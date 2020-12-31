CarPlay Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır?

Aracınızda CarPlay ekranının ekran görüntüsünü nasıl alacağınızı merak mı ediyorsunuz? Araba sürerken iPhone ile CarPlay kullanıyorsanız, bir noktada Apple CarPlay’de nasıl ekran görüntüsü alacağınızı bilmek isteyebilirsiniz. Neyse ki, süreç gerçekten basit ve işlemi tamamlamak için aslında CarPlay ile senkronize edilmiş iPhone’u kullanıyor. Bu makale, CarPlay ekranının tam çözünürlüğünü ekran görüntüsü olarak yakalayarak bir CarPlay’de ekran görüntüsü nasıl alacağınızı gösterecektir.

Apple CarPlay’in Ekran Görüntüsü Nasıl Çekilir?

iPhone ile CarPlay kurulumunuzun zaten olduğunu ve başlamaya hazır olduğunuzu varsayıyoruz;

Henüz yapmadıysanız, araç ön panelinde CarPlay’i açın CarPlay’de ekran görüntüsünü almak istediğiniz şeye gidin (Ana ekran, bir uygulama, her neyse) Şimdi CarPlay ile senkronize edilmiş iPhone’u alın ve aynı anda CarPlay’in ekran görüntüsünü almak için iPhone’da bir ekran görüntüsü alın;

iPhone 11, 11 Pro, iPhone X, XS, iPhone XR için: iPhone ile birlikte CarPlay ekranının ekran görüntüsünü almak için Sesi Açma ve Güç düğmesine aynı anda basın

iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, 6 Plus, iPhone SE için: CarPlay’in iPhone ile birlikte ekran görüntüsünü yakalamak için Ana Sayfa düğmesine ve Güç düğmesine aynı anda basın

CarPlay’de ekran görüntüsü alınır ve otomatik olarak iPhone’a aktarılır ve her zamanki gibi Fotoğraflar uygulaması Film Rulosu’nda veya “Ekran Görüntüleri” albümünde görünür.

Bu şekilde CarPlay ekranındaki herhangi bir şeyin resmini çekebilir, Apple CarPlay Ana Ekranının, Şu An Çalınan ekranının veya herhangi bir uygulamanın ekran görüntülerini yakalayabilirsiniz.

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