Huawei uygulama gizleme nasıl yapılır gelişen teknoloji ardından en merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. 2 farklı yöntem ile Huawei telefonda uygulama gizleme aşamalarının meydana gelmesi cihaz sahiplerinin kendileri için en uygun olan yöntemi tercih etmelerine olanak sunuyor.

Hem anlık hem de pratik bir şekilde Huawei ana ekranda uygulama gizleme seçeneklerinin yer alması cihaz üreticilerinin kolay bir ara yüz tercih etmesi ile ön plana çıkıyor. Bu noktada Huawei de uygulama gizleme için sadece aşağıda yer alan iki farklı yöntemin tercih edilmesine özen göstermek gerekir.

Huawei uygulama gizleme nasıl yapılır?

Uygulama gizleme Huawei nasıl yapılır kısmında iki farklı adım ön plana çıkacaktır. Bu süreçlerde Huawei telefonda uygulama gizleme için öne çoıkacak birinci yöntem adım adım inceleneceği sırada;

Huawei uygulama gizleme için ilk olarak cihazların ayarlar kısmında yer alan menüsüne giriş yapılır. Açılan ekran üzerinde yer alan güvenlik ve gizlilik kısmına giriş yaparak ekrana gelen Huawei p30 lite uygulama gizleme için private space kısmına giriş yapılır. Ekrana te tek çıkan talimatlar sırası ile takip edilir ve hemen hangi uygulama gizlenmek isteniyorsa bu adım tercih edilir.

Huawei Uygulama Gizleme

Huawei telefonda uygulama gizleme yöntem 2

Huawei telefonlarda uygulama gizleme hemen hemen tüm modeller için aynıdır. Üstte anlatılan adımları yapabileceğiniz gibi aşağıdaki adımları da takip edebilirsiniz. Huawei y7 uygulama gizleme için yukarıda anlatılan yöntem çok kolay bir şekilde yapılabilmektedir. P30 lite uygulama gizleme için de her iki yöntem rahat bir şekilde tercih edilirken kullanıcılar kendilerine en uygun olan yöntemi tercih edebilir. Bunun için öne çıkan ikinci yöntem;

Huawei p smart 2018 uygulama gizleme için cihazların ayar kısmına giriş yapılması gerekir. Ekrana gelen menü kısmında yer alan kullanıcılar ve hesaplar kısmına giriş yapılması gerekir. Açılan pencere üzerinde kullanıcılar kısmına giriş yapmak da gerekir. Huawei p20 lite uygulama gizleme için en son adımda açılan ekrandan hesap ekle kısmına tıklanarak ekrana gelen talimatlar sırası ile takip edilir.

Bu adımlar aynı markaya ait olan tüm modeller için sırası ile rahat bir şekilde takip edilerek uygulanabilir.