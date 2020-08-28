Croda, DCP'nin Yatırımı Entekno'nun %9'una Ortak Oldu - Teknofeed.COM

Teknoloji odaklı yeni girişimlere yatırım sağlayan Türkiye’nin ilk ‘’Deep-Tech’’ fonu Diffusion Capital Partners’ın (DCP) portföyünde yer alan yeni nesil fonksiyonel malzeme teknolojisi şirketi Entekno'ya yüksek performanslı malzeme sektörünün dünya devi İngiliz şirket Croda, 1,5 milyon sterlin yatırım yaparak ortak oldu.

“Deep-Tech” yatırımları alanında uzman olan Diffusion Capital Partners’ın (DCP), 2017 yılında yatırım portföyüne eklediği, MicNo® tanecik teknolojisi kullanarak, yeni nesil kozmetik ve kişisel bakım ürünleri geliştiren Entekno İngiliz malzeme sektörü devi Croda’dan yatırım geldi.

Bu yeni ortaklıkla birlikte Croda, Eskişehir’de ”Dünyaya Saygılı Ol” sloganıyla kurulan DCP yatırımı Entekno’nun, geliştirdiği yeni MicNo® tanecik teknolojisi ile güneş kremi ve kozmetik alanında geliştirdikleri malzemenin uluslararası önde gelen kozmetik markalarına satılması konusunda önemli rol oynayacak. Entekno da Croda’nın ‘İnovasyon ve Yeni Ürün Geliştirme Merkez’lerinden biri olarak sürdürülebilir bir gelecek ve dünya için özgün ürünler yaratacak.

Entekno’nun yeni teknolojiyle geliştirdiği güneş kremleri etkin UV koruma etkisi ile diğer güneş kremlerine göre daha az aktif malzeme ile daha yüksek koruma sağlarken transparan ve çevreci özelliğiyle cilt üzerinde kalıntı görüntüsünün oluşmasını engelliyor. Hem düşük maliyetli üretilen hem de daha güvenli UV koruması sağlayan MicNo® tanecik teknolojisi, güneş altında şeffaf görünen ve deri altına nüfuz etmeyen güvenli tozlar oluşturulmasına etki ediyor. Hassas ciltlerde ve bebeklerde de kullanılabilen üstün teknoloji ile üretilmiş güneş kremi yeni nesil ve özgün bir buluş.

Diffusion Capital Partners (DCP) kurucu ortağı Haluk Zontul; DCP ekibi olarak, her zaman derin teknolojide dünya çapında rekabet edebilecek Türk şirketleri bulma kabiliyetimizle hayata geçirdiğimiz yeni girişimleri, aramıza katılan yeni yatırımcıların da desteğiyle dünyaya açmaya hedefliyoruz. Özellikle tüm dünyanın ciddi bir ekonomik değişim yaşadığı günlerde ve derin teknolojinin öneminin bir kez daha arttığı bu dönemde, Eskişehir’deki Entekno firmasının, Croda gibi yüksek performanslı malzeme sektörünün önemli bir oyuncusundan uluslararası bir yatırım almış olmasından mutluluk duyuyoruz. DCP olarak yönettiğimiz deep tech fonumuzla 2017’de Entekno’ya ilk yatırımımızı gerçekleştirmiştik. Çinkooksit ve diğer ürünleri çok yüksek katma değerli formlarda üretebilen Entekno’nun çok yüksek bir potansiyele sahip olması ve büyüme potansiyelini ön görerek fonumuzla ihtiyacı olan kaynakları sağlamayı hedefledik ve hızla yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Yatırım yaptığımız dönemde teknoloji geliştirme bölgesinde mütevazı bir ofis ve laboratuvarda faaliyet gösteren Entekno şimdi Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde, büyük bir fabrika binasında yer alıyor. Nitelikli kişilerin ekibe katılmasıyla beraber organizasyonunu büyüten ve Ar-Ge çalışmalarıyla pazara nitelikli ürünler süren Entekno uluslararası firmaların dikkatini çekti ve bu firmaların en büyüklerinden bir tanesi olan Croda, bu yatırımla yeni ortağımız oldu. Sektörün öncüsü Croda’nın Entekno gibi çok parlak bir Start Up’a yatırım yapması ve beraber aynı yolda yürümek bizler için çok değerli bir tecrübe olacak. Croda da Entekno sayesinde çok kıymetli teknik bilgilere erişebilecek ve yenilikçi, pazarda olmayan ve yüksek niteliklere sahip ürünler Croda’nın portföyüne dahil olacak. DCP ekibi olarak bir Start Up’ı uluslararası bir firmadan yatırım alabilecek pozisyona getirmeyi ve bu süreçte beraber olmayı son derece önemsiyoruz. Croda bizim için her zaman çok kıymetli bir ortak olacak.” dedi.

Entekno Kurucusu, Prof. Dr. Ender Suvacı; “Çevreci ve inovatif ileri teknoloji malzemeleri sektöründeki çalışmalarımız, MicNo® tanecik teknolojisi ile yarattığımız yeni nesil kozmetik ve kişisel bakım hammaddeleri yaklaşımlarımızın Croda tarafından ilgi görmesi ve Croda’nın ortağımız olması bizi çok mutlu etti. Bu işbirliğinde bizi daha da mutlu eden bir diğer olgu, Entekno’nun ve Croda’nın değer ve ilkelerinin birbiriyle tam olarak örtüşmesi ve her iki kuruluşunda ana gayesinin yaşamları kolaylaştıracak, dünyaya ve insana saygılı bilimsel temelli malzeme çözümleri geliştirmeye kendilerini adamış olmalarıdır. Croda vasıtasıyla dünyaca ünlü kozmetik markalarına yeni nesil kozmetik ve güneş kremi hammaddelerinin temin edilecek olması bizi hem ülkemiz adına hem de ekibimiz adına gururlandırıyor. 2017 yılında DCP’nin girişimiyle fabrikamızı büyüterek yeni teknoloji üretim alanlarına açılmamız bizi bugün tüm dünyaya yeni nesil, MicNo® teknolojisinin tek aktif olarak kullanıldığı ilk örnek özgün, güvenli, çevreci ve yüksek oranda güneşten koruyan hammaddeler yaratmamıza imkan verdi. Bu ortaklıkla birlikte, bizim üstün inovasyon yeteneklerimiz ve buluşlarımız, Croda’nın yoğun pazarlama ve satış gücüne destek olacak. Kişisel olarak bu işbirliğinin oluşmasına katkı veren başta yönetici ortağımız Dr. Oktay Uysal’a, Entekno ekibine ve DCP’ye olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Croda EEMEA Ülke ve Bölgeler Direktörü Mine Enüstün; “Dünyada özel kimyasallar konusundaki çok güçlü bir üretim ve satış ağı bulunan Croda Kimya olarak stratejimiz sürdürülebilir teknolojik yatırımlar aracılığıyla büyümek. 1925 yılında İngiltere’nin Yorkshire bölgesinde kurulan firmamız dünyada birçok üretim tesisinde ve laboratuvarda müşterilerimizin hayatını daha da iyileştirmek için çalışıyor. Kişisel bakım, ilaç, tarım ürünleri ve endüstriyel gibi birçok alanda üretim yapan birçok Türk firmasına 2011 yılından beri İstanbul’daki ekibimizle servis veriyorduk. Şimdi Entekno ile olan işbirliğimiz sayesinde ülkemize yaptığımız yatırımın güçlenmesi bizleri de çok mutlu etti. Hedefimiz hep birlikte iklime, toprağa ve insana pozitif katkıda bulunacak yenilikçi ürünleri üretim sektörüne sunmak. Entekno’nun inorganik güneş filtre teknolojisi de hem hedefimize hem de ürün gamımıza çok büyük bir katkı sağlayacak. İşbirliğimizin ilerde daha da büyümesi benim de kişisel olarak en büyük dileklerimden biri.” dedi.

Prof. Dr. Ender Suvacı liderliğinde kurulan Entekno, Eylül 2017’de Diffusion Capital Partners’dan yatırım aldı.

DCP’nin ekibinin yatırım yaptığı şirketler arasında Mikro Biyosistemler, Tazi.ai, Magspin, V-Count, Appsilon, Mavilab, SBS Beeo, Episome, Paraşüt, BMT BAPS, NUBIGON, Medrics, Virasoft, Burgeon, Atarlabs, ve Entekno yer alıyor.

Hakkında

Diffusion Capital Partners (DCP): Diffusion Capital Partners (DCP) teknoloji odaklı fırsatlara gelişimlerinin ilk aşamalarında sermaye sağlayarak, bu fırsatları pazara ulaştırmayı hedefleyen bağımsız bir girişim sermayesi fon yönetim danışmanıdır. DCP’nin danışmanlığını yürütmekte olduğu fonlar, teknoloji odaklı proje ve girişimlere pazar odaklı bir arayüz olmayı hedefleyerek üniversite ve araştırma merkezleri kaynaklı bilgi birikimi ile rekabet gücünü teknolojiden alan girişimlere ulaşmayı amaçlıyor. DCP ekibi 2007 yılından itibaren teknoloji yatırımları konusunda çalışan, üniversitelerle yakın işbirliği ve erken aşama start-up’ları büyütme tecrübesi bulunan, araştırmacılar ve sanayicilerin beklentilerine hakim, uluslararası bağlantılara sahip, teknik uzmanlara ve diğer yatırımcılara erişebilen yatırım profesyonellerinden oluşuyor.

Croda: Croda, İngiltere’nin Rawcliffe Bridge bölgesinde Crowe ve Dawe tarafından 1925 yılında kurulmuştur. Firma ilk faaliyetlerini yalnızca Lanolin üretimi üzerine gerçekleştirirken İngiltere’deki faaliyetlerini arttırmasının ardından Dünya’nın geri kalan coğrafyalarında da üretim tesisleri açarak özel kimyasallar alanında lider global bir firma olma yönünde büyümesine devam etmiştir. 1998 yılında dünyanın en büyük lanolin üreticisi haline gelen Croda, kozmetik dışında endüstriyel kimyasallar, ilaç, gıda ve tarım gibi farklı alanlarda da üretim yapmaya başlamıştır. Croda, bu konuda kimya sektöründe öncü olan firmalardandır. Sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde üretim tesislerinde ve ofislerinde yenilebilir enerji kullanımına çok önem vermektedir. Croda, bugün dünyada 18 farklı ülkede üretim tesisleri, 72 farklı ülkede operasyonları ve 4500’den fazla çalışanı ile hizmet vermektedir.

Entekno: Entekno 2008 yılında Prof.Dr.Ender Suvacı tarafından Eskişehir’de kurulmuştur. Firmanın kuruluş felsefesi Dünya’ya ve çevreye dost, sürdürülebilir gelecek için katma değeri yüksek inovatif malzemelerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesidir. Bu amaçla geliştirilen malzemeler dünyada Almanya, Japonya, ABD, Avustralya gibi pek çok gelişmiş ülkeye ihraç edilmektedir. Entekno çalışma ve araştırmalarını özellikle katma değeri yüksek malzemelere odaklamıştır. Bu kapsamda yaptığı çalışmalar özellikle Kozmetik alanında önemli yer bulacak MicNo® parçacık teknolojisini olgunlaştırmıştır. MicNo® teknolojisi Avrupa Birliği Inovasyon Konseyinin Kobi Aracı tarafından da desteklenmiş ve DCP’den alınan yatırım ile de global dünyaya açılabilme imkanı bulabilmiştir. Bugün MicNo® teknolojisi ABD, İtalya, Fransa, İngiltere, Bulgaristan gibi pek çok ülkeye ihraç edilmektedir. Günümüzde Entekno Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi içinde 5 bin metrekare üretim alanı, % 25’i Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip ekibi ile mikrobiyoloji, ARGE laboratuvarları ve İngiltere’de bulunan Pazarlama Ofisi ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Detaylı bilgi için:

Özge Özbay

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