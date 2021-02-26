iPhone ve iPad’de RAM / Bellek Nasıl Temizlenir?

Ne olursa olsun, günümüz standartlarına kıyasla daha düşük RAM içeren eski bir iPhone kullanıyorsanız, özellikle arka planda açık birçok uygulama varken akıllı telefonunuzun o kadar hızlı olmadığını fark edeceksiniz. Tam olarak bu yüzden RAM belleğinizi ara sıra temizlemek isteyebilirsiniz. iOS ve iPadOS için herhangi bir RAM yönetim uygulaması yoktur , bu yüzden manuel olarak yapmanız gerekir. Bunun nasıl çalıştığını öğrenmekle ilgileniyor musunuz, böylece iOS cihazınızda kendiniz deneyebilirsiniz? O zaman doğru yere geldiniz. Bu makalede, iPhone’unuzdaki RAM belleğini tam olarak nasıl temizleyebileceğinizi tartışacağız.

iPhone ve iPad’de RAM Nasıl Temizlenir?

iPhone’unuzdaki RAM’i temizlemeye çalışmadan önce, Assistive Touch’ın açık olduğundan emin olmanız gerekir. Aşağıdaki prosedür, iOS 14.4 çalıştıran bir iPhone X ve iPhone 11 Pro Max üzerinde test edilmiştir. Eski iPhone’larda da çalışması gerekir, ancak fiziksel bir ana sayfa düğmesi içerdikleri için Yardımcı Dokunuşu etkinleştirmeniz gerekmez. Bu yüzden, daha fazla uzatmadan, gerekli adımlara bir göz atalım.

iPhone X veya daha yeni bir cihazınız varsa, Ayarlar -> Erişilebilirlik -> Dokunma -> AssistiveTouch’a giderek Assistive Touch’ı açın. İPhone 8, iPhone 7 Plus vb. gibi fiziksel bir ana sayfa düğmesi olan eski bir iPhone kullanıyorsanız bu adımı atlayın.

Bu adımı çok dikkatli izleyin. iPhone’unuzun kilidinin açık olduğundan ve arka planda açık olan bir dizi uygulamanız olduğundan emin olun. iPhone’unuzdaki “Sesi Aç” düğmesine ve ardından “Sesi Kısma” düğmesine basın. Şimdi, “kapatmak için kaydır” menüsü ekranınızda görünene kadar “Güç” düğmesini basılı tutun. Şimdi, ekranınızdaki “Yardımcı Dokunma” düğmesine dokunun. Tüm bu eylemleri tek seferde gerçekleştirmelisiniz.

Assistive Touch menüsü ekranınızda açıldığında, sanal ana sayfa düğmesini birkaç saniye basılı tutun. Fiziksel ev düğmesi olan bir iPhone kullanıyorsanız Yardımcı Dokunma ile ilgili adımları atlayın ve aygıtınızın fiziksel güç düğmesini basılı tutun.

Cihazınız kilitlenecek ve Face ID’yi yeniden etkinleştirmek için parolanızı tekrar yazmanız gerekecek. Bu, iPhone’unuzun RAM’inin silindiğine dair geçerli bir onaydır. Arka planda çalışan uygulamalardan herhangi birini açarsanız, içeriği sıfırdan yeniden yüklemesi gerektiğini fark edeceksiniz.

iPhone’unuzdaki RAM’i temizlemek için izlemeniz gereken hemen hemen tüm adımlar budur.

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