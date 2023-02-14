Flavel marka ürünler özellikle market zincirlerinde karşımıza çıkıyor. Hesaplı fiyatları nedeniyle kısa süre içerisinde ilgi gören markaya dair merak edilenler de artıyor. Peki, Flavel hangi markanın yan ürünü? Sizler için tüm detayları derledik. Şimdi hiç vakit kaybetmeden ayrıntılara geçelim.

Flavel, Arçelik A.Ş. bünyesindeki popüler markalardan biri olarak bilinmektedir. Arçelik, 1955 senesinde Vehbi Koç ve Lütfi Doruk tarafından kuruldu. Şirket, dünya çapında hizmet veriyor. En kaliteli beyaz eşya ve teknoloji şirketlerinden biri olarak nitelendiriliyor.

Arçelik, faaliyete geçtiği ilk günden itibaren kısa süre içerisinde büyüdü. Marka portföyünü bir hayli geliştirdi. Arçelik A.Ş., Arçelik, Beko, Altus, Elektra Bregenz, Bloomberg, Arctic, Leisure, Flavel ve Tirolia markaları ile tüm tüketici segmentlerine hitap ediyor. Flavel hangi markanın yan ürünü sorusuna açıklık getirdiğimize göre markanın nasıl olduğuna dair ayrıntılara geçebiliriz.

Flavel Marka Nasıl?

Flavel Marka Nasıl?

A101 gibi market zincirlerinde beyaz eşya ve küçük ev aletleri alanında Flavel markasını gören tüketiciler flavel marka nasıl sorusunun cevabını merak ediyor. Flavel ürünleri emsallerine kıyasla çok daha ekonomik fiyatlarla sunulur. Kaliteli ve uzun ömürlüdür. Kullanımı basittir. Genellikle son teknolojilerle donatılmıştır. En çok satılan markalar arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Uygun fiyata sıfır ürün almak isteyenler tarafından son derece ideal bir seçim olarak görülmektedir.

Flavel Hangi Markanın Yan Ürünü?

Flavel Hangi Markanın Yan Ürünü?

Flavel hangi markanın yan ürünü sorusuna Arçelik A.Ş. diyebiliriz. Yani arkasında son derece köklü bir firma var. Flavel ürünler, Türkiye’nin dört bir yanına dağıtılıyor. Satışa sunulan beyaz eşya ve küçük ev aletleri kısa sürede tükeniyor. Bu da büyük ilgi gördüğünün en somut kanıtıdır. Özellikle yeni evliler ve bekarlar tarafından çok sık tercih ediliyor. Hesaplı bir alışveriş istiyorsanız denemenizde fayda var.

Flavel Hangi Ülkenin Markası?

Flavel markası Arçelik A.Ş. bünyesinde faaliyet göstermektedir. Yani Türk markasıdır. Arçelik A.Ş. 50 yılı aşkın süredir ülkemizde faaliyet gösteriyor. Şirket, Flavel markasını da bünyesine katarak büyük bir adım attı. Bu adım kısa süre içerisinde büyük ilgi gördü. Aktarılan bilgilere göre Arçelik A.Ş.’nin toplam patent başvurusu 300’lü rakamlara ulaştı. Firma, ülkemizde 1996 yılından bu yana yapılan tüm patent başvurularının %10’una sahip. Ek olarak Avrupa’da dayanıklı tüketim sektöründe en çok patente sahip ilk dört şirket arasında bulunmaktadır.

Flavel Ankastre Set Yorumları

Flavel ankastre set yorumları genellikle olumlu bir şekilde karşımıza çıkıyor. Tüketiciler, markadan övgü dolu sözlerle bahsediyor. Ancak nadiren de olsa şikayetler olabiliyor. Bu da gayet normaldir. Bu şikayetler ağırlıklı olarak kullanıcı hataları ya da fabrika çıkışı hatalarından kaynaklıdır. Ancak marka, tüketicilere bu konuda destek oluyor.

Flavel Müşteri Hizmetleri

Müşteri hizmetleri ekibi tüketicilerin memnuniyetini sağlamak adına büyük bir çaba sarf ediyor. Flavel müşteri hizmetleri, alanında uzman kişilerden oluşmaktadır. Şirket, deneyimli kadrosu ile tüm soru, öneri ve istekleri cevaplıyor. Peki, flavel müşteri hizmetleri numarası ve iletişim bilgileri nedir?

Whatsapp Destek Hattı: 0 544 444 08 88

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WhatsApp Destek Hattı üzerinden 7 gün 24 saat destek ekibiyle görüşebilirsiniz. Ek olarak 0850 210 0 888 numaralı Arçelik Çağrı Merkezi Hattı’nı arayarak bilgi ve destek alabilirsiniz. Müşteri hizmetleri ekibi sorularınızı cevaplandırmaktan ve sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır. Ürünler, garanti ve servislerle ilgili tüm konularda destek alabilirsiniz.

Trend Ürünlerden Flavel FLV 200 Kahve Makinası

Son dönemlerde oldukça fazla merak edilen Flavel FLV 200 Kahve Makinası’nın kutu açılışına aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Kafanızdaki soru işaretlerini gidermek adına aşağıdaki soru ve cevapları inceleyebilirsiniz.

Flavel Marka Kimin?

Flavel markası Arçelik A.Ş.’ye aittir. Uzun süredir sektörde faaliyet halindedir.

Flavel Nerede Üretiliyor?

Flavel marka ürünler Türkiye’de üretilmektedir. Arçelik A.Ş.’nin en gözde markalarından biridir.

Flavel Çamaşır Makinesi Hangi Markanın Yan Ürünü?

Flavel çamaşır makinesi Arçelik A.Ş.’nin yan ürünüdür. Yani son derece deneyimli ve popüler bir firmanın bünyesindedir.

Böylece Flavel hangi markanın yan ürünü sorusuna ve diğer detaylara değinmiş olduk. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşlerinizi aşağıda bulunan yorumlar kısmından iletebilirsiniz.

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