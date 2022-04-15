Demirin tonu kaç para son zamanlarda meydana gelen fiyat pahalılıkları ardından en çok araştırılan konular arasında yerini korumaya devam ediyor. İnşaat demiri özellik ile de inşaat sektörü ile beraber imalat sektöründe tercih edilen 8 mm, 12 mm ve 32 mm aralıklarında olan demirlerin fiyatlarına ne kadar zam geldi, son fiyatlar ne kadar oldu araştırılıyor.

Demirin Tonu Kaç Para? | 1 Ton Demir Fiyatı 2022

İnşaat demirinin tonu kaç para diye merak edilirken yurt içinde arz ve taleplerin çok fazla olmasından dolayı hangi kalınlıklarda alındığına göre değişiklik göstermeye devam ediyor.

1 Ton Demir Fiyatı 2022

Kalın demirler güncel fiyatları bir ton ortalama olarak 16 bin 500 TL olarak satışa çıkarken genel kalınlıkları 16 mm, 18 mm, 22 ve 32 mm olarak öne çıkıyor. Asıl kalınlıkları 20, 25, 26 ve 28 mm olan demirlerin bir ton ücreti ortalama olarak 16 bin 180 TL olarak yerini alıyor. 1 ton demir fiyatı yapılacak alanlar için oldukça önemli olacaktır.

Demirin tonu ne kadar oldu kısmında hangi kalınlıklarda ve hangi ilden satın alınacak olduğuna göre de değişiklik göstermeye devam ediyor.

Demirin Tonu Kaç Para?

1 ton demir fiyatı ne kadar 2022 yılında özellikle inşaat sektöründe yer alanlar için araştırılmaya devam ediyor. Şu an hangi kalınlıklarda ya da hangi kalitede alınacak olduğuna göre birçok durumdan dolayı değişiklik gösteren 2022 demir fiyatları ne olur kısmında ortalama olarak 16 bin 500 TL civarında olduğu gözlenecektir.

Demirin Tonu Kaç Para? | 1 Ton Demir Fiyatı 2022

Demirin kilosu kaç para diye merak eden kişiler genel olarak nereden ve ne kadar toplu alacaklarına göre de değişiklik gösteriyor. Demirlerin kalınlıklarına göre ücretlendirmeler belirlenirken asıl üretim yerinden hangi kalitede tercih edildiğine ve yapılan pazarlıklara göre net fiyatlar ortaya çıkacaktır. İnşaat demirinin kilosu kaç para kısmında il bazlı olarak değişiklik gösterdiği gibi kilo başı 16,5 TL civarında olduğu da biliniyor. Fakat bu fiyatların değişiklik gösterebileceği etken süreçlerin ve etken durumların gözler önüne alınarak bakılması da gerekir.