Apple TV Siri Remote (Kumanda) Çalışmama Sorunu Çözümü

Apple’ın TV kullanıcılarının ekranlarını daha eğlenceli hale getirdiği cihazı Apple TV, 2007 yılında Steve Jobs tarafından tanıtılmış ve bugüne kadar büyük ilgi görmüş bir medya oynatıcı hale gelmeyi başarmış durumda.

Filmler izleyip, fotoğraflarınıza bakıp ve müzik dinleyebileceğiniz bu cihazla oyunlar oynayıp eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz. Şuan için 4. nesil cihazısıyla piyasada bulunan Apple TV, mevcut kumandasını yenileyerek “Siri Remote“u hayatımıza kattı.

Eğerki sizde “Siri Remote”unuz ile sorun yaşıyorsanız bu yazımız çok işinize yarayacak. Kumandanızın durdurma oynatma tuşları veya Cam Touch (Surface) kısmı düzgün çalışmıyorsa aşağıdaki adımları dikkatlice uygulayınız.

İlk adım Apple TV’nizin son sürüme güncellenmiş olup olmadığını kontrol edin. Eski sürümdeyseniz yeni sürüme geçiş yapınız. (Kumandanız hiç çalışmıyorsa bu adımı iPhone’ununuza Remote uygulamasını indirerek yapabilirisiniz) Siri Remote kumandanızın şarjı yarıdan fazla bile olsa şarja takarak (iPhone şarj aleti gibi 5W olan bir şarj aletiyle) 30 dakika şarjda bırakın. Apple TV cihazınızı fişinden çekerek yaklaşık 20 saniye bekleyip tekrar prize takın. Kumandanızı Apple TV’ye yakınlaştırıp MENU ve ses açma tuşuna (+) basılı tutarak bağlanmasını bekleyin.

Bu işlemleri uyguladığınızda sorununuz çözülecektir. Sorununuz hala devam ediyorsa, Apple TV destek sayfasına buradan girerek resmi desteğe başvurabilirsiniz.

Siri Remote ses açma kapatma tuşları çalışmıyorsa:

Ses açma ve kapatma tuşları otomatik olarak ayarlanmadı ise bu işlemi sizin manuel olarak ayarlamanız gerekiyor. Bunu halletmek için Ayarlar > Kumandalar ve Aygıtlar > Ses Düzeyi Denetimi > Yeni bir aygıt öğren diyerek adımları takip ederek ses açma kapatmayı kumandanıza ayarlayabilirsiniz.