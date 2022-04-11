SEO, SEO Uzmanı ve SEO Danışmanı giderek dijitalleşen dünyada herkesin adını daha sık duyduğu terim ve meslek tanımları olarak daha fazla karşımıza çıkıyor. Bunun en önemli nedeni, internet ve bilgisayar teknolojisinin hayatımızın hemen hemen her yerinde ihtiyaç duyulan önemli gelişmeler haline gelmesi. Haliyle, ticaret ve reklam – pazarlama da dijitalleşen dünyadan payını alıyor. Peki, SEO Uzmanı nedir? Nasıl olunur? SEO Danışmanı nedir? SEO uzmanı ne kadar maaş alır? SEO ve dijital pazarlama ile ilgili sorular çok olsa da, alanında uzman eğitim kadromuz ile sizlere bu cevapların hepsini vermeye hazırız. İlk olarak, insanların sıklıkla başkalarından duydukları ve tam olarak cevaplarını alamadıkları bu sorulara kısaca cevap vermeye çalışalım.

SEO açılımı “ Search Engine Optimization ” yani “Arama Motoru Optimizasyonu” kelimelerinin kısaltmasıdır. Firmalar, marka ve küçük – büyük işletmeciler, hizmet veya ürünlerinin, internette arama sorgusu yapan tüketiciler tarafından görünmesini isterler. Bunun için, dijital dünyada sizleri temsil edecek sosyal medya sayfalarına ek olarak, bir internet sitesine de sahip olmanız gerekir. Ancak, sizlerle aynı hizmet veya ürünü sunan milyonlarca sitenin arasından sıyrılmanız için, her iki platformda da rekabete hazır olmalısınız. Dijital dünya ve özellikle Google gibi arama motorları için ise rekabet, web sitenizin ve onu oluşturan sayfaların hız, içerik, ulaşılabilirlik, güvenlik, marka değeri konusunda değerli olmasını gerektirir. İnternet siteniz için bunları sağlayamayabilirsiniz. İşte tam da bu noktada devreye SEO Danışmanı veya SEO Uzmanı olarak bilinen çalışanlar devreye girerek, sitenizin tüm unsurlarını diğer sitelerle rekabet edebilecek noktalara getirirler.

Web Tasarımcılar, SEO Yapabilirler mi?

Web tasarımcılar Seo yapamazlar mı ? SEO, web sayfaları için yapıldığı için aklınıza “web tasarımcılar bu işi neden yapmıyorlar?” sorusu gelebilir. Ancak web tasarım uzmanları / web tasarımcılar genellikle sitelerin tasarım, sunucu, font, menü gibi işlemlerini tasarlamakla ilgilenirler ve çoğu zaman, aynı zamanda SEO veya dijital pazarlama için gerekenler, SEO Uzmanı veya SEO Danışmanı olarak bilinen kişilerce yapılır. Ayrıca, SEO için gerekli olanlar çoğu zaman web tasarım ve web programlama ile ilgili olsa da, çok farklı konu ve disiplinler hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmanızı gerektirebilir.

Sitem İçin Neden Sürekli SEO’ya İhtiyacım Var?

SEO, sitenizin anahtar kelime sorgu sonuç sayfasında (SERP) üst sıralarda yer alması için gereklidir. Ancak Google Algoritma Güncellemeleri, ücretli Google Reklamı (Google Adwords) vermeyen sitelerin sıralamasını sürekli değiştirir. Bunun nedeni, site sahiplerini daha çok ücretli reklam ve tanıtıma yönlendirmeye ek olarak aynı zamanda arama motoruna yeni katılan sitelere şans ve fırsat eşitliği sunmaktır. Ancak rekabet ve kullanıcı trafiği için, sitenizin arama motoru sorgu sonuç sayfasında üst sıralarda çıkması ve bunu “uzun süre” yapması gerekir. SEO Uzmanı olarak çalışan kişiler, değişen arama motoru algoritmalarına ve rekabet şartlarına göre sitenizi tekrar tekrar düzenler ve çeşitli değişiklikler yaparlar. Bu sebep ile üst sıralarda çıkmak ve görünmek isteyen web sitelerinin Seo hizmetine ihtiyaçları vardır. Arama motorları üzerinden size uygun Seo firmasını bulmanız mümkündür. Bulunduğunuz ile göre de arama yapıp araştırabilirsiniz. Örneğin; Ankara’ daki Seo ajanslarını bulmak için, Ankara Seo ajansı yazarak aratabilirsiniz.

Kısaca SEO Nedir?

Kısaca SEO nedir? SEO, arama motoru optimizasyonu anlamına gelir ve kısaltmanın baş harfleri “Search Engine Optimisation” olarak da bilinen kelimelerden gelir. SEO tanımı ile ilgili en genel yanılgılardan bir tanesi de, bunun sadece Google Arama Motoru için yapıldığıdır. Günümüzde genellikle bir hizmet veya ürüne ulaşmak, o ürün veya hizmet hakkında bilgi almak veya bir konuda bilgi almak, sipariş vermek, paylaşımda bulunmak ve benzeri amaçlarla web sitelerine ulaşmanın yolu en popüler arama motorlarından birisi olan Google üzerinden geçiyor. Buna karşın, SEO günümüzde giderek popülerleşen her arama motoru için gerçekleştirilebilir. Yani SEO kavramı genel olarak her arama motoru için geçerli bir kavramdır; buna karşın genellikle SEO ile kastedilen Google SEO’dur.

SEO, SEM ve Dijital Pazarlama Nedir? Bu Kavramların Birbirlerinden Ne Gibi Farkları Vardır?

SEO tanımı ile ilgili bir diğer sık yanlış da dijital pazarlama eylemleri ve SEO’nun genellikle sıklıkla karıştırılmasıdır. SEO, arama motorlarında firma, marka, ürün veya hizmetlerinizi içeren internet sitesinin sıralamalarda ilk sıralarda çıkması için uygulanan işlemlerdir. Ancak, internet ortamında daha fazla müşteri veya kullanıcı trafiğine sahip olmanın yolu sadece sitenizin Google Arama Motorunda üst sıralarda çıkması değildir. Dilerseniz, Google veya çeşitli sosyal medya platformlarının sunduğu çeşitli reklam modellerini kullanarak “ücretli reklam” vermeniz de mümkündür. Günümüzde SEO, genellikle yine bir başka kısaltma olan SEM ile karıştırılır. SEM yani “Search Engine Marketing”, genellikle Google veya sosyal medya platformlarında internet sitenize trafik veya müşteri kazandırma için uygulanan “ücretli reklam modelleri” olarak özetlenebilir. Son olarak Dijital Pazarlama ise, genel olarak SEO ve SEM ile ilgili her türden operasyon ve işlemi içeren bir şemsiye terim olarak karşımıza çıkar ve kapsamı, internet sitelerinin iyileştirilmesi veya ücretli reklamlardan biraz daha geniş olabilir.

SEO Uzmanlığı Neden Gerekli?

Seo uzmanlığı neden gereklidir sorusuna gelecek olursak, SEO kavramı ile ilgili yukarıda sizlerle paylaştığımız bilgileri incelediğinizde site optimizasyonu, ücretli reklam, web tasarımı ve dijital pazarlamanın her birinin birbiri ile ilgili, ancak birbirinden farklı disiplinler olduğunu da fark edebilirsiniz. Dijital dünyada rekabet oldukça hızlı olduğu için, genellikle yapılması gerekenler konusunda uzman kişilere bırakılır ve SEO Uzmanı veya Adwords Uzmanı (Google’ın Ücretli Reklam Aracı) kendi görev tanımı doğrultusunda hareket eder. Yani bir web tasarımcı, SEO uyumlu bir siteyi hazırlayabilir; ancak sitenin rakipleri ile mücadelesi için daha fazla bilgiye ihtiyaç olabilir. Tam da bu noktada SEO Danışmanı veya SEO Uzmanı olarak görev yapan kişiler, devreye girerler.

SEO Uzmanı Çalışma Alanları Nelerdir?

SEO Uzmanı nedir, günümüzde özellikle dijital dünyada rekabet etmek isteyen işletme sahiplerince veya dijital pazarlama dünyasına ilgi duyanlarca sık sık sorulan soruların başında gelir. SEO Uzmanı veya SEO Danışmanı, bir web sitesinin arama motorlarında üst sıralarda yer alması için gerekli şeyleri yaparak, web sitenizin kullanıcı trafiği çekmesine yardımcı olur ve SEO ile ilgili çeşitli yöntem ve standart operasyon prosedürlerini siteniz için kullanır.

SEO Danışmanı için görev tanımı, Google’ın siteniz ile olan ilişkisini düzenlemek ve genel olarak iyileştirmek olarak özetlenebilir. Ancak SEO Uzmanı olarak çalışan kişiler, aynı zamanda farklı arama motorları için de aynı iyileştirme çalışmalarını yapabilirler. Google, site sahiplerinin sitelerini daha iyi analiz etmeleri ve gerekli önlemleri almaları için Google Search Console, Google Analytics veya Google Page Speed gibi çeşitli hizmetler sunar. SEO Danışmanı ise, başta Google tarafından sunulan araçları ve fazlasını kullanarak, sitenizin (ve dolayısıyla marka, şirket, hizmet, girişim ve ürünlerinizin) arama motoru sorgularında “üst sıralarda” yer almasını sağlar. Peki, üst sıralarda yer almak neden bu kadar önemli?

Güncellenen Google Algoritmaları İçin SEO Uzmanı / SEO Danışmanlığı Gerekli ve Şarttır.

SEO kavramı, temel olarak rekabete dayanır. Rekabet, arama motorlarını kullananların yaptıkları sorgularda ilk sıralarda yer almak ile ilgilidir. Google Adwords kullanılarak “reklam” eki ile ilk sıralarda yer alabilirsiniz. Ancak, sitenizin reklam eki dışında üst sıralarda çıkmasını sağlamak için SEO Uzmanı yani “Google SEO Uzmanı” çalışır. Çeşitli anahtar kelimelerde, örneğin “göğüs estetiği” gibi bir kelimede, sizlere pek çok site sunulur. Ancak bu sitelerden sadece arama sorgusunda ilk sıralanan siteler, genellikle kullanıcı trafiği çeken sitelerdir. Özetle, arama motoru optimizasyonu için “sıralamada ilk başlarda yer almak” başarının anahtarıdır. Çünkü daha düşük sıralamaya sahip siteler, genellikle kullanıcılar tarafından göz ardı edilir ve değerlendirilmez. Dünyada her gün milyonlarca web sitesinin kurulduğunu ve her sitenin de belli anahtar kelimelerde ilk olmakla ilgili çaba harcadığını burada hatırlatmakta fayda var. Dijital dünyadaki bu yüksek rekabet; SEO, SEO uzmanlığı, Google SEO ve SEO danışmanlığı konularını girişimciler, firma sahipleri, e-ticaret sitesi sahipleri için çok daha önemli bir hale getirmiştir.

SEO Uzmanı Nasıl Olunur?

SEO Uzmanı nasıl olunur, günümüzde dijital pazarlamanın önemini kavramış pek çok kişi tarafından sorulan bir sorudur. E-ticaret sitesi sahiplerinden, dijital reklam ajansları, dijital pazarlama ajansları veya dijital pazarlamanın dünya ve ülkemiz için önemini kavramış olan gençler, günümüzde SEO Danışmanlığı konusuna ilgi göstermektedir. SEO iyileştirmesinin daha çok web tasarımı, pazarlama, reklam, bilgisayar bilimleri, yazılım ve kodlama ile ilgili disiplinlerden belli kısımları kapsaması, insanları belli noktalarda endişelendirmektedir. Bu nedenle, ilgili insanlar genellikle “Kimler SEO uzmanı olabilir?” sorusunu da sık sık kendilerine sormaktadırlar. Temelde ise, işinin ehli ve uzman kişilerden alacağınız eğitim, sizlere SEO Uzmanı olmak için kariyer kapılarını aralayabilir.

Google SEO Uzmanı Olmak İçin Üniversitelerin Hangi Bölümlerinden Mezun Olmalıyım?

SEO Uzmanı olmak için neler yapmak gerekir? Günümüzde üniversitelerin çeşitli bölümlerinden mezun olan herkes, belli bir çaba ve iyi kurgulanmış bir eğitim içeriği ile SEO Uzmanlığı eğitimi alarak sektöre adım atabilir. Ancak, merak ve öğrenme isteğinin SEO Eğitimi için ilk şart olduğunu söylemekte fayda var. Bununla birlikte bilgisayar programlarını, interneti kullanma alışkanlıklarınız, web tasarımı ile ilgili teknik bilgi ve İngilizce Bilginiz, sizlere bu yolculuğunuzda yardımcı olabilir. Peki, SEO Uzmanı olmak için neler yapmak gerekir? İlk olarak, eğitim aldığınız kurumun, alanında uzman hocaları sizlere sunduğundan emin olmalısınız.

SEO Uzmanlığı eğitimi, sitenizin arama motoru sorgu sonuç sayfalarında ilk sırada yer alması için dikkat etmeniz gerekenleri sizlere anlatarak, bunları nasıl ve ne şekilde yapılacağını detaylı olarak ele alır. SEO eğitimi programı süresince, arama motorunun sitenize değer katması için gerekenler ve atılması gereken adımların nasıl atılacağı konusunda bilgilendirilirsiniz. Ancak, değişen rekabet şartlarına göre Temel SEO Uzmanlığı Eğitimi, sizler için başlangıç olmasına karşın tek başına yeterli olmayabilir. Bu nedenle SEO Uzmanlığı ile ilgili meraklı olmalı ve yenilenen rekabet şartlarına göre siz de kendinizi yenilemelisiniz.

SEO Uzmanı ve Analistler Hangi Araçları Kullanır ?

SEO Uzmanı ve analistler, günümüzde başta Google tarafından sunulan pek çok servis ve hizmeti ücretsiz olarak kullanabilirler. Bunlar arasında gelen Google Search Console, Google Analytics, Google Page Speed Insight gibi araçların her birisi, sitenizi analiz ederek, sıralamalarda daha üstte yer almanız için sizleri yönlendirirler. Ancak SEO Uzmanları, daha zorlu rekabet koşullarına ayak uydurmak adına ücretli SEO araçları veya ücretsiz SEO Araçları gibi yazılım ve hizmetleri de yaygın olarak kullanırlar. Sizlere, Google’ın hemen her SEO Uzmanı için sunduğu servislerden kısaca söz ettikten sonra, bu yazılım ve servislerden ve temel olarak hangi işlemi yaptıklarından söz edeceğiz.

Google Analytics, adından da anlaşılacağı üzere sitenizi derinlemesine inceleyen ücretsiz bir analiz aracıdır. Bu araç, sitenizi yayınladığınızda, sitenizin içine yerleştirdiğiniz bir yazılım kodu ile yapar. Google SEO için Google Botları, son derece önemli bir başka SEO Terimidir. Google Botları, Google Arama Motorunun bir siteyi analiz etmesi için çalışan kodlardır. İsmini, bir işi yapması için kullanılan robotlardan alır ve tıpkı onlar gibi, belli başlı işlemleri yerine getirir. Google Analytics sayesinde, siteniz kaç ziyaretçi gelmiş, ziyaretçiler site ana sayfasından (Web sitenizin açılış sayfası “ana sayfa” olarak isimlendirilir. SEO Danışmanları için son derece önemli olan SERP ise, farklı bir kavram için kullanılır. Google’da arama sonucunda çıkan sayfa aynı zamanda SERP yani “Search Engine Result Page” / “Arama Motoru Sorgu Sonuç Sayfası” olarak da isimlendirilir) sitenizin hangi diğer sayfalarına yönleniyor gibi önemli bilgileri analiz eder ve size sunar.

Search Console, temel olarak siteniz ile Google Arama Motoru arasındaki ilişkiyi düzenler. Örneğin sitenizin çeşitli sayfaları, arama sonucu sayfalarında görünmüyor veya yeterince iyi trafik çekemiyor olabilir. Aynı şekilde, sitenizde yapılan değişiklikler, Google tarafından görülmüyor da olabilir. Bu durumda Google Search Console, siteniz ile arama motoru arasındaki ilişkiyi düzenleyen en önemli ücretsiz SEO araçları arasında yer alır.

Google Page Speed Insight, sitenizin kullanıcılar tarafından değerli olmasını sağlayan bir başka ücretsiz SEO aracıdır ve SEO Uzmanı olarak çalışan herkes, bu araçları kullanır. Hızın, günümüz dünyası ve internet için ne kadar hızlı olduğunu tekrar etmeye gerek yok; Google Page Speed Insight, sitenizin hızını ölçer ve daha hızlı olması için gerekenleri sizlere tavsiye listesi olarak size sunar.

SEO Programları / SEO Servisleri

Ücretli SEO araçları ve SEO programları, SEO dünyasında farklı uzmanlar tarafından farklı şekillerde kullanılırlar. SEMRush, Ahrefs gibi pek çok servis ve ücretli SEO Yazılımı, SEO için son derece önemli olan işler için hızlı hareket etme işlevine sahiptir. Bu araçlar, örneğin hedeflediğiniz anahtar kelimede üst sırada yer alan bir siteyi analiz edebilir; aynı şekilde kendi sitenizdeki kırık linkleri bulmanızı da sağlayabilir. Ancak SEO yazılımı ve SEO servisi söz konusu olduğunda liste uzayıp gitmektedir. Alanında uzman kadromuz, kafanızın karışmaması ve mutlak başarı için sizlere ücretli SEO araçlarının hangilerini ne zaman, ne amaçla ve nasıl kullanmanız gerektiğinden söz edeceklerdir.