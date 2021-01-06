Bir Google Hesabı Android veya iOS Cihazdan Nasıl Kaldırılır?

Android akıllı telefonunuz e-postanıza, kişilerinize ve takviminize erişmenizi, Google Play Store’dan uygulama indirmenizi ve çok daha fazlasını sağlar; tek ihtiyacınız olan bir Google hesabı. Telefonunuza birden fazla hesap ekleyebilir ve verileri senkronize edebilirsiniz, ancak bir hesabı kaldırdığınızda, e-posta, kişiler ve ayarlar dahil olmak üzere o hesapla ilişkili her şey telefonunuzdan silinecektir. Android’de bir Google hesabı kaldırmak istiyorsanız yapmanız gerekenler burada. İşte Google hesabını kaldırmak için yapmanız gerekenler;

Google Hesabı Nasıl Kaldırılır?

Yapmanız gereken ilk şey, akıllı telefonunuzun Ayarlarına gitmektir. Farklı bir üreticiye sahip her Android akıllı telefonun kendi Android tabanlı yazılımı veya üstte özel bir kullanıcı arayüzü olabilir ve Ayarlar telefona göre değişebilir. Aşağıdaki yöntem, hisse senedi Android kullanan telefonlar içindir, Google hesabınızı bulmak için Ayarlar’da arama yapabilir veya Kullanıcı veya Hesaplar bölümünü bulabilirsiniz.

Telefonunuzdaki Ayarları Ana Ekrandan veya Uygulama Çekmecesinden başlatın.

Hesaplar’a dokunun. Hesapları görmüyorsanız, Kullanıcılar ve hesaplar’a dokunun.

Tüm farklı uygulamalardan bir hesap listesi göreceksiniz, kaldırmak istediğiniz Google hesabına dokunun.

Hesabı kaldır üzerine dokunun.

Telefondaki tek Google Hesabı buysa, güvenlik için telefonunuzun desenini, PIN kodunu veya şifresini girmeniz gerekir. Google hesabınızı Android’den bu şekilde kaldırabilirsiniz. Google hesabınızı iPhone veya iOS’tan kaldırmak istiyorsanız, Google uygulamasına gidin (örneğin Gmail) ve hesabınızdan çıkış yapın. Daha fazla ipucu veya araştırmalar için sitemizdeki diğer yazıları kontrol edebilirsiniz.

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