Android'de WhatsApp Parmak İzi Kilidi Nasıl Kullanılır?

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Android’de WhatsApp Parmak İzi Kilidi Nasıl Kullanılır?

ECE
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Android’de WhatsApp Parmak İzi Kilidi Nasıl Kullanılır?
Okunuyor Android’de WhatsApp Parmak İzi Kilidi Nasıl Kullanılır?

WhatsApp, internette bulunan en popüler Android uygulamalarından biridir ve milyonlarca insan her gün mesajlaşmak ve arkadaşlarını aramak için onu kullanır. Grup Video Aramaları, Grup Mesajları ve onu akıllı telefonlar için mevcut en sevilen mesajlaşma uygulamalarından biri yapan şeyler gibi bazı harika özellikler için destekle birlikte gelir. En son güncellemeyle birlikte WhatsApp Parmak İzi Kilidi olarak bilinen yeni bir özellik ekledi. Bunu daha önce iOS cihazlarda görmüştük, ancak artık Android kullanıcıları da Uygulamayı kilitleyebilir ve sohbetlerini korumaya devam edebilir. Bu özelliği kullanmak için, uygulamanızı en son sürüme güncellediğinizden ve cihazınızda önceden kayıtlı bir parmak izinizin bulunduğundan emin olun.

WhatsApp Parmak İzi

Android’de WhatsApp Parmak İzi Kilidi Kullanmak

WhatsApp’ta Parmak İzi ile Kilit Açmayı ayarlamak gerçekten çok kolay ve bunu yaptıktan sonra sohbetlerinizi herkesten koruyabileceksiniz. WhatsApp Parmak İzi Kilidini etkinleştirmek için yapmanız gereken tek şey;

  1. WhatsApp’ı açın ve Ayarlar -> Hesap -> Gizlilik -> Parmak İzi Kilidi bölümüne gidin.
  2. Parmak İzi ile Kilit Açma kaydırıcısını etkinleştirin, Parmak izinizi onaylayın ve bitirdiniz.

Burada Otomatik olarak kilitle bölümünün altında üç seçenek göreceksiniz. “Hemen” seçeneğinin belirlenmesi, WhatsApp’ınızdan çıktığınız anda kilitlenecektir. “1 dakika sonra” yı seçerseniz, WhatsApp’ınız çıktığınızda bir dakika sonra kilitlenirken, “30 dakika sonra” seçeneğini seçerseniz, çıktıktan sonra Uygulamanın kilitlenmesi için 30 dakika beklemeniz gerekir. Mesajlarınızı daha korumalı tutmak istiyorsanız, “İçeriği bildirimlerde göster” kaydırıcısını kapatın; göndereni ve mesajı bildirimlerinizde göremezsiniz.

Bir önceki yazımız olan Bir Google Hesabı Android veya iOS Cihazdan Nasıl Kaldırılır? başlıklı makalemizde google hesabı nasıl kaldırılır, Google Hesabı nasıl silinir ve google hesabı nasıl silinir telefondan hakkında bilgiler verilmektedir.

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