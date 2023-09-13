En İyi ETS 2 Grafik Ayarları 2023

ETS 2 grafik ayarları sayesinde oyundan daha fazla zevk alabilmek mümkündür. Euro truck simulator 2 oyunu içerisinde yer alan grafik ayarlarının yapılması durumunda oyunun kasma problemleri de ortadan kaldırılabilir.

ETS 2 Grafik Ayarları

ETS 2 grafik ayarları sayesinde oyunu kişiselleştirebilmeniz mümkündür. Herkesin oyundan beklediği ve amaçladığı özellikler birbirinden farklı olduğu için grafik ayarlarının yapılması durumunda en çok zevk alacağınız oyun formatına erişebilmeniz mümkündür. Oyundan yüksek haz elde edebilmek için grafik kalitesini ve gölge kalitesini doğru şekilde ayarlamanız gerekir. Oyunda yer alan grafik ayarlarının doğru yapılması durumunda oyunun daha kaliteli hale gelebilmesi ve kullanmış olduğumuz sisteme uygun hale getirilebilmesi mümkün olacaktır. Oyunda yaşanabilecek kaçma problemlerinin ortadan kaldırılabilmesi için oyunu kullanacağınız cihazın özellikleri ile paralel şekilde ayarlama işlemlerini yapmanız gerekmektedir.

ETS 2 En Gerçekçi Grafik Ayarları

Euro truck simülatör 2’nin daha keyifli şekilde oynanabilmesi için grafik ayarlarını doğru şekilde yapılması gerekir. ETS 2 en iyi grafik ayarları yapılabilmesi için takip edilmesi gereken adımlar ise şu şekilde sıralanabilir:

Euro truck simulator 2 oyununu açın

Oyun içerisinde yer alan ayarlar sekmesine tıklayın

Ayarlar sekmesinin altında yer alan grafik ayarlarına tıkladıktan sonra açılan sekmede grafik kalitesini yüksek olarak belirleyin

Grafik kalitesini yüksek olarak belirledikten sonra özel ayarlar sekmesine gelin ve gölge kalitesi ve gölge çözünürlüğü seçeneklerini maksimum hale getirin

Gölge kalitesi ve gölge çözünürlüğü maksimum hale getirdikten sonra ağaçların ve objelerin de ayarlarını gerçekleştirebilirsiniz

Ağaçlar ve objeler seçeneklerine tıkladıktan sonra ayarları maksimuma getirin

Oyundan daha fazla keyif almak için siz seçeneğine tıklayın ve siz yoğunluğunu tercihinize bağlı olarak orta veya yüksek hale getirin

SSAO seçeneğini ve HDR seçeneğini de aktif hale getirin

Yukarıda sıralanan işlemleri doğru şekilde yaptığınız takdirde oyundan daha fazla keyif alabilmeniz mümkün olacaktır.

ETS 2 Kasmayan Grafik Ayarları

ETS 2 en iyi grafik ayarları kullanılacak olan cihazın sistem ayarları ile uyumlu olmalıdır. Oyun içerisindeki kasma problemlerini ortadan kaldırabilmek için yapmanız gereken grafik ayarları şu şekilde sıralanabilir:

Oyun açın ve ayarlar sekmesine giriş yapın

Ayarlar sekmesine giriş yaptıktan sonra grafik ayarlarına tıklayın

Grafik ayarları içerisinde yer alan grafik kalitesini düşük ya da ortak konuma getirin

Grafik ayarlarının ardından gölge kalitesini ve gölge çözünürlüğünü de isteğe bağlı olarak düşük ya da orta hale getirin

Ağaçlar ve obje seçeneklerini orta yaptıktan sonra sis yoğunluğunu da orta şeklinde ayarlayın

SSAO ve HDR seçeneklerini devre dışı bırakın

Yukarıdaki adımları sırasıyla uyguladığınız takdirde oyun sırasında yaşanabilecek kasma problemlerini ortadan kaldırabilirsiniz. Yukarıda sıralanmış olan ayarları yaptıktan sonra oyuna kapatıp açtığınız takdirde yapmış olduğunuz ayarların geçerli olduğunu göreceksiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

ETS 2 Grafik Ayarları Nasıl Olmalı?

ETS 2 oyununda kullanılacak olan grafik ayarları kişilerin oyundan almak istedikleri kalite seviyesine göre değişebilir. Oyunu daha kaliteli hale getirmek isteyen kişiler grafik ayarlarını maksimum yaparken oyun sırasında kasma problemleri yaşamak istemeyen kişiler grafik ayarlarını minimuma indirebilirler.

ETS 2 Grafik Ayarları Sıfırlama Nasıl Yapılır?

ETS 2 oyununda gerçekleştirilmiş olan grafik ayarlarını sıfırlanabilmesi için oyunun ayarlar kısmına giriş yapmanız gerekir. Ayarlar sekmesinde yer alan varsayılana geri dön seçeneğine tıkladıktan sonra grafik ayarlarınız varsayılan olarak ayarladığınız takdirde grafik ayarlarınız sıfırlanacaktır.