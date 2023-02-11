Brus Şurup Nedir, Ne İşe Yarar?

Brus şurup nedir, ne işe yarar içeriğimizle karşınızdayız. Bu ilaç, ibuprofen içerir. Ağrı kesici ateş düşürücü şuruplardan biri olarak bilinmektedir. Her 5 ml hacimde 100 mg ibuprofen bulunur. Genel olarak 6 yaşından büyük çocuklarda kullanılır. 6 yaşından küçük çocuklarda kullanmadan önce mutlaka doktora danışmanız gerekmektedir. Ateş düşürücü şurubun dozu, kiloya göre hesaplanır.

Aşağıda Brus şurup nedir, Brus şurup ne işe yarar, Brus şurup ne için kullanılır vb. soruları sizler için cevaplandırdık. Şimdi ayrıntılara geçelim.

Brus Şurup Nedir?

Brus Şurup Nedir?

Ateş düşürücü ve ağrı kesici etkisi nedeniyle Brus şurup nedir sorusu çok sık gelmeye başladı. Bu ilaç, her bir ölçeğinde 100 mg ibuprofen içeririr. Peki, ibuprofen nedir? İbuprofen, steroid olmayan antiinflamatuvar ilaç sınıfına aittir. Şurubun içerisinde etken madde olan ibuprofen’in ağrı kesici, ağrı hissini azaltıcı, ateş düşürücü ve yangı önleyici etkisi bulunmaktadır. Bunun yanında iltihapla savaştığı da bilinmektedir.

Brus Şurup Ne İşe Yarar?

Brus Şurup Ne İşe Yarar?

En etkili ilaçlardan biri olarak nitelendirilen Brus şurup ne işe yarar? Hiç vakit kaybetmeden ayrıntılara geçelim.

Ateşin düşürülmesi amacıyla 6 yaş üstü çocuklarda kullanılır.

Orta ve hafif ağrıların giderilmesi amacıyla kullanılır.

Çocuklarda romatizmal eklem hastalığı tedavisinde etkilidir.

Grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarda faydalanılır.

Brus Şurup Yan Etkileri Nelerdir?

Brus şurup yan etkileri kişiden kişiye değişiklik gösterir. Bunlar, hafif yan etkiler ve ciddi yan etkiler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Öncelikle hafif yan etkilerden başlayalım:

Brus Şurup Hafif Yan Etkiler

Döküntü

Kaşıntı

Ödem

Yorgunluk

Sıvı tutulması

İştahta azalma

Sinirlilik

Başta dönme

Sersemlik

Başta ağrı

Mide bölgesinde ağrı (epigastrik ağrı)

Kusma

Mide yanması

Hazımsızlık (dispepsi)

Brus Şurup Ciddi Yan Etkiler

Duymada azalma

Görme değişiklikleri

Görme bulanıklığı

Zehirli bir madde nedeniyle görme keskinliğinin azalması (toksik ambliyopi)

Olmayan şeyleri görme, hissetme veya duyma (halüsinasyon)

Zihin karışıklığı, bulanıklığı (konfüzyon)

Kanda eozinofil (bir çeşit beyaz kan hücresi) sayısında artma (eozinofili)

Burun kanaması (epistaksis)

Rinit (nezle,grip)

Oniki parmak bağırsağında meydana gelen yara (duodenal ülser)

Mide ülseri (gastrik ülser)

Sarılık

Hemoglobin azalması ve anormal karaciğer fonksiyon testi

Depresyon

Uykusuzluk ve anksiyete (kaygı, endişe)

Uyuşma (parestezi)

Uykululuk hali (somnolans)

Göz sinirlerinde iltihaplanma (optik nörit), bulanık görme

Brus Şurup Fiyatı

Brus şurup fiyatı da en çok merak edilen konulardan biridir. Bu ilaç, normal reçete ile satılmaktadır. Reçete edildiğinde devlet tarafından ödenmektedir. Hastalardan gelen geri bildirimlere göre aile hekimleri de bu şurubu reçete edebiliyor. Peki, fiyatı ne kadar?

Brus şurup fiyatı 2023 güncel verilerine göre 34-38 TL arasında satışa sunuluyor. Ortalama fiyat 37 TL olarak karşımıza çıkıyor. Reçeteli satılan bu ilaç, hemen hemen tüm eczanelerde bulunmaktadır. Eğer bulunduğunuz bölgede bu şurup mevcut değilse getirtmelerini rica edebilirsiniz.

Brus Şurup Ne İçin Kullanılır?

Brus şurup nedir, ne işe yarar, etken maddesi nedir, nasıl kullanılır, yan etkileri nedir vb. soruların cevabı için aşağıdaki videoyu inceleyebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Brus şurup hakkında kafanızdaki soru işaretlerini gidermek adına sık gelen soruları ve cevapları listeledik.

Brus öksürük şurubu mu?

Brus şurubunun öksürük tedavisi ile bir ilişkisinin olmadığı ifade edilmektedir. Yani öksürüğü gidermez. Balgam çözücü etkisi yoktur.

Brus ibuprofen şurup ne işe yarar?

Brus şurup, ateş düşürücü ve ağrı kesici bir ilaçtır. Her 5 ml hacimde 100mg ibuprofen bulunur. İçerisinde bulunan ibuprofen, yüksek ateş yaygın kas ve eklem ağrısı ve boğaz ağrısı gibi soğuk algınlığı semptomlarını gidermeye destek olur.

Brus şurup eşdeğeri nelerdir?

Brus şurup eşdeğerleri Advil Lıquigel kapsül, Apireks pediatrik süspansiyon, Artril jel, Artril film tablet, Artril forte jel, Balafen pediatrik süspansiyon, Berkofen toz içeren saşe, Biophen draje, Brufen draje, Brufen film tablet, Brufen retard, Bruprex süspansiyon, Caldolon çözelti içeren flakon, Calrofen çözelti içeren ampül, Dolgit akut kapsül, Dolgit krem, Dolorin tablet ve Dolven jel yavaş salımlı tablet olarak bilinmektedir.

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