobe Hosting’de ücretsiz hesabınızı oluşturun. Oturum Aç’a tıklayın ve tekrar Hesap Oluştur’a tıklayın.

3. Adım: Şimdi hesabınıza giriş yapın ve istediğiniz alan adının mevcut olup olmadığını kontrol etmek için Niobe Hosting arama aracını kullanın.

Adım 4: Kullanılabilir bir alan adı bulduğunuzda, alan adını sepetinize ekleyin.

Adım 5: Burada, yılı seçmek için bir seçeneğiniz olacak. Alan adını daha uzun süre için satın aldığınızda, alan adı fiyatında en yüksek indirimi alacağınızı unutmayın. Örneğin, alan adını 3 yıllığına satın alırsanız, gerçek fiyat üzerinden %30 indirim alabilirsiniz.

Adım 6: Ödeme yönteminizi seçin. Satın alma işlemini tamamladıktan sonra istediğiniz alan adının sahibi olacaksınız.

Alan adı kaydının ardından, DNS yapılandırması, e-posta yönlendirme vb. dahil olmak üzere alan adı ayarlarınızı yönetme erişimine sahip olursunuz.