Apple Watch Verileri Silme Yöntemleri 2020! İşte Detaylar!

Apple Watch, piyasadaki en popüler ve en iyi giyilebilir cihazlardan biridir. Tonlarca işlev sunar ve bunlardan biri bir antrenmanı kaydetmektir. Peki ya yanlışlıkla bir antrenmanı kaydettiyseniz veya onu çoğalttıysanız. Peki, Apple Watch verileri silme işlemleri nasıl yapılır? Bu yazıda, Apple Watch’unuza kaydedilmiş bir antrenmanı nasıl silebileceğinizi göstereceğiz. Elbette bunu akıllı saatinize bağlı olan iPhone üzerinden yapmanız gerekecek. İşte Apple Watch verileri silme işlemi için bu adımları izleyin.

Apple Watch’ta Antrenman Verileri Nasıl Silinir?

1. Adım: Öncelikle iPhone’unuzdaki Apple Health uygulamasını açın

2. Adım: Uygulamada, sayfanın en altına gidin ve “Tüm Sağlık Verilerini Göster” yazan düğmeyi tıklayın.

3. Adım: Şimdi, “Antrenmanlar” seçeneğini seçin ve ardından “Tüm Verileri Göster” e dokunun.

4. Adım: Şimdi bir egzersiz listesi göreceksiniz. Silmek istediğinizi sola kaydırın ve ardından “Sil” düğmesine tıklayın.

5. Adım: Bu, “Antrenmanı ve Verileri Sil” veya “Yalnızca Antrenmanı Sil” i seçmeniz için bir açılır pencere açar. İstediğinizi seçin, ancak “Antrenmanı ve Verileri Sil” seçeneğine gitmelisiniz.

Apple Watch Antrenmanı Nasıl Düzenlenir?

Antrenmanları düzenlemek mümkündür, ancak daha zordur. Sağlık uygulamasının Tüm Verileri Göster ekranına geri dönün ve düzenlemek istediğiniz antrenmanı bulun. Ayrıntılar görünümünü almak için üzerine dokunun. Bu ekranın üst kısmında Örnek Ayrıntıları ve Cihaz Ayrıntılarını göreceksiniz. Antrenman Örneklerini bulmak için bunları kaydırın. Bunlar arasında Enerji (kalori olarak), Kalp Atış Hızı ve (bazı antrenman türleri için) Adımlar ve Mesafe bulunur.

Bu örnek türlerinden birine dokunmak, antrenman sırasında alınan tüm örneklerin zaman damgalı bir listesini getirir. İsterseniz buradan bir örneği silebilirsiniz. Örneğin, belki de sadece bir aksaklık olduğunu ve ortalamayı alt üst ettiğini bildiğiniz hileli bir nabız ölçümü olabilir. Sağlık uygulamasının şu anda düzenlemenize izin vermediği tek örnek türü konum koordinatlarınızdır. Muhtemelen, eğer öyle olsaydı, rota haritanızı almak çok kolay olurdu.

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