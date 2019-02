En İyi WordPress Sitemap Eklentileri 2019

Wordpress platformunu kullanırken olmazsa olmaz olarak kullanılan Sitemap eklentilerinden en iyilerini sizler için listeledik, işte 2019'un en iyi sitemap eklentileri...

WordPress Sitemap Eklentileri

Her web sitesinin arama motorları tarafından tanınmak ve ulaşılabilir olmak için kendini bu arama motorlarına tanıtması ve varlığından haberdar etmesi gerekir. Bunun en etkili ve kısa yolu ise bir sitemap oluşturmak ve bunu arama motorlarına kaydetmektir. Bunun için kullanılabilen WordPress sitemap eklentileri ücretli ve ücretsiz versiyonlar şeklinde bulunur. Temel anlamda aynı özelliklere sahip olan bu eklentiler sahip olduğu birkaç küçük farklı özellikler ile birbirlerinden ayrılır.

Google XML Sitemaps

1 milyondan fazla sitede aktif olarak kullanılan bu eklenti dünyanın en popüler site haritası eklentilerinden biridir. Bu eklenti ile site içinde yer alan URL’ler gerekli ayarlamalar yapıldığında arama motorlarında otomatik olarak görülecektir.

Yoast SEO Sitemap Eklentisi

WordPress tabanlı web siteleri için en popüler sitemap eklentisi olan Yoast SEO, sağladığı özellikler sayesinde pek çok noktada verimliliğin artmasını sağlar niteliktedir. Site haritası olmadan iyi bir optimizasyonun mümkün olmadığı göz önüne alındığında sitelerin arama motorlarında daha üst sıralara çıkmak için kullanabileceği Yoast SEO eklentisi gerekli ayarların yapılmasıyla istenilen hedefe ulaşılmasında yüksek katkı sağlayacaktır.

All In One SEO Pack

Sitemap özelliğinden faydalanılabilecek bir başka eklenti ise All In SEO Pack eklentisidir. Eklentinin yüklendiği anda otomatik olarak önceden kurulu olarak gelen ayarları sayesinde site haritasını arama motorlarına kendiliğinde yükleyen eklenti sağlıklı bir optimizasyon yapılmasını beraberinde getiriyor.

Premium SEO Pack

Ücretli site haritası oluşturma eklentilerinden biri olan Premium SEO Pack, ücretsiz olarak sunulan eklentilerin eksik kaldığı bazı noktalarda kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap vermesi amacı ile sunulmaktadır. Ücretsiz sürümü olmayan bu eklentinin fiyatının ise 40 dolar olduğundan bahsetmek gerekir. SEO için gerekli olan tüm özellikleri içinde barındıran bu eklenti site haritaları kapsamında her işlemin kısa zamanda yapılmasına olanak sağlar niteliktedir.

Bu konuda bir site sahibi olanların ve tüm sitemap işlemlerinin eksiksiz yapmak isteyen kişilerin tercih etmesi gereken Premium SEO Pack, ayrıca tüm URL yapılarının düzenlenmesi ve resimlerin sıkıştırılarak site hızının artırılmasını da gerçekleştirebilecek özelliklere sahiptir.