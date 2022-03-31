Halka açık fırtına uyarısı 1. sinyal nedir?

Mgm nin hazırlayıp ilgili birim ve yetkililer ile paylaştığı veriler kamuoyuna duyurularak halka açıklanır. Eğer kuvvetli meteorolojik hadiseler olacak ise daha sonrasında ilgili birimler, devlet kurumları ve halk gerekli tedbirlerini alır.

Bu veriler kamuoyuna ile paylaşılırken şiddetini ve etki alanını belirtmek için renk kodları kullanılır. Her renk kendine göre bir şiddet ve etki alanını ifade eder. Bu sayede ilgili renge karşılık gelen hadiselere göre tedbirler alınır veya alınmaya çalışılır.