iPhone Google Haritalar Arama Geçmişi Nasıl Temizlenir?

iPhone ve iPad’inizde Google Haritalar’ı navigasyon için kullanıyorsanız, uygulamanın tıpkı bir web tarayıcısı gibi son aramalarınızı yer ve yol tariflerine kaydettiğini zaten biliyor olabilirsiniz. Eski önerileri temizlemek için veya gizlilik amacıyla Google Haritalar arama geçmişini kaldırmak isterseniz, iPhone ve iPad’de Google Haritalar arama geçmişini oldukça kolay bir şekilde temizleyebileceğinizi bilmekten mutluluk duyacaksınız.

iPhone ve iPad’de Google Haritalar Arama Geçmişi Nasıl Temizlenir?

Haritalar geçmişinizi silmek oldukça basit bir işlemdir. Uygulamayı yüklemediyseniz, Google Haritalar’ın en son sürümünü App Store’dan yüklediğinizden ve Google hesabınızla oturum açtığınızdan emin olun.

iPhone veya iPad’inizde “Google Haritalar” ı açın. Arama çubuğunuzun sağ tarafında bulunan Google profil simgenize dokunun. Ardından, Google Haritalar ayarlar menünüze gitmek için “Ayarlar” a dokunun. Burada aşağı kaydırın ve Hesap Ayarları altında bulunan “Haritalar geçmişi” ne dokunun. Bu, uygulama içinde bir Haritalar Etkinliği sayfası açacaktır. Şimdi, aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi, arama çubuğunun hemen yanındaki “üç nokta” simgesine dokunun. Şimdi, açılır menüden “Etkinlik silme ölçütü” nü seçin. Haritalar Etkinliğini Sil bölümüne yönlendirileceksiniz. Burada, harita aramalarınızı son bir saatten, son günden veya tüm zamanlardan silmeyi seçebilirsiniz. Ayrıca, silmek için özel bir aralık ekleme seçeneğiniz de vardır. Arama geçmişinizi temizlemek istediğiniz için “Tüm zamanlar” ı seçin. Burada, en son harita aramalarınızı görebileceksiniz. Google Maps arama geçmişinizin silinmesini onaylamak için altta bulunan “Sil” seçeneğine dokunun. Uygulama tüm aramalarınızı sildiğinde, burada gösterildiği gibi bilgilendirileceksiniz. Bu menüden çıkmak ve Google Haritalar’a geri dönmek için “Bitti” ye dokunun.

Hepsi bu kadar, artık arama geçmişinizi Google Haritalar’dan nasıl kaldırabileceğinizi biliyorsunuz.

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