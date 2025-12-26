Drone Eğitimi Nedir? Kimler İçin Gereklidir, Nasıl Alınır?

Son yıllarda gökyüzüne baktığımızda artık sadece kuşları ya da uçakları görmüyoruz. Fotoğraf çeken, ölçüm yapan, tarımda ilaçlama gerçekleştiren, hatta arama kurtarma çalışmalarına katılan insansız hava araçları hayatımızın tam ortasında. Hal böyle olunca drone eğitimi kavramı da sadece meraklıların değil, profesyonel hedefleri olan pek çok kişinin gündemine girmiş durumda.

Açıkçası birçok kişi “Drone uçurmak zor mu?” ya da “Herkes drone kullanabilir mi?” sorularıyla işe başlıyor. İşin içine mevzuat, güvenlik, uçuş kuralları ve ticari kullanım girince bu soruların cevapları biraz daha detaylanıyor. Bu yazıda, drone eğitimiyle ilgili ön araştırma yapan herkesin aklındaki soruları tek tek ele alacağız. Baştan sona okuduğunuzda, kafanızda neredeyse hiçbir soru işareti kalmayacak.

Drone Nedir? Neden Eğitim Gerektirir?

Drone, uzaktan kumanda ya da yer kontrol istasyonu aracılığıyla uçurulan insansız hava aracıdır. Teknik adıyla İHA olarak da bilinir. Bu araçlar, üzerinde insan bulunmadan havada görev yapabildikleri için hem büyük avantajlar sunar hem de yanlış kullanıldığında ciddi riskler barındırır.

İşte tam da bu yüzden drone kullanımı “oyuncak uçak” seviyesinde değerlendirilmez. Bilinçsiz yapılan uçuşlar hem can hem de mal güvenliğini tehlikeye atabilir. Gördüğümüz kadarıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün bu konudaki hassasiyeti de tam olarak buradan geliyor. Drone uçurmayı öğrenmek, sadece kumandayı kullanmayı bilmek değildir; hava sahasını okumayı, meteorolojik koşulları anlamayı ve yasal sınırları bilmeyi de kapsar.

Drone Eğitimi Kimler İçin Zorunlu?

Burada önemli bir ayrım var. Hobi amaçlı uçuşlar ile ticari uçuşlar aynı kefeye konulmuyor. Ancak çoğu kişinin sandığının aksine, 500 gram altı drone’larda bile ticari bir amaç söz konusuysa eğitim ve sertifika zorunlu hale geliyor.

Örneğin:

Havadan fotoğraf ve video çekimi yapanlar

Haritalama ve ölçüm işiyle ilgilenenler

Tarımsal ilaçlama veya gözlem yapanlar

İnşaat, enerji, altyapı denetimi gerçekleştirenler

Drone ile gelir elde etmeyi planlayan herkes

Biliyoruz ki pek çok kişi bu noktada “Ben sadece küçük bir drone uçuruyorum” diyebiliyor. Ancak mevzuat, drone’un ağırlığından çok kullanım amacına odaklanıyor. Bu nedenle eğitim almadan uçuş yapmak ciddi yaptırımlara yol açabiliyor.

Drone Eğitimi Alırken Neler Öğrenilir?

İyi bir drone eğitimi, sadece “uçurmayı öğretmek” ile sınırlı olmaz. Aslında işin mutfağına girersiniz. Teorik ve pratik olmak üzere iki ana aşamadan söz edebiliriz.

Teorik Eğitim İçeriği

Teori kısmı kulağa sıkıcı gelebilir ama açıkçası uçuş güvenliğinin temelini burada atarsınız. Bu aşamada;

İHA tanıtımı ve sınıflandırmalar

Hava hukuku ve uçuş mevzuatı

Meteoroloji bilgisi

Uçuş dinamiği

İtki sistemleri

Bakım ve onarım esasları

gibi konular detaylı şekilde ele alınır. Bu bilgiler, “Neden bugün uçmamalıyım?” ya da “Bu bölgede uçuş izni almam gerekir mi?” sorularına doğru cevaplar verebilmenizi sağlar.

Pratik Eğitim İçeriği

İşin en keyifli kısmı burası. Kumandayı elinize alır, gerçek uçuşlar yaparsınız. Kalkış, iniş, acil durum manevraları, yön kaybı gibi senaryolar uygulamalı olarak çalışılır. Bizce pratik eğitimin en önemli yanı, olası hataları güvenli ortamda yapabilme şansı sunmasıdır.

Drone Ehliyeti ve Sertifika Süreci Nasıl İşler?

Drone ehliyeti, resmi adıyla İHA pilot sertifikası, SHGM onaylı eğitim kuruluşlarından alınır. Eğitimi eksiksiz tamamlayan adaylar sertifika almaya hak kazanır. Burada sınav stresi yok; devamlılık ve eğitim sürecine aktif katılım esas alınır.

Sonrasında sertifikanın SHGM sistemine kaydedilmesi gerekir. Bu işlem tamamlandığında e-Devlet üzerinden yetkiniz görünür hale gelir. Yani kağıt üzerinde değil, resmi olarak tanımlanmış bir İHA pilotu olursunuz.

İHA Ehliyeti Türleri Nelerdir?

Drone’lar kalkış ağırlıklarına göre sınıflandırılır ve alınacak ehliyet de buna göre belirlenir. Bu noktada kafa karışıklığı yaşanabiliyor, o yüzden net bir tablo çizelim.

İHA-0: 500 gram – 4 kg arası drone’lar

500 gram – 4 kg arası drone’lar İHA-1: 4 kg – 25 kg arası drone’lar

4 kg – 25 kg arası drone’lar İHA-2: 25 kg – 150 kg arası drone’lar

25 kg – 150 kg arası drone’lar İHA-3: 150 kg üzeri drone’lar

Gördüğümüz kadarıyla en çok tercih edilen sınıf İHA-1 oluyor. Çünkü piyasadaki kameralı ve ticari amaçlı kullanılan drone’ların büyük bölümü bu aralıkta yer alıyor.

Hangi Drone Eğitimi Size Uygun?

Burada dürüst olmak lazım. “En üst seviye olsun” diye gereğinden fazla kapsamlı bir eğitim almak her zaman mantıklı değil. Elinizdeki drone’un kalkış ağırlığı, yapmak istediğiniz işler ve bütçeniz bu kararı belirler.

Eğer başlangıç seviyesindeyseniz ve profesyonel uçuşlara adım atmak istiyorsanız, İHA-1 eğitimi çoğu kişi için ideal bir tercih oluyor. Zaten ileride daha büyük sistemlere geçmek isterseniz, üst seviye eğitimlere devam etme şansınız var.

Drone Eğitimi Ücretli mi?

Evet, drone eğitimi ücretlidir. Çünkü hem teorik hem de uygulamalı ciddi bir eğitim süreci söz konusudur. Eğitmen kadrosu, kullanılan hava araçları ve resmi yetkilendirme süreçleri bu ücretlerin temelini oluşturur.

Ücretler, alınacak ehliyet sınıfına göre değişiklik gösterir. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Drone ile ticari gelir elde etmeyi düşünen biri için bu eğitim, bir masraf değil yatırımdır.

Drone Eğitimi Ne Kadar Sürer?

Eğitim süreleri ehliyet türüne göre farklılık gösterir:

İHA-0: Ortalama 12 saat

İHA-1: Ortalama 32 saat

İHA-2: En az 90 saat

Bu süreler boyunca hem teori hem de pratik eğitimler tamamlanır. Açıkçası birkaç günde “her şeyi öğrendim” demek mümkün değil ama eğitim süreci sağlam bir temel oluşturur.

Drone Eğitimi Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Bize göre en kritik nokta, eğitimi alacağınız kurumun yetkili olmasıdır. SHGM onayı olmayan yerlerden alınan belgelerin hiçbir geçerliliği yoktur. Ayrıca eğitimin uygulamalı olması, eğitmenlerin sahada aktif uçuş tecrübesine sahip olması da büyük avantaj sağlar.

İşte bu noktada drone eğitimi almak isteyenlerin yetkili ve güvenilir kurumları tercih etmesi büyük önem taşır.

İHA Eğitimi ile Drone Eğitimi Arasında Fark Var mı?

Aslında günlük kullanımda bu iki kavram iç içe geçmiş durumda. Drone, insansız hava aracının halk arasındaki adıdır. Resmi mevzuatta ise İHA terimi kullanılır. Yani aldığınız iha eğitimi, sizi yasal olarak yetkili bir drone pilotu haline getirir.

İçeriği, kapsamı ve geçerliliği açısından bakıldığında ikisi de aynı süreci ifade eder. Önemli olan sertifikanın SHGM onaylı olmasıdır.

Drone Eğitimi Sonrası Neler Yapabilirsiniz?

Eğitimi tamamladıktan sonra gökyüzü gerçekten sizin için daha anlamlı hale geliyor. Ticari uçuş yapabilir, projelerde görev alabilir ya da kendi işinizi kurabilirsiniz. Tarım, medya, haritalama, denetim, güvenlik gibi pek çok alanda drone pilotlarına olan ihtiyaç her geçen gün artıyor.

Başkent İHA ile Drone Eğitiminde Güvenli Bir Başlangıç

Drone eğitimi söz konusu olduğunda kalite, güvenlik ve memnuniyet bizim için vazgeçilmez kriterler. Başkent İHA, SHGM tarafından yetkilendirilmiş bir eğitim kuruluşu olarak, hem teorik hem de uygulamalı eğitimleri titizlikle yürütür. Eğitmen kadrosu sahada aktif, mevzuata hakim ve deneyimlidir.

Kurs süreci boyunca adayların gerçekten öğrenmesi hedeflenir. Simülatörle sınırlı kalmadan, gerçek uçuşlarla pratik yapılır. Eğitim sonunda alınan sertifikalar SHGM ve e-Devlet sisteminde geçerli olur. Açıkçası işi ciddiye alan ve bu alanda sağlam bir temel atmak isteyenler için www.baskentiha.com doğru bir adres olarak öne çıkıyor.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Drone ehliyeti almak zorunlu mu?

Ticari amaçlı tüm drone uçuşları için zorunludur.

500 gram altı drone için eğitim gerekir mi?

Ticari kullanım varsa evet, eğitim ve sertifika gerekir.

Drone ehliyeti kaç günde alınır?

Ehliyet türüne göre 2 gün ile birkaç hafta arasında değişir.

Online eğitimle drone ehliyeti alınabilir mi?

Teorik eğitim online alınabilir, pratik uçuşlar yüz yüze yapılır.

İHA-1 almadan İHA-2 alınabilir mi?

Evet, sınıf geçiş zorunluluğu yoktur.

Drone eğitimi pahalı mı?

Sağladığı yetki ve kazanç imkanları düşünüldüğünde oldukça makuldür.

Ehliyet aldıktan sonra onay gerekir mi?

Evet, SHGM sistemine kayıt yapılmalıdır.

Drone eğitimi herkese uygun mu?

Belirlenen yaş ve sağlık şartlarını sağlayan herkes katılabilir.

Eğitimde sınav var mı?

Hayır, devamlılık ve uygulamalı başarı esas alınır.

Drone ehliyeti Türkiye genelinde geçerli mi?

Evet, SHGM onaylı olduğu için ülke genelinde geçerlidir.

Bu yazının, drone eğitimi hakkında aklınıza takılan sorulara net cevaplar verdiğini umuyoruz. Eğer siz de bu alana adım atmayı düşünüyorsanız, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilir ya da yazıyı ilgilenebilecek arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.