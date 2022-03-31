Halka Açık Fırtına Uyarısı 1. Sinyal Nedir?
Halka açık fırtına uyarısı 1. sinyal sistemi, meteorolojinin geliştirmiş olduğu bir erken uyarı sistemidir. Uydulardan elde edilen veriler doğrultusunda, halkı bilinçlendirmek için sürekli güncel veriler meteoroloji tarafından paylaşılmaktadır.
Bu sistem Avrupa Meteoroloji Servisleri Ağı faaliyetleri kapsamında geliştirilmiş, birçok ülkede kuvvetli meteorolojik olaylarını uyarı sınıfına göre renk ve simgelerle gösteren bir uyarı sistemidir.
Halka açık fırtına uyarısı 1. sinyal
Halka açık fırtına uyarısı 1. sinyal erken uyarı sistemi, 34 Avrupa ülkesi tarafından belirlenen renkler ve sınıflandırmaları kendine uyarlayarak geliştirilmiştir.
Kuvvetli meteorolojik hadiseler, günlük hayatın akışını bozan, can ve mal kayıplarına kadar giden meteorolojik hadiseler zimciridir.
Halka açık fırtına uyarısı 1.sinyal de yer alan meteorolojik uyarılar, kuvvetli meteorolojik olayların neden olduğu zararlı durumların en aza indirgenmesi, zarar ve kayıpların önüne geçilmesi, vatandaşların ve yönetimlerin gerekli önlemleri uygulamasına yönelik bilgi ve verilerin kamuoyuna açıklammasıdır.
Halka açık fırtına uyarısı 1. sinyal nedir?
Mgm nin hazırlayıp ilgili birim ve yetkililer ile paylaştığı veriler kamuoyuna duyurularak halka açıklanır. Eğer kuvvetli meteorolojik hadiseler olacak ise daha sonrasında ilgili birimler, devlet kurumları ve halk gerekli tedbirlerini alır.
Bu veriler kamuoyuna ile paylaşılırken şiddetini ve etki alanını belirtmek için renk kodları kullanılır. Her renk kendine göre bir şiddet ve etki alanını ifade eder. Bu sayede ilgili renge karşılık gelen hadiselere göre tedbirler alınır veya alınmaya çalışılır.
|RENK KODU
|UYARI SEVİYESİ
|Yeşil
|Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemektedir.
|SARI
|Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
|TURUNCU
|Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
|Kırmızı
|Hava durumu çok tehlikelidir: Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir.
Kaynak Mgm