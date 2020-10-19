Android 11 Akıllı Telefonda Ekran Kaydedici Özelliği Nasıl Kullanılır?

Google, Android 11 güncellemesine mobil işletim sistemini daha güçlü ve kullanışlı hale getiren birkaç yeni özellik ekledi. Yeni tanıtılan özelliklerden biri de Ekran Kaydedici. Adından da anlaşılacağı gibi, özellik, kullanıcının telefonda yaptıkları her şeyin bir videosunu kaydetmesine olanak tanıyarak, teknik ipuçları, sorun giderme ve daha fazlası için video kaydetmenin harika bir yoludur. Akıllı telefonunuza Andriod 11 yüklüyse, ancak Ekran Kaydedici özelliğini nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz, işte bunun için adım adım sizlere aktaracağız.

Android 11’de Ekran Kaydedici Nasıl Kullanılır?

1. Adım: Android 11 akıllı telefonunuzda, bildirim panelini aşağı kaydırın ve Hızlı Ayarlar bölümünden Ekran Kaydedici simgesine dokunun.

2. Adım: Şimdi, Ekran Kaydedici ekranında, ses kaydını etkinleştirmek ve dokunuşlarınızı ekranda göstermek istiyorsanız seçenekleri açın.

3. Adım: Tercihlerinizi ayarladıktan sonra, Başlat düğmesine dokunun. Şimdi ekran kaydı başlayacaktır.

4. Adım: Ekran kaydı tamamlandıktan sonra, kaydı durdurmak için bildirim panelini tekrar aşağı kaydırın ve kırmızı başlığa dokunun.

Kaydedilmiş Ekran Kayıtları Nasıl Görüntülenir?

Ekranınızı istediğiniz sıklıkta veya az kaydedebilirsiniz, ancak bu kayıtlara nasıl erişeceğinizi bilmiyorsanız o kadar da kullanışlı değildir. Neyse ki, Google Fotoğraflar’a atlamak kadar kolay.

Telefonunuzda Google Fotoğraflar uygulamasını açın.

Alt gezinme çubuğunda Kitaplık’a dokunun.

Filmler’e dokunun.

Bu kadar. Android 11 destekli akıllı telefonunuzda ekran kaydını bu şekilde başlatabilirsiniz. Kayıt devam ederken, akıllı telefonunuzun ekranının sağ üst köşesinde kaydın canlı olduğunu belirten küçük kırmızı renkli bir simge göreceksiniz.