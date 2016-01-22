İphone Rehberini Android’e Aktarma

Hiç iPhone kişilerini Android’e aktarmak istedin mi? Telefonlar farklı işletim sistemlerine dayandığından, çoğu kişi bunun zor bir iş olduğunu düşünmeli. Bluetooth bile bir seçenek değildir. Böylece, kullanıcılar tüm bilgileri manuel olarak yeni bir telefona ekleme veya Gmail ile değiştirme eğilimindedir. Ancak, herhangi bir giriş yapmadan ve karmaşık adımlar atmadan bunu yapmanın daha kolay bir yolu var. Kelimenin tam anlamıyla bir tıklama ile hepsi yapılacaktır. Ama önce bu işlemi yapacak olan ücretsiz uygulamayı (Mobil Transfer) indirmeniz gerekir.

Mobil Aktarım, iPhone’unuzdaki kişileri Android’den çıkarmanızı sağlar. Ayrıca, bir iPhone’dan diğerine bilgi almayı da destekler. (iPad dahil.) iPhone’unuzda ilk olarak indirirseniz iCloud, Exchange, Hotmail, Facebook’takiler bile kopyalanabilir.

İPhone Rehberini Bir Android Telefona Aktarın

Not : İşlemden önce bilgisayarda iTunes olduğundan emin olun, yoksa çalışmaz.

Adım 1 iPhone ve Android Transfer’i çalıştır

Aracı PC’ye kurmak, başladığımız ilk adımdır. İndirin ve hangi klasörün yazılımı depolayacağına karar verin. Ardından, açmak için simgeye çift tıklayın ve arayüz aşağıdaki gibi görülebilir. “Telefondan Telefona Aktar” seçeneğini seçin.

Adım 2. Hesaplamak için iPhone’unuzu ve Samsung’unuzu Saygın Bir Şekilde Bağlayın

Yaptığımız ikinci şey, telefonları USB bağlantı noktalarına takmak. Sonra iPhone 7 ve Android’iniz saniyeler sonra otomatik olarak algılanır. Sonuç, aşağıdaki arayüze biraz benzerlik gösterecektir.

iPhone, sol tarafta bir telefon, Samsung ise diğer tarafta bir hedef telefon olarak belirlenit. Kişi bilgilerini Android’den iPhone’a aktarmak istediğinizde, ikisini değiştirmek için “Çevir” düğmesine dokunun. (Hedef telefondaki dosyaları silmeniz gerekirse, “Kopyalamadan önce verileri temizle” seçeneğini işaretleyin ve değilse işaretini kaldırın.)

Adım 3. Telefon numaralarını iPhone’dan Android’e kopyalayın

Pencerenin ortasında, hangi dosya türlerinin kopyalanacağını seçme hakkınız vardır. Zaman kazanmak için sadece “Rehber” i işaretleyiniz. “Kopyalamaya Başla” seçeneği üzerine tıklayın ve bekleyin..

Yaptığımız son şey, bitince Tamam’a basmak.

Hala kişileri iPhone’dan bir Android telefona aktarmak için bir araç mı arıyorsunuz? Mobil Transfer kesinlikle ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir araçtır. Bu programla ilgili herhangi bir sorun yaşıyorsanız, veya başka bir çözüm öneriniz varsa, bize yorum kısmında bildirebilirsiniz.