Td-w9970 firmware güncelleme nasıl yapılır? – Tp-link td-w9970 v3 firmware güncellemesi yapma işlemi zor gibi sanıldığının aksine oldukça kolaydır. Bu makalemizde sizlere en basit şekilde Td-w9970 firmware güncellemesi yapmayı anlatacağız.

Td-W9970 Firmware Güncelleme Nasıl Yapılır?

Tp-link td-w9970 yazılım güncellemesi yapmak için sırası ile yapmanız gereken işlemler vardır. Bunlar;

Öncelikle aşağıda vermiş olduğum linkteki dosyayı indiriyoruz. https://drive.google.com/file/d/0B1HveklJKfuuRHRLNTR4ZlNpU0E/view

Daha sonra indirmiş olduğunuz dosyayı rar dan çıkarın.

Sonra modem arayüzüne girmek için tarayıcımızın adres çubuğuna 192.168.1.1 yazıp giriş yapıyoruz.

Bu kısımda şifrenizi resimde gördüğünüz gibi girebilirsiniz. Yada değiştirmiş iseniz kendi bilgilerinizi girin.

Daha sonra açılan sayfada soldaki menülerden sistem araçlarına tıklayın.

Buradan alt menüden yedekle ve geri yükle menüsüne giriş yapın.

Son olarak Geri yükle kısmından indirmiş olduğunuz dosyayı seçerek güncelleme işlemini yapın.

Bazı modellerde sistem ayarlarına giriyoruz orada firmware güncelleme seçeneği kısmından işlemleri tamamlıyoruz.

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