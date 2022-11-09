Prozac Reçetesiz Alınır Mı? Yeşil Reçeteli Mi?

Prozac reçetesiz alınır mı yazımızla karşınızdayız. Prozac genellikle depresyon tedavisinde kullanılır. Etken maddesi fluoksetin olarak bilinmektedir. Depresyon tedavisine ek olarak obsesif kompulsif bozukluk, adet öncesi sendromu ve yeme bozukluğu gibi rahatsızlıklarda da reçete edilebilir. Prozac, 1972 yılında Eli Lilly şirketi tarafından üretildi. 1986 senesinden beri tıbbi amaçlar için kullanılıyor. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü’ü tarafından en etkili ilaçlardan biri olarak listeleniyor. 2016 senesinde ABD’de 23 milyon kutu Prozac reçetelendi. Bu istatistiklerle yılın en çok reçetelenen ilk 30 ilacı arasına girdi. Hala hekimler tarafından sık sık reçete edilmektedir.

Prozac Nedir?

Prozac Nedir?

Prozac, yaygın olarak depresyon tedavisinde başvurulan bir ilaçtır. Aynı zamanda obsesif kompülsif bozukluk (OKB) tedavisinde faydalanılmaktadır. Prozac, hem şurup hem de kapsul formunda bulunur. Pek çok antidepresana kıyasla daha az yan etki gösterir. Ek olarak bahsi geçen yan etkiler hafif seyreder. Düzenli kullanıldığı takdirde giderek azalır. Prozac, hekim kontrolünde düzenli bir şekilde kullanılır. Bireylerin kendilerini iyi hissetmesini sağlayan etkili bir antidepresandır.

Prozac Ne İşe Yarar?

Prozac Ne İşe Yarar?

Prozac, birden fazla hastalığın tedavisinde kullanılır. Bunlardan bazıları depresyon, panik atak, obsesif kompulsif bozukluk, yeme bozuklukları ve adet öncesi sendrom olarak bilinmektedir. Söz konusu ilaç kişinin ruhsal durumunu ve uykusunu dengeler. Günlük hayatın akışına uymasını sağlar. Kötü ruh hali azalır. Korku ve endişeye sebep olan düşünceler minimum seviyeye iner. Ek olarak obsesif kompulsif bozuklukta rastlanan kompulsiyonları da kontrol altında tutar. Prozac, serotonin hormonunun beyinde hücre içine alınarak parçalanmasını engeller. Bu sayede vücutta serotonin seviyesinin düşmesi önlenmiş olur. Ayrıca duygu durumunu stabilize eder.

Prozac Reçetesiz Alınır Mı?

Prozac Reçetesiz Alınır Mı?

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz rahatsızlıklara sahip olan bireylerden bazıları Prozac reçetesiz alınır mı sorusuna cevap arıyor. Prozac, Türkiye’de sık kullanılan psikiyatri ilaçlarından biridir. Reçetesiz kullanımı önerilmemektedir. Hiç bir ilaç doktor kontrolü olmadan kullanılmamalıdır. Özellikle Prozac gibi psikiyatri ilaçlarında çok daha hassas davranılması gerekiyor. Bu ilacın reçetesiz şeklinde satışı mevcut değildir.

Prozac 20 Mg Reçetesiz Alınır Mı?

Prozac ve benzeri ilaçlar reçeteyle satılmaktadır. Yönetmelikler değişmediği için doğal olarak eczanelerde reçete istemekle yükümlüdür. Eğer doktorunuz tarafınıza reçete vermediyse kullanmamalısınız. Antidepresan gibi hassas alanlara hitap eden ilaçlar mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

Prozac Yan Etkileri Nelerdir?

Son zamanlarda Prozac reçetesiz alınır mı sorusunun yanında yan etkileri de bir hayli fazla merak ediliyor. Her ilaçta olduğu gibi Prozac’ta da çeşitli yan etkiler görülebilir. Fakat bu ilaçtan görülebilecek faydalarında unutulmaması lazım. Kullananlar tarafından gelen geri bildirimlere göre çoğu yan etki birkaç haftadan sonra geçiyor. Eğer yan etkiler artıyorsa hiç vakit kaybetmeden doktorunuza başvurmalısınız. Bunun yanında her hastada yan etkiler görülmeyebilir. İlacın başlıca yan etkileri şunlardır:

Mide bulantısı

Şiddetli baş ağrısı

Uyku sorunları

İshal gibi sindirim sistemi sorunları

Halsizlik

Sürekli yorgun hissetme

Dikkat dağınıklığı

Baş dönmesi

Aşırı hareketlilik

Kadınlarda regl döneminde kanama artışı ya da ara kanamalar

Ek olarak Prozac kullanımı serotonin seviyeleri yükseltir. Dolayısıyla serotonin sendromu rahatsızlığının görülmesine sebep olabilir. Prozac kullanımı için net bir kullanım süresi bulunmuyor. Bu tamamen kişinin psikolojik hastalığının durumu ve şiddetine göre doktor tarafından belirleniypor. Fakat etkili bir depresyon tedavisi için en az 6 ay kullanılması gerektiği biliniyor.

Prozac Nasıl Kullanılır?

Prozac, her gün aynı saatlerde su ile birlikte içilir. İlacın dozu doktor tarafından belirlenir. Bireysel karar vererek dozda değişiklik yapmamanız gerekir. Kullanıma genel olarak düşük dozlarda başlanır. Doktor kararıyla giderek artırılabilir. Sıvı formda kullanılacaksa kutudan çıkan ölçek kullanılır. Evinizde bulunan kaşık ya da başka ölçeklerle içmemeniz gerekiyor. İlaç genellikle 1-2 hafta içerisinde etki gösterir. İlerleyen süreçlerde kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. 1 aylık kullanımın ardından hastalık semptomlarında herhangi bir değişiklik yoksa mutlaka doktorunuza bilgi vermelisiniz. Diğer antidepresan ilaçlarında olduğu gibi Prozac da kendinizi iyi hissettiğiniz zaman bırakılacak ilaçlardan değildir. Hastalığın geçip geçmediğine doktorunuz karar verir.

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