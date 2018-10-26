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Hakan: Muhafız’ın İkinci Sezonu Nisanda Yayında !

İlk sezonu ile büyük beğeni toplayan Hakan: Muhafız, ikinci sezonunu tüm eksiklerini tamamlayarak Nisan bizlerle buluşmaya hazırlanıyor.
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  • Sercan Aktay Sercan Aktay

Dünyanın en büyük film/dizi izleme platformu olan Netflix’in ilk Türk dizisi olma özelliği taşıyan Hakan: Muhafız namıdiğer The Protector, bildiğiniz gibi ilk sezonu ile oldukça iyi yorumlar almıştı. Dizinin ikinci sezonu için kısa zaman içerisinde videolarda yayınlandı ve nihayet geçtiğimiz gün tam çıkış tarihi açıklandı.

26 Nisan 2019’da ikinci sezonu yayında olacak olan Hakan:Muhafız dizisi için birde güzel video yayınlandı Netflix Türkiye twitter hesabından. Bakalım ilk sezondaki gibi bazı eksiklikler bu sezonda giderilmiş olarak karşımıza çıkacak mı ?

Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü ve Okan Yalabık gibi iyi isimleri bir araya toplamayı başaran Netflix, ikinci sezonda kimleri çıkarıp kimleri dahil edecek göreceğiz. Geçtiğimiz haftalarda Cüneyt Arkın ile birlikte güzel bir yayınlanmıştı hatırlarsınız. Çoğu dizi sever büyük heyecana kapıldı acaba Cüneyt Arkın gibi bir oyuncu bu diziye dahil olacak mı diye, fakat henüz öyle bir şey söz konusu değil.

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