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Kyk Wifi Youtube Girmiyor

tarafından Gamze
KYK Wifi Youtube girmiyor nasıl yapılır
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Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda kalan öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan birisi de, Kyk wifi Youtube girmiyor? olmaktadır. Kyk wifi, Kredi Yurtlar Kurumu’na ait olan ve bütün yüksek öğrenim yurtlarında öğrencilere sağlanan kablosuz internet adı olmaktadır.

Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait olan binaların hepsinde bulunan Kyk wifiden, bütün öğrenciler devlet destekli olarak yararlanabilmektedirler. Bu kablosuz internet ağını kullanırken ise bazı noktalara dikkat edilmesi büyük önem taşımaktadır. Peki, KYK Wifi Youtube Girmiyor sorunu nasıl çözülür?

Kyk Wifi Youtube Girmiyor Çözümü
Kyk Wifi Youtube Girmiyor Çözümü
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1 Kyk Wifi Youtube Girmiyor Çözümü
2 Kyk Wifi Youtube Girmiyor Nasıl Yapılır?
3 Kyk Wifi Neden Youtube Girmiyor?

Kyk Wifi Youtube Girmiyor Çözümü

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KYK Wifi Youtube girmiyor çözümü, sanıldığının aksine oldukça basittir. Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait olan Kyk wifi kullanımlarında, birçok kişi Youtube sitesinin ve diğer bazı sitelerin açılmadığından şikâyetçi olmaktadırlar. Bu sorunun giderilmesi içinse genel olarak Kyk wifi kullanım kurallarına ve yöntemlerine dikkat etmek gerekmektedir. Bu bağlamda Kyk wifi kullanımında dikkat edilmesi gerekenler ise sırasıyla şunlar olmaktadır;

  • Kyk wifiyi sorunsuz olarak kullanabilmek için öncelikle wifi.kyk.gov.tr internet adresinden, wifiye giriş yapılması gerekmektedir.
  • Açılan ana sayfada yer alan bölüme, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve şifrenin eksiksiz ve doğru olarak girilmesi lazımdır.
  • Daha sonra ise Sınırsız İnterneti başlat butonuna tıklanarak, Kyk wifi kullanımına başlanabilmekte ve Youtube sitesine sorunsuz olarak giriş yapılabilmektedir.

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Kyk wifi Youtube girmiyor
Kyk wifi Youtube girmiyor

Kyk Wifi Youtube Girmiyor Nasıl Yapılır?

KYK Wifi Youtube girmiyor nasıl yapılır? Adım adım bu başlık altında anlatılmıştır. Kyk wifi ayarları, yukarıda anlatıldığı gibi tam olarak yapılsa bile, bazı durumlarda yine Youtube sitesine girilme konusunda sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunu gidermek için ise şunların yapılması gerekmektedir;

  • Mobile cihazlar ile Kyk wifiye girişlerde, mobil internet bağlantının kapatılması lazımdır.
  • Cihazlarda kullanılan Vpn servislerinin kapatılması gerekmektedir.
  • Kyk wifiden sağlıklı bir şekilde yararlanabilmek için kesinlikle güncel olan Google Chrome internet tarayıcısı kullanmak şarttır.
  • Dns değişliği yapılmamış olması lazımdır.
  • Kyk wifiye girilen cihazlara ait olan wifi sürücülerin güncel olması gerekmektedir.

Kyk Wifi Neden Youtube Girmiyor?

Bütün gerekenler yapıldığı halde Kyk wifiye giremeyenlerin en çok araştırdığı konulardan birisi de, Kyk wifi neden Youtube girmiyor? olmaktadır. Bunun başlıca en önemli sebeplerinden birisi ise Kyk wifiye girişlerde maksimum giriş hakkının bulunmasıdır. Bu nedenle bir kişinin birden fazla çihazla ya da telefonla Kyk wifiye girmesi durumlarında, giriş hakkı dolduğu için internet bağlantısı kullanılamaz hale gelmektedir.

Bir önceki yazımız olan TP Link Wifi Şifre Değiştirme 192.168.I.I - Videolu Pratik Anlatım başlıklı makalemizde 192.168.1.1, 192.168.I.I ve Modem Şifre Değiştirme hakkında bilgiler verilmektedir.

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    Gamze
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