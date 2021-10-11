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Erişim Noktanız, Yönlendiriciniz Veya Kablo Modeminiz Ile Internet Arasındaki Bağlantı Kesildi Hatası Çözümü

blanktarafından admin
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Erişim noktanız, yönlendiriciniz veya kablo modeminiz ile internet arasındaki bağlantı kesildi hatası çözümü, genellikle bilgisayar ya da telefonla düzeltilmez. Direkt olarak modeme müdahale etmek gerekir. Bu içeriğimizde Erişim noktanız ile internet arasındaki bağlantı kesildi sorununu nasıl aşabileceğinizi anlattık.

Erişim noktanız ile internet arasındaki bağlantı kesildi sorunu genel olarak yeni abonelik alan ya da mevcut internet sağlayıcısını değiştiren kişiler tarafından yaşanmaktadır. Çözüm adımları olarak aşağıda yer alan başlıkları inceleyebilirsiniz.

Erişim Noktanız, Yönlendiriciniz Veya Kablo Modeminiz Ile Internet Arasındaki Bağlantı Kesildi Hatası Çözümü
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1 Erişim noktanız, yönlendiriciniz veya kablo modeminiz ile internet arasındaki bağlantı kesildi
1.1 Erişim noktanız ile internet arasındaki bağlantı kesildi

Erişim noktanız, yönlendiriciniz veya kablo modeminiz ile internet arasındaki bağlantı kesildi

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Erişim noktanız ile internet arasındaki bağlantı kesildi hatasını alıyorsanız,

  1. İlk yapmanız gereken ilk şey modemi kapatıp birkaç dakika sonra yeniden açmaktır.
  2. Buna rağmen internet bağlantınız düzelmiyorsa; diğer adımları uygulayabilirsiniz.
  3. Bu adımda modem arayüzüne giriş yapın.
  4. Modem arayüzüne giriş yaptıktan sonra modem ayarlarından modemi sıfırlayın.
  5. Eğer modem arayüzüne erişiminiz yoksa, modemin arka kısmında yer alan reset tuşuna iğne yardımıyla 10 saniye boyunca basılı tutun.
  6. Modem kapandıktan sonra elinizi çekin ve açılmasını bekleyin.
  7. Modem kurulumunu tamamladıktan sonra sorun çözülmüş olacaktır. 

Erişim noktanız, yönlendiriciniz veya kablo modeminiz ile internet arasındaki bağlantı kesildi hatası çözümü  olarak uygulanabilecek bir diğer yöntem ise,

  • Modeme bağlı olan internet kablosunu kontrol etmektir.
  • Zaman zaman hasar gören kablolar Erişim noktanız ile internet arasındaki bağlantı kesildi hatasına sebep olabilmektedir.

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Erişim noktanız ile internet arasındaki bağlantı kesildi 

Erişim noktanız, yönlendiriciniz veya kablo modeminiz ile internet arasındaki bağlantı kesildi sorunu, aynı zamanda bir süre sonra internet sağlayıcı tarafından fark edilip düzeltilebilen bir sorundur.

Erişim noktanız ile internet arasındaki bağlantı kesildi sorununun çözüm aşamaları sıralandığı gibidir. Konu ile alakalı sorularınızı yorum bölümünden iletebilir, ya da farklı bir çözüm yöntemi önerebilirsiniz.

Kaynak: Google

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    admin
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