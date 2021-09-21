Teknoloji Blogu


Modemler

td-w9970 firmware güncelleme nasıl yapılır?

tarafından admin
0

Td-w9970 firmware güncelleme nasıl yapılır? – Tp-link td-w9970 v3 firmware güncellemesi yapma işlemi zor gibi sanıldığının aksine oldukça kolaydır. Bu makalemizde sizlere en basit şekilde Td-w9970 firmware güncellemesi yapmayı anlatacağız.

Td-W9970 Firmware Güncelleme Nasıl Yapılır?

Tp-link td-w9970 yazılım güncellemesi yapmak için sırası ile yapmanız gereken işlemler vardır. Bunlar;

Bunlarda İlginizi Çekebilir

Kyk Wifi Youtube Girmiyor

TP Link Wifi Şifre Değiştirme 192.168.I.I –…

Td-W9970 Firmware Güncelleme Nasıl Yapılır
  • Bu kısımda şifrenizi resimde gördüğünüz gibi girebilirsiniz. Yada değiştirmiş iseniz kendi bilgilerinizi girin.
blank
  • Daha sonra açılan sayfada soldaki menülerden sistem araçlarına tıklayın.
  • Buradan alt menüden yedekle ve geri yükle menüsüne giriş yapın.
  • Son olarak Geri yükle kısmından indirmiş olduğunuz dosyayı seçerek güncelleme işlemini yapın.
  • Bazı modellerde sistem ayarlarına giriyoruz orada firmware güncelleme seçeneği kısmından işlemleri tamamlıyoruz.

Ayrıca TP Link wifi şifre değiştirme başlıklı konumuz da ilginizi çekebilir.

Bir önceki yazımız olan Kyk Wifi Youtube Girmiyor başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Benzer Yazılar
  • TP Link Wifi Şifre Değiştirme 192.168.I.I – Videolu Pratik Anlatım
  • Kyk Wifi Youtube Girmiyor
    • blank
    admin
    Bunları da beğenebilirsin Yazarın diğer makaleleri

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

    Daha fazla mesaj

    Kyk Wifi Youtube Girmiyor

    TP Link Wifi Şifre Değiştirme 192.168.I.I – Videolu…

    Teknofeed.COM'dan ayrılıyorsunuz

    Teknofeed Üyelerine özel kampanya,En iyi fiyat garantisi 

    • Linktech AP05 Bluetooth 5.0 Kulak İçi Kulaklık sadece ve sadece kargo dahil  330 TL

    Detaylı bilgi için Bilgi@teknofeed.com mail atabilirsiniz.

    Telegram iletişim https://t.me/kenanct07

    Yakında e ticaret sitemiz yayında olacak.

    blank

    Bu bağlantı sizi Teknofeed.COM dışındaki bir adrese yönlendiriyor. Sitemizde vakit geçirdiğiniz için teşekkür ederiz. Şikayet ve istekleriniz için iletişim formundan ulaşabilirsiniz.

    Yönlendiriliyorsunuz

    Devam etmek için yukarıdaki bağlantıya tıklayın veya İptal Et