Apple Watch kullanıyorsanız, bazı sorunlar nedeniyle veya akıllı saati başka birine vermek ve verilerinizi silmek veya cihazı sıfırlamanız gereken bir durumla karşılaşabilirsiniz. iPhone’u kullanarak Apple Watch kolayca sıfırlayabilirsiniz. Ancak bu yazıda, Apple watch nasıl sıfırlanır sorusuna cevap vereceğiz. iPhone’a ihtiyaç duymadan Apple akıllı saati sıfırlamak için iki yöntem daha göstereceğiz. İşte Apple watch nasıl sıfırlanır?

1. Yöntem: Apple Watch iPhone Olmadan Sıfırla

Apple Watch’unuzdaki “Ayarlar” uygulamasına gidin.

Seçenekler arasından “Genel” e dokunun.

Şimdi sayfanın altına doğru kaydırın ve “Sıfırla” ya dokunun.

Seçenekler listesinden, “Tüm İçeriği ve Ayarları Sil” üzerine dokunun.

Cihazınızı bir şifre ile güvenceye aldıysanız, şifreyi girmeniz istenir. Talimatları takip et.

Şimdi akıllı saatinizde hücresel bağlantıyı etkinleştirdiyseniz, aşağı kaydırın ve “Tümünü Sil” veya “Tümünü Sil ve Planı Tut” seçeneğini seçin.

2. Yöntem: Apple Watch Parola Olmadan Sıfırlama

Bu yöntemde, Apple Watch’unuzu iPhone’u kullanmadan nasıl sıfırlayabileceğinizi ve cihazınızı korumak için kullandığınız şifreyi unuttuğunuzda göstereceğiz.

Her şeyden önce, Apple Watch’unuzu şarj cihazına takın

Şimdi, yan düğmeyi kapatıyormuş gibi basılı tutun

Şimdi, “Güç Kapalı” kaydırıcısına sıkıca basın ve daha sonra serbest bırakın

Verilen seçeneklerden “Tüm içeriği ve ayarları sil” dokunun.

Bu kadar. Akıllı saat şimdi fabrika ayarlarına sıfırlanacak.

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