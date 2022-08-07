Gsb wifi çıkış, KYK wifi çıkış nasıl yapılır, Kyk wifi çıkış yapamıyorum sorunlarının tamamını çözüme kavuşturarak sizler için bu yazımızda bir araya getirdik. Gsb wifi aynı zamanda Kyk wifi olarak bilinmektedir.

Gsb Wifi – KYK Wifi Nedir?

Aynı zamanda Kyk wifi olarak bilinen Gsb wifi öğrencilerin faydalanması için oluşturulmuş özel bir ağdır. Bu ağ üzerinden yaptığınız tüm işlemler adım adım kayıt altına alınarak saklanmaktadır. Sisteme giriş yapmadan önce E-Devlet üzerinden imzalandığınız taahhütte tüm bu bilgiler yer almaktadır.

Aynı zamanda ip adresleriniz, giriş çıkış saatleriniz ve tüm verileriniz sistem üzerinde depolanmaktadır. Bu sebeple Gsb wifi ağı üzerinden yasal olmayan bir işlem yapmamanız önerilir. Aksi halde bu veriler size karşı delil olarak kullanılmaktadır.

GSB WiFi Çıkış Yapma

Kyk wifi ağına giriş yaptığınızda zaman zaman çıkış yapamayabilirsiniz. Sistemde yaşanan yoğunluğa bağlı olarak bazen teknik aksaklıklar olabilmektedir. Bu gibi durumlarda Gsb wifi çıkış yapmak için öncelikle KYK wifi çıkış linkine tıklamanız gerekir. Ancak bu sayfayı açabilmeniz için kyk wifi ağına bağlı olmanız gerekmektedir. Telefondan yada başka bir ağdan bu sayfaya ulaşmanız mümkün değildir.

Üstte yer alan linkteki sayfayı açtığınız zaman “Doğrulama Sayfasında” yer alan “Çıkış” butonuna basarak kolayca çıkış işlemini gerçekleşmektedir.

Eğer bu adımları takip ederek çıkış yapadıysanız aşağıda yer alan önerileri sırası ile takip edin.

Öncelikle ağa bağlı bulunduğunuz alanda çekim noktasında olup olmadığınızı kontrol edin.

Cihazınızın internetini kesip tekrar bağlanın.

Tarayıcınızı önbellek temizleme yapın ve cihazınızı yeniden başlaatın. Bu şekilde gsb wifi çıkış işlemi olacaktırç

Giriş yaptığınız doğrulama sayfası farklı sekmede açık ise o sekmeyi kapatın.

İnternet kullanımın yoğun olduğu saatlerde “Beklenmeyen bir hata oluştu” mesajı ile karşılaşmanız durumunda beklemekten başka seçeneğiniz bulunmamaktadır. Zaman zaman tekrar denemelisiniz.

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KYK WiFi Çıkış Yapma Yöntem 2

Max Cihaz Hatası almanız durumunda ise Servisi Durdur seçeneği ile kyk wifi çıkış işlemini tamamlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken;

Max Cihaz Hatası aldıktan sonra Durdur seçeneğine tıklayın.

Daha sonra Telefonunuzdaki sayfayı kapatmadan, bilgisayarınızdan yada başka bir cihazdan KYK Wifi ağına girin.

Sonrasında ise Durdur seçeneğine tıklayın.

Bu şekilde GSB Wifi Çıkış işlemi gerçekleşecektir.

Eğer yine çıkış yapamaz iseniz 4 SAAT sonra otomatik olarak çıkış işlemi gerçekleşecektir.

KYK WiFi Çıkış Ekranı Gelmiyor Hatası

KYK wifi çıkış yapmak için çıkış sayfasının açılmaması en çok yaşanan sorunlardan biridir. KYK Wifi ağının çekim alanında olup olmadığınızı kontrol edin. Ayrıca mobil ağı açtıysanız kapatın. Bunun için mobil bağlantınızı kapatın. Tekrardan Gsb Wifi Çıkış linkine tıklayarak sayfayı açın ve çıkış yapın.