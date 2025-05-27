Bu makalemizde kanal tedavisi nedir konusunda güncel bilgiler yer almaktadır.

Kanal tedavisi, dişin içerisindeki diş sinirinin zarar görmesi ya da iltihaplanması sonucunda yapılan bir tedavi türüdür. Kanal tedavi yönteminde diş sinirlerinin ve çevresindeki iltihaplı dokuların temizlenmesi işlemi yapılır.

Diş Kanal Tedavisi Nedir?

Diş çürükleri, diş travmaları ya da dişte oluşan kırıkların onarılması için diş kanal tedavisi yapılır. Burada diş sinirinin etrafındaki iltihaplı dokular temizlenir. Özellikle diş kökündeki enfeksiyonlar temizlenmelidir. Aksi halde ağrıya, enfeksiyona ya da daha önemlisi diş kaybına sebep olabilir. Diş çekmek yerine dişin kurtarılabilmesi amacıyla Kanal Tedavisi yapılır.

Diş Kanal Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kanal tedavisi nasıl olur diye soranlar için hemen cevaplayalım. Kanal tedavisi öncesinde hastanın dişi lokal anestezi kullanılarak uyuşturulur. Böylece hasta, tedavi esnasında herhangi bir yanma, batma, acı ya da rahatsızlık hissetmez. Dişin üstünde küçük bir delik açılır. Ardından diş sinirinin etrafındaki zarar görmüş ya da iltihaplı doku titizlikle çıkartılır. Diş kökünün kanalları özel aletlerle temizlenir. Dişin içindeki bakterilerden arındırılır. İkinci aşamada temizlenen boşluklar, diş ile uyumlu malzemelerle doldurulur ya da kaplama yapılır. Bu aşama sayesinde dişin doğal yapısı muhafaza edilmiş olur.

Kanal tedavisi sonrasında hasta ağrı ve hassasiyet hissedebilir. Bu süreç genellikle oldukça kısadır. Hastanın, doktorun verdiği önerilere birebir uyması önemlidir.

Kanal Tedavisi Fiyatları

Kanal tedavisi fiyatları kullanılan malzemelere ve yapılan işlemlere göre değişkenlik gösterir. Fiyatlar hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Kanal Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Kanal tedavisi süresi genel olarak dişte bulunan iltihaplı dokunun durumu, diş çürüğünün durumu, iltihabın ne kadar yayıldığına göre değişkenlik gösterir. Genel olarak bir kanal tedavisi tek seansta yaklaşık 30 ile 90 dakika arasında biter.

Fakat dişin yapısal durumu ya da çürüğün büyüklüğüne göre birden fazla seansta da bitebilir. Kanal tedavisi, birkaç gün arayla birkaç seansa uzayabilir. Tedaviden sonra doktorunuz ek tedaviler isteyebilir.

Kanal Tedavisi Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kanal tedavisi yapılırken birkaç noktaya dikkat edilmesi gerekir.

Birincisi uzman bir diş hekimi seçilmesi önemlidir. Profesyonel bir diş hekimi, Kanal tedavisini en doğru ve güvenli şekilde yapacaktır.

İkincisi, doktorun ve hastanın hijyen kurallarına uyması gereklidir. Diş hekimi, Kanal tedavisi esnasında steril bir ortamda çalışmalı ve mutlaka koruyucu ekipmanlarla kanal tedavisi yapmalıdır. Kanal tedavisi tamamlandıktan sonra hasta da hijyen kurallarına uymalıdır. Böylece enfeksiyon tekrarlama riski azalır.

Üçüncüsü hastanın düzenli doktor ziyaretlerini gerçekleştirmesi gerekir. Doktor, dişin durumuna göre ek tedaviler isteyebilir.

Başarısız Kanal Tedavisi Nasıl Anlaşılır?

Başarısız kanal tedavisi belirtileri arasında dişlerde ağrı, acı, şişlik ve hassasiyet vardır. Bunun dışında tedavi edilen dişteki renk değişikliği, apse oluşumu ya da bir şey çiğnerken ağrı hissedilmesi de başarısız kanal tedavisi belirtileri arasında yer alır.

Dişlerinizle ilgili bir sorundan endişeleniyorsanız ve kanal tedavisinin çözüm olabileceğine inanıyorsanız, lütfen kanal tedavisi konusunda güncel ve detaylı bilgilerin yer aldığı Dr Erhan Özcan web sitesini ziyaret edin.