Şeffaf Plaklar Sık Sorulan Sorular

Bu makalemizde ortodonti uzmanı Dr. Burak Aksu şeffaf plak tedavisi ile ilgili sık sorulan sorulara yanıtlar veriyor.

Şeffaf Plak Tedavisi Kimler İçin Uygundur?

Şeffaf Plak Tedavisi her yaşta kişiye uygulanabilir. Süt dişlerin olduğu 7-8 yaşlarından, dişlerin ve dişleri taşıyan kemik dokunun sağlıklı olduğu 60-70 yaşındaki bireylere dahi tedavi yapılabilir.

Tedaviye Nasıl Başlanır?

Şeffaf plak tedavisinde tüm süreç dijital olarak işlemektedir. Diş şekilleri, 3 boyutlu tarayıcılar kullanılarak bilgisayar ortamına alınır. Bu görüntüler ve ağız içi fotoğraflar yardımıyla tedavi planı bilgisayar ortamında oluşturulur. Bu sayede tedavi başlamadan sonuç görülebilir. Üretim onayının ardından şeffaf plaklar gelir.

Şeffaf Plak Nasıl Kullanılır?

Şeffaf plakların mümkün olduğu kadar uzun süre kullanılması istenir. Genellikle günde 20 saat takılması yeterli gelmektedir. Bu da, yemekler hariç takılmaları anlamına gelir. Plaklar yemeklerde çıkartılır ve sabunlu suyla yıkanarak özel kutusuna konur. Yemeklerden sonra mutlaka dişler fırçalandıktan sonra şeffaf plaklar takılmalıdır, aksi takdirde ağız kokusu, dişlerde renklenme ve uzun vadede de diş çürükleri görülebilir.

Şeffaf Plak Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Ortodontik tedaviler genel olarak 12-24 ay arası sürerler. Şeffaf plak teknolojisi, bazı durumlarda sabit tellere göre daha avantajlı olduğu için, bu sürenin daha kısa olması sıklıkla görülen bir durumdur. Tedavi süresini etkileyen en önemli etken, ortodonti uzmanı tarafından yapılan tedavi planının etkinliğidir. Sanılanın aksine şeffaf plak tedavilerinde tedaviler bilgisayar tarafından planlanmaz, planlama yapmak klinik deneyim ve bilgi gerektirir. Bu açıdan her doktorun yaptığı tedavi birbirinden farklı olacaktır.

Şeffaf Plakların Hepsi Aynı mı?

Şeffaf plak tedavisinde, tedavi planı ortodonti uzmanı tarafından yapılır ve plak firması tarafından üretilir. Planlama aşamasında her hekimin hedefi ve gidiş yolu farklı olabildiği gibi, her firmanın da iş akışı, planlama araçları ve üretim teknolojileri de birbirinden farklıdır. Bu anlamda dışarıdan çok benzer görülen tedaviler, aslında hem planlama, hem üretim anlamında çok farklı olabilmektedir. Tedavi görmek isteyen kişilerin dikkate alması gereken en önemli husus, ortodonti uzmanının eğitimi ve deneyimidir.

Şeffaf Plaktan Sonra?

Şeffaf plak tedavisinden sonra dişlerin tekrar bozulmaması için, dişlerin içe bakan yüzeyine, dışarıdan görünmeyecek şekilde sabit koruyucular yapıştırılır. Kliniğimizde buna ilave olarak, şeffaf plağa benzeyen hareketli koruyucular da kullanılmaktadır. Bu koruyucu önlemlere dikkat edilirse dişlerimizi ömür boyu, tekrar bozulmadan kullanabiliriz.

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