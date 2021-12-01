WordPress Hosting Nedir? Kendi İnternet Sitenizi Oluştururken WordPress Hosting Kullanılmalı Mı?

Bir web sitesi kurmayı düşünüyorsanız, muhtemelen dünyanın en popüler içerik yönetim sistemi (CMS) olan WordPress’i kullanmayı tercih edersiniz. Çünkü WordPress ücretsiz ve açık kaynaklıdır. Bu da, hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için WordPress’i oldukça popüler kılıyor.

Peki WordPress altyapılı bir web sitesi oluştururken WordPress hosting kullanmanız gerekir mi?

Şimdi adım adım bu sorunun cevabını ve WordPress hosting ile ilgili tüm detayları açıklayacağız.

WordPress Hosting Nedir?

WordPress hosting, WordPress web sitelerine hız, performans ve güvenlik optimizasyonlarında yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış bir web hosting türüdür.

WordPress hosting, dünyanın en popüler CMS’si için özel olarak tasarlandığından, WordPress siteleri özellikle bu tür web hosting altyapısında iyi çalışır. En önemlisi, WordPress hosting özelliğine sahip siteler daha hızlı performansa sahip olurlar.

WordPress hosting genellikle WordPress’in 1 tıklama kurulumuyla ya da önceden yüklenmiş CMS ile birlikte gelir. Bu size sitenizi kurarken iyi bir başlangıç fırsatı sağlar.

WordPress Hosting Nasıl Çalışır?

WordPress hosting’in temelleri, standart web hosting ile aynıdır. Web sitenizi oluşturan tüm dosyaların (HTML, resimler vb.) depolanacak bir yere ihtiyacı vardır. Web hosting servis sağlayıcınız size bu depolamayı (bir sunucu) sağlar ve insanların web sitenizde depolanan bilgilere erişmesine izin verir.

Bir WordPress hosting hizmetiyle, popüler CMS için optimize edilmiş bir sunucu elde edersiniz. Bu sunucuda her şey, WordPress’in mümkün olduğunca verimli çalışması için yapılandırılmıştır.

WordPress hosting, WordPress ile aynı şey değildir. WordPress hosting’in nasıl çalıştığı, WordPress’in nasıl çalıştığından tamamen farklıdır.

WordPress Hostingin Avantajları Nelerdir?

WordPress hosting kullanmanın avantajları aşağıdaki şekildedir:

1. Yüksek Hızlar

Hiç kimse, yükleme süreleri yavaş olan bir web sitesini ziyaret etmek istemez. WordPress hosting sunucuları, WP sitelerinde hız için optimize edilmiştir. Bu, ziyaretçilerinizin sitenizde gezinirken sorunsuz ve olumlu bir deneyim yaşamasını sağlar. Hızlı yüklenen içerik aynı zamanda arama motoru optimizasyonunda (SEO) çok önemli bir faktördür ve yavaş sayfa hızları arama motoru sıralamalarını olumsuz etkileyebilir.

2. Bulut Tabanlı Hosting

WordPress hosting planlarının en önemli avantajlarından biri, bulut tabanlı olmalarıdır. Bu, bulut barındırmanın faydalarının WordPress barındırmanın bir parçası olduğu anlamına gelir. Bu avantajlar, bir düğmeye basarak ölçeklenebilirliği ayarlamanıza ve yüksek güvenlik seviyelerine sahip olmanız olanak sağlar.

3. Otomatik WordPress Güncellemeleri

WordPress hosting’in bir diğer önemli avantajı da, otomatik WordPress güncellemeleridir. Her güncelleme sürümü, çeşitli iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri içerir. WordPress hosting kullanmadığınızı varsayalım. Bu durumda, yalnızca bu önemli iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerini kaybetmekle kalmaz, aynı zamanda dış güvenlik tehditlerine karşı da daha savunmasız hale gelirsiniz. WP Hosting’in otomatik güncelleme özelliği, bu konuda güvence altında olmanızı sağlar.

4. Kolay Kurulum

İmkansız olmasa da, WordPress’e yeni başlayanlar için kurulum biraz zor olabilir. Çoğu WordPress hosting hizmeti, hızlı ve kolay şekilde tek tıklamayla WordPress kurulumu sunar.

5. Güçlü Güvenlik

WordPress, web üzerinde en çok kullanılan içerik yönetim sistemidir. Bu yüzden WordPress sitelerinin sürekli saldırıya uğraması şaşırtıcı değildir. WordPress hosting hizmeti, WordPress sitelerine özgü güvenlik protokolleriyle oluşturulmuştur. Bu, genel hosting hizmetlerinden alamayacağınız bir koruma katmanı sağlar.

WordPress Sitelerin WordPress Hostinge İhtiyacı Var Mı?

WordPress’in web’deki hakimiyetinin sebebi çok yönlülüğüdür, WordPress her türlü platformda çalışabilir. WordPress web siteniz için kesinlikle bir WordPress hosting hizmetine ihtiyacınız yoktur. Çünkü çoğu hosting hizmeti WordPress ile uyumludur.

WordPress siteleri ve hosting söz konusu olduğunda, çok fazla seçeneğiniz vardır. Bu, popüler bir CMS olan WordPress’in çekiciliğinin bir parçasıdır. Ancak, WordPress sitenizden en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız, WordPress hosting birinci tercihiniz olmalıdır.

WordPress Hosting Hizmeti Almadan Önce Nelere Dikkat Edilmelidir?

Artık WordPress hosting hakkında daha detaylı bilgiye sahip olduğunuza göre, WordPress hosting satın almadan önce hangi faktörleri göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Şimdi adım adım bu faktörleri inceleyelim.

1. Hız ve kaynaklar

WordPress hosting hizmetleriyle ilgili en önemli satış noktalarından biri, hız için optimize edilmiş olmalarıdır. Bu yüzden potansiyel sunucunuzun ne tür bir hız performansı vaat ettiğine ve size yüksek performanslı bir site sağlamak için kaynaklarını nasıl kullandıklarına bakın.

2. Güvenilirlik

Ne tür bir siteye sahip olursanız olun, web hosting sağlayıcınıza güvenmeniz gerekir. Bu yüzden çalışma süresi/kapalı kalma süresi ile ilgili raporlara bakın. Sitenizi mümkün olduğunca çalışır durumda tutabilecek bir sunucunuz olduğundan emin olun.

3. Fiyat

Herhangi bir ürün veya hizmet türü için satın alma yaparken fiyat her zaman göz önünde bulundurmanız gereken bir unsurdur. Bu yüzden hosting servis sağlayıcılarının fiyatlarını karşılaştırdığınızdan emin olun.

4. Yönetim özellikleri

Yönetilen WordPress hosting satın alacaksanız, size sunulan yönetim özelliklerine yakından bakın. Sitenizi çalıştırmayı sizin için kolaylaştıracak özelliklere sahip olan bir plan aldığınızdan emin olun.

5. Destek

Yeni başlayanlar, WordPress ile nispeten kolaylıkla çalışabilir, ancak bu, bir WordPress web sitesinin teknik zorluklarla gelmediği anlamına gelmez. Bu yüzden potansiyel servis sağlayıcınızın müşteri desteğini kontrol edin ve herhangi bir sorun ortaya çıktığında, her an arayabileceğiniz bir servis sağlayıcıdan hizmet alın.

WordPress Hosting Satın Alırken Hangi Hosting Servis Sağlayıcıyı Tercih Etmelisiniz?

Hosting.com.tr’den alacağınız herhangi bir WordPress Hosting paketi ile hiçbir teknik bilginiz olmadan, WordPress sitenizi sadece tek bir tıkla kurabilirsiniz.

Satın alma işlemini tamamladıktan sonra, WordPress Hosting paketiniz otomatik olarak aktif edilir ve WordPress otomatik olarak kurulur. Plesk kontrol paneli üzerinden WordPress Toolkit ile admin panelinize giriş yapabilirsiniz.

Otomatik kurulan TurboPress sayesinde WordPress sitenizi hemen kurabilir ve Türkçe web arayüzü üzerinden kolaylıkla web sitenizi yönetebilirsiniz.