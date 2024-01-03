cgi-sys/defaultwebpage.cgi hatası Çözümü / WordPress
Cgi-Sys/Defaultwebpage.Cgi Hatası, sunucunuzdaki alan adlarından birinin ip adresini değiştirmeniz sonucu karşınıza çıkan hatalardan biridir. Bu hatayı çözmek içim her yolu denemiş ama bir türlü çözememiş olabilirsiniz. Bu yazımızda Cgi-Sys/Defaultwebpage.Cgi WordPress Hatası çözümü en kolay şekilde nasıl yapılır adım adım anlattık.
Cgi-Sys/Defaultwebpage.Cgi Hatası Çözümü Yöntem 1
- İlk önce WHM Paneline bağlanın.
- Server Configuration > Update Preferences > EDGE* Builds (Manual Update Only) > Save
- SSH programı (Putty) ile sunucuya bağlantı yapın.
- Daha sonra güncelleme scriptini çalıştırın. /scripts/upcp –force
- Sonrasında httpd.conf’u yeniden oluşturun. /scripts/rebuildhttpdconf
- Daha sonra cpanel ve httpd’yi resetleyin.
etc/init.d/cpanel restart
etc/init.d/httpd restart
İşlemleri yaptıktan sonra hata aldığınız sayfayı tekrar açmaya çalışın.
- Hata almaya devam etmeniz durumunda tarayıcının ön belleğini ve çerezlerini tamamen temizleyin.
- Yine olmaz ise bilgisayarınızın dns önbelleğini aşağıdaki adımları takip ederek temizleyin:
- Başlat > Çalıştır > cmd
- ipconfig /flushdns
- ping -t www.siteadresi.com yazarak atadığınız IP adresi kontrol edin.
Cgi-sys defaultwebpage.cgi WordPress Hatası Çözümü
Cgi-sys defaultwebpage.cgi hatası alan wordpress sitesi sahipleri genellikle hatanın kaynağının WP kaynaklı olduğunu düşünmektedirler. Oysa sorunun gerçek sebebi hosting kaynaklıdır.
NS yönlendirme sırasında domain adresiniz ile hosting servisi arasında bağlantı tam oturmamış olması veya hosting paketini yenilemeyi unutmuş olmanız durumunda hatayı almanız kaçınılmaz olacaktır. Bu durumlarda hosting sağlayıcınızla iletişime geçerek hızlıca çözüm sağlayabilirsiniz.
Kaynak: Google
WordPress Sitemde almış olduğum bu hatayı sayenizde çözdüm.