İphone 7 ısınma sorunu Apple tutkunlarının en sık karşılaştığı problemlerden biridir. Günümüzde pek çok kullanıcı sebepli ya da sebepsiz ısınma sorunu ile karşılaşıyor. Sizler için etkili çözüm yollarını derledik. Şimdi hiç vakit kaybetmeden ayrıntılara geçelim.

İphone 7 Çok Isınıyor

İphone 7 Çok Isınıyor

Sizlerde İphone 7 çok ısınıyor diyorsanız öncelikle bu problemi tetikleyen faktörlere hakim olmalısınız. Hangi çözüm yönteminin lazım olduğunu bilmek için öncelikle sorunu tespit etmeye çalışmalısınız. Isınma durumlarının başlıca nedenleri şunlardır:

Çok uzun süre şarj etme ya da telefonu şarj halindeyken kullanma.

Cihazın bulunduğu ortamın sıcaklık derecesi ve fiziksel durumu.

Kalitesiz, yan sanayi bataryaların kullanımı,

CPU, yani işlemciye çok fazla yüklenme. Kalın İphone kılıfı ya da materyali.

İphone 7 Isınma Sorunu Çözümü Yöntem 1

Eğer cihazınızı soğutmak ve verimli bir şekilde kullanmak istiyorsanız öncelikle yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz. Bunun dışında uygulayabileceğiniz İphone 7 ısınma sorunu çözümü yöntem 1 şudur:

İphone 7 ısınma sorunu için ilk yöntem olarak Hard Reset sistemini kullanacağız.

için ilk yöntem olarak Hard Reset sistemini kullanacağız. iPhone 6S, SE ve daha eski modellerde: Güç tuşu ve home tuşuna aynı anda basılı tutun.

7 ve 7 Plus modellerine sahipseniz, güç tuşu ve ses kısma tuşuna aynı anda basılı tutun.

iPhone 8 ve üst modelleriniz mevcutsa ilk olarak ses açma tuşuna 1 kez basın. Ardından aynı işlemi ses kısma tuşunda uygulayın. Son adım olarak güç tuşuna basılı tutun.

İphone 7 Isınma Sorunu Çözümü Yöntem 2

İphone 7 çok ısınıyor diye dert yanan kullanıcılar cihazlarındaki sorunu gidermek için yoğun bir araştırma içerisine giriyor. Fakar karmaşık anlatımlar ve yanlış adımlar çözümü daha da zor hale getiriyor. Sizler için pratik bir yöntemimiz daha var. İphone 7 Plus ısınma sorunu çözümü yöntem 2 şu şekildedir:

İphone 7 ısınma sorunu için Airdrop ve Bluetooth’u kapatmayı deneyin.

için Airdrop ve Bluetooth’u kapatmayı deneyin. Airdrop ve Bluetooth, bazı zamanlarda aşırı ısınmaya neden olabilir.

Airdrop ve Bluetooth arka planda çakışmaya devam eder. Eğer kullanmayı düşünmüyorsanız kapalı tutmalısınız. Aynı durum İphone 7 plus ısınma sorunu içinde geçerlidir.

İphone 7 Isınma Sorunu İçin Diğer Çözümler

İphone 7 Isınma Sorunu İçin Diğer Çözümler

İphone 7 ısınma sorunu için tetikleyici pek çok neden bulunuyor. Aşağıda paylaşacağımız çözümler derdinize derman olabilir. Denemenizde fayda var.

Konum servisini devredışı bırakmak ısınma sorununuza çözüm olabilir. Konum hizmetler, işlemciyi yoracaktır.

Cihazınızı aşırı şarj etmeyi bırakmalısınız. Şarj oranı %100’e ulaştığında fişten çekmelisiniz. Aksi halde ister istemez ısınacaktır.

Telefonunuzun şarjı azaldığında da ısınma problemleri meydana gelebilir. Bu gibi durumlarda güç modunun kullanılması önerilmektedir.

Arka planda çalışan uygulamaları kapatmanız tavsiye edilmektedir. Uygulamaları yukarı kaydırarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Isınma konusunda yaygın nedenlerden biri de şüphesiz telefon aksesuarlarıdır. O nedenle cihazınızın kılıfını çıkarmanız önerilmektedir.

Ekran parlaklığını yüksek düzeyde kullanmayın. Bu durum batarya ve işlemciye ekstra yük bindirecektir. Ekran parlaklığını ayarlamak için Ayarlar > Erişilebilirlik > Ekran ve Metin Puntosu > Otomatik Parlaklık, adımlarını uygulayabilirsiniz.

İphone 7 ısınıyor mu?

İphone, dünya genelinde en çok satan ve ilgi gören akıllı telefonlardan biridir. Ancak yanlış kullanımlarda ısınma problemleri gerçekleşebilir. Kullanıcıların en çok tercih ettiği modellerden biri İphone 7 olarak bilinmektedir. Bunun üstüne çok daha gelişmiş modelleri geldi. Fakat hala İphone 7 kullanan binlerce tüketici mevcut. Cihazınızın ısınmaması için şarjını düzenli bir şekilde doldurmanız, çok sıcak ortamlarda tutmamanız, kalın kılıflardan uzak durmanız ve düşük parlaklıkta kullanmanız önerilmektedir.

İphone 7 neden ısınır?

İphone 7 ısınma problemi genellikle şarjdan kaynaklı oluyor. Örnek verecek olursak; cihazınızı şarja taktınız ve 2 saatlik bir zaman dilimi içerisinde %100’e ulaştı. Ancak telefonu şarjda unuttunuz ve ekstra 2 saat daha şarjda kaldı. Bu gibi bir durumda cihazınız ister istemez ısınacaktır. Bunun yanında çok ışıklı ortamlarda cihaz otomatik olarak parlaklığını yüksek düzeye çıkarır. Parlaklığı düşürmeniz ısınmasını önleyecektir. Son olarak saatlerce yüksek grafiklere sahip oyun, uygulama vb. sistemlerde vakit geçirmekte işlemciye yük bindirdiği için ısınmalara neden olabilir.

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