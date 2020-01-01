Android ve iOS için En İyi Hava Durumu Uygulamaları

Son birkaç yılda hava bilgilerine erişim kolaylaştı. Gazetelerdeki güvenilirlik ve TV odaklı hava durumu bültenimiz minimum seviyeye düştü. Akıllı telefon dünyası sayesinde, çeşitli hava durumu uygulamaları, hizmetleri ve API’lerin yardımıyla hava tahminlerine 7/24 erişimimiz var. Günümüzde, akıllı telefonunuz her metriğin ayrıntısına sahip taşınabilir bir hava stüdyosu gibi davranıyor. Kullanıcı, tahminleri daha iyi anlamak için bulutların, sıcaklık, yağış ve rüzgar modellerinin farklı uydu görüntülerini görebilir. Android ve iOS ekosistemleri için en iyi hava durumu uygulamaları listesini çıkardık.

Accuweather

Accuweather, hem Android hem de iOS cihazlar için göze çarpan bir hava durumu uygulamasıdır. Uygulamaya genişletilmiş tahminler, saatlik tahminler ve temel hava durumu bilgileri ev sahipliği yapmaktadır. Hatta herhangi bir fırtına ve diğer hava durumu acil durumlarında kullanıcıları uyarır. Bu, kullanıcıların gerçek zamanlı bildirimler alması için tüm hava koşullarına uygun bir arkadaştır.

1 Weather

iOS ve Android için basit ama güzel bir hava durumu uygulaması. Hava tahminlerini ve mevcut koşulları gerçek zamanlı olarak izlemeye yardımcı olur. Kullanıcılar çeşitli konumların hava durumu hakkında bir sekme tutabilirler. Sıcaklık, yağış tahmini, Doppler radarı ve çok daha fazlası dahil olmak üzere ayrıntılı raporlar verir.

Google Weather

Google’ın hava durumu arama kartı, hava durumu bilgilerini almak için mükemmel bir kaynaktır. Google hava durumu bilgilerini Discover Home Feed, Google Haberler Uygulaması ve Google Asistan’a ekledi. Kullanıcı artık Google Nest ve diğer Asistan destekli cihazlar üzerindeki sesli komutları kullanarak hava durumu bilgilerini sorabilir.

YoWindow Hava Durumu

Farklı bir yaklaşıma sahip yeni bir hava durumu uygulaması. Mevcut koşullarda hava durumunu tasvir eden farklı Canlı duvar kağıtları sunduğu için uygulama dinamiktir. Farklı canlı duvar kağıtları mevcut konumun hava durumuna göre dinamik olarak çalışır. Duvar kağıdınızdaki güneş gerçek dünyaya göre ayarlayabilirsiniz.

Dark Sky

Dark Sky uygulamasının ilgi çekici Kullanıcı Arayüzü ilk olarak iOS kullanıcıları için kullanıma sunuldu. Daha sonra ünlü “hiper-yerel” tahminleri ile Android’e geldi. Uygulamaya yağmur durdurmak için kesin zaman gibi ayrıntıları ile dakika aşağı hava tahminleri sunuyor. Uygulamanın popülerliği, New York Times, Wal Street Journal, Fast Company, Wired ve diğerleri gibi günlüklerde yer aldığı gerçeğiyle değerlendirilebilir.