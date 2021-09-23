Telefondan Wifi Bağlanınca İnternet Yavaşlıyor (2021 Çözüldü)

Aynı sorunu yaşayan pek çok insan telefondan wifi bağlanınca internet yavaşlıyor ve wifiye bağlanınca internetin yavaşlaması konusunda araştırmalar yapmakta ve bu sorunun çözüm yollarını aramaktadır. Bu sorunu yaşamanın birçok nedeni bulunmakta olup, bunların öğrenilmesi ile sorun ortadan kolaylıkla kaldırılmaktadır.

Telefondan Wifi Bağlanınca İnternet Yavaşlama Sorunu

Telefondan wifi bağlanınca internet yavaşlama sorununu, akıllı cihazlarda pek çok insan yaşamaktadır. Buna neden olan faktörler ise şu şekilde sıralanmaktadır;

Yetersiz olan 4G kapsama alanı

Wifinin yanlış yere konulması

Wifi parazitleri

Yoğun olan wifi bağlantıları

İnternet ağının yavaş olması

Telefon hafızasının dolması

Telefondan Wifiye Bağlanınca İnternet Yavaşlıyor

Telefondan wifiye bağlanınca internet yavaşlamasının en önemli nedenlerinden birisi yetersiz olan 4G kapsama alanları olmaktadır. Yetersiz olan 4G bağlantısı ile asla sağlıklı bir internet bağlantısı kurulamamaktadır. Aynı zamanda internet ağının yavaş olması da internet bağlantısının daha ağır çalışmasına neden olmaktadır.

Buna bağlı olarak wifi ağını birden çok kişinin kullanması da, telefondan wifiye bağlanınca internetin yavaşlaması üzerinde etkili olmaktadır. İnternet yavaşlamasının en önemli sebeplerinden bir diğeri de, wifinin yanlış yerde konulmasıdır. Bu gibi durumlarda akıllı telefona wifi sinyalleri iyi gitmemekte ve böylelikle internette sıklıkla yavaşlamalar görülmektedir. Bu nedenle wifinin sinyalleri iyi alacak bir yere konulması büyük önem taşımaktadır.

td-w9970 firmware güncelleme nasıl yapılır? başlıklı içeriğimiz de ilginizi çekebilir.

Telefonum Wifiye Bağlanınca İnternet Yavaşlıyor

İnternet yavaşlamasına neden olan etkenlerden birisi de, kullanılan wifinin mekânda bulunan diğer sinyallerden etkilenmesi olmaktadır. Kablosuz kapı zilleri, mikrodalga fırınlar ya da kablosuz telefonlardan çıkan sinyaller, wifi sinyallerine parazit yapabilmekte ve bu nedenle internet bağlantısında yavaşlamalar görülmektedir.

İnternet yavaşlaması sorununun en büyük nedenlerinden bir diğeri de, kullanılan internet ağının yavaş olmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle ağın yavaş olduğu durumlarda aynı anda video izlemek ya da internet üzerinde dolaşmak çok zor bir hal almaktadır. Bu gibi durumlarda internet ağı sağlayıcısı olan operatörlerle görüşülüp, bu sorun giderilebilmektedir.

Telefondan internet kullanımda, wifiye bağlanınca internetin yavaş olmasının başka bir nedeni ise kullanılan akıllı telefonun hafızasının dolmasından ortaya çıkmaktadır. Bu gibi durumlarda telefonun hafızasının temizlenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda dolaşılan web sitelerine ait olan çerezlerin de düzenli aralıkla temizlenmesi lazımdır. Böylelikle internete yeniden hızlı bir şekilde girmek ve dolaşmak mümkün olmaktadır.

İphone Wifi Bağlanınca İnternet Yavaşlıyor Sorunu Çözümü

İphone wifi bağlanınca internet yavaşlıyor sorunu çözümü için sırası ile aşağıdaki adımları takip edin.

Öncelikle modeminize reset atın. Sonrasında İphone’nizi yeniden başlatın. Whatsap yedeklemeleri kapatın. Manuel olarak kendiniz yapın. Bu adımlardan sonra hala sorun yaşamaya devam ediyor iseniz sıradaki işlemlere devam edin. İpnohe telefonunuzu formatlayarak temiz kurulum yapın. Telefonunuzun hafızanında minimum %50 boş alan bulundurun. Arka planda internet tüketen uygulamaları kısıtlayın. Tüm bunlara rağmen sorun yaşamaya devam ediyorsanız, en yakın servise giderek donanım ve yazılım testi yaptırın. Donanımsal bir sorun var ise ücretsiz şekilde Cihazınız onarılacaltır. Yazılımsal sorun kaynaklı ise bir sonraki güncellemede sorun çözüme kavuşacaktır.

Kaynak

Bir önceki yazımız olan td-w9970 firmware güncelleme nasıl yapılır? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.