WordPress, dizinlerinde bol miktarda ücretsiz WordPress teması sağlamıştır ve ücretsiz olduğu için, kullanıcıların WordPress temalarını yükleyebilecekleri ve web sitelerini tasarlamak için farklı temalar deneyebilecekleri açıktır. Onları denerken, kullanıcılar kullanılmayan temanın WordPress sitelerinde değerli alanların yanı sıra bazı sorunlar yaratabileceğini serbest bırakmazlar. Bu makalede WordPress tema silmek işlemini gerçekleştireceğiz.

Bazen web sitenizdeki yedekleme seçeneğinden kaçınmanın pahalı bir hata olabileceğini unutmayın. Web sitenizdeki eski bir WordPress temasını değiştirirken, eski temanın tüm dosyalarını yedeklediğinizden emin olun, böylece gelecekte herhangi bir sorunla karşılaşmanız gerekmez.

Bir WordPress’i İki Farklı Şekilde Nasıl Silebilirim?

Bu makalede, yerden tasarruf edebilmeniz ve herhangi bir WordPress teması sorunu yaşama sorununu çözebilmeniz için bir WordPress temasının nasıl farklı şekilde silineceğini göstereceğiz. İşte WordPress tema silmek için yapmanız gerekenler.

WordPress Tema Silme Manuel Olarak Nasıl Yapılır?

WordPress tema silme manuel olarak nasıl yapacağız detayları yazımızın devamında sizler için derledik.

Temayı kaldırırken hatırlamanız gereken ilk şey, web sitenizde şu anda kullanılmakta olan temayı silemeyeceğinizdir.

Başka bir temayı etkinleştirdiğinizden emin olun ve sonunda temayı silmeye izin verin. Burada aşağıdaki adım adım süreci takip edebilirsiniz:

WordPress Kontrol Paneli >> Görünüm >> Temalar’a gidin.

Farklı temayı etkinleştirdikten sonra, fare imlecinizi üzerine getirdikten sonra gelen tema ayrıntılarına tıklayın.

Tema ayrıntıları sayfasında, sağ alt köşedeki silme seçeneklerini görebilirsiniz. “Sil Düğmesi” ne tıklayın ve Onaylayın.

Bu işlemle, WordPress temasını manuel olarak kolayca ve hızlı bir şekilde silebilir veya kaldırabilirsiniz. Yada wordpress temasını silmek için bir wordpress uzmanı ile iletişime geçebilirsiniz.

WordPress Temasını Silme: FTP

WordPress temasını kaldırmak için başka bir yöntem, yapılması en kolay olan FTP’dir (Dosya Aktarım Protokolü). Sitenin FTP’sinde çalışmanız ve silme temasının etkin olmayan modda olduğundan emin olmanız yeterlidir, ancak şu yolla devam edebiliriz:

İlk olarak, web sitenizin FTP’sine bağlanın. WordPress kurulum tema klasörüne gidin ve WP-İçerik >> Temalar’a gidin.

Ardından, silmek istediğiniz temayı seçmeniz ve sil seçeneğini tıklayıp Onayla’yı tıklamanız gerekir.

FTP kullanarak WordPress tema silmek işlemini yapabilirsiniz. Bu nedenle, bu iki farklı şekilde, sitenizdeki değerli alanı kaydetmenize ve sorunları azaltmanıza yardımcı olacak WordPress temasını kolayca silebilir veya kaldırabilirsiniz. Bu makaleyi faydalı bulursanız, bizi Facebook ve Twitter’da yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayın. Tüm bunları eğer ki hala yapma konusunda güçlük çekiyorsanız tema silme konusunda wordpress desteği alabilirsiniz.