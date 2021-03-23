İş Bankası Sim Kart Bloke Kaldırma İşlemi Nasıl Yapılır? - Teknofeed.COM
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İş Bankası Sim Kart Bloke Kaldırma İşlemi Nasıl Yapılır?
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İş Bankası Sim Kart Bloke Kaldırma İşlemi Nasıl Yapılır?

2 dk okuma süresi
İş Bankası Sim Kart Bloke Kaldırma İşlemi Nasıl Yapılır?
Okunuyor İş Bankası Sim Kart Bloke Kaldırma İşlemi Nasıl Yapılır?

Siz değerli okurlarımıza, bu yazımızda ”İş bankası sim kart bloke kaldırma işlemi nasıl yapılır?” sorusuna cevap vereceğiz. Fakat onun öncesinde ”sim kart blokesi nedir?”, ”neden olur?” sorularını cevaplayalım.

İçerikgizle
1Sim Kart Blokesi Neden Olur?
2Sim Kart Bloke Kaldırma İşlemi Nereden ve Nasıl Yapılır?
2.1İş Bankası Şubelerinden
2.2İnternet Bankacılığından
2.3ATM Üzerinden İş Bankası Sim Kart Blokesi Kaldırma
2.4İş Bankası Müşteri Hizmetleri İle Anında Sim Kart Blokesi Kaldırma Yöntemi
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Sim Kart Blokesi Neden Olur?

Hemen hemen hepimiz internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları kullanıyoruz. Bu uygulamaları kullanırken en çok karşılaşılan sorunlardan biriside sim kart blokesi.

Elimizde olmayan sebeplerden dolayı sim kartımızı değiştirmemiz gerekebilir. Sim kartın değişmesi sonucu bankanız hesabınızın güvenliği için yeni sim karta bloke koyar. Ayrıca operatör değişikliklerinde, hattınızı kaybetmeniz sonrası yeni sim kart çıkartma durumunda veya başka sebeplerden dolayı sim kart değiştirmeniz sonucunda bankanız aynı işlemi yapar.

Bankanızın, bloke işlemlerinden sonra internet şube hesabına veya mobil uygulamaya girişiniz kısıtlanacaktır.

Bankamızın buradaki amacı müşterilerini korumaktır.

Sim Kart Bloke Kaldırma İşlemi Nereden ve Nasıl Yapılır?

İş Bankası Bloke kaldırma işlemlerimizi

  • Şubelerden,
  • İnternet bankacılığından,
  • ATM’lerden,
  • İş Bankası Müşteri Hizmetleri’ne bağlanarak Sim kartımız üzerindeki blokeyi kaldırmak istediğimizi söyleyerek kaldırabiliriz.

İş Bankası Şubelerinden

En yakın iş bankası şubesine giderek kimliğiniz ile birlikte sim kart blokesini kaldırabilirsiniz. Bu işlemi yaparken ayrıca cep telefonunuzun yanınızda bulunması gereklidir.

İnternet Bankacılığından

Öncelikle tarayıcınızda www.isbank.com.tr adresini açın. Karşınıza iş bankası web sayfası gelecek. Gelen sayfada “İnternet Şubesi” yazısına tıklayın daha sonra “Bireysel” yazısına tıklayarak giriş ekranını açın. Gelen ekrandan, sim kart blokesi seçeneğine tıklayın. Daha sonra kimlik bilgileriyle bloke kaldırma işlemini tamamlayın.

ATM Üzerinden İş Bankası Bloke Kaldırma

ATM Üzerinden İş Bankası Bloke Kaldırma

ATM Üzerinden İş Bankası Sim Kart Blokesi Kaldırma

Bankamatik üzerinden bloke kaldırmak istiyorsanız en yakın iş bankası atm sine gidin. Bankamatik kartınızı kart yuvasına takarak bekleyin. Daha sonra şifrenizi girerek işlem menüsüne ulaşın. Gelen ekrandan ”Daha Fazlası” yazısına seçerek ”Anında Bankacılık” seçeneğine gidin. Son olarak ”Mobil Onay Kodu Bloke Kaldırma” yı seçerek sim kart blokesini kaldırın.

 

İş Bankası Müşteri Hizmetleri İle Anında Sim Kart Blokesi Kaldırma Yöntemi

Müşteri hizmetlerine ulaşmak için öncelikle 0 850 724 0 724’ü arayın. Bloke olan sim kartlı telefonunuz ile müşteri hizmetlerini aradığınız zaman, doğrudan bloke kaldırma işlemlerini algılayacaktır. Daha sonra sesli yanıt sistemi sizi bloke kaldırma menüsüne yönlendirecektir. Bu esnada size ayrıca telefonunuza bir şifre gelecek ve şifreyi müşteri temsilcisine ileteceksiniz. Sonrasında sim kart blokesi kaldırma işlemi tamamlanacaktır.

 

Bir diğer yazımız olan işcep uygulaması teknik hata çözümü adlı makalemize buradan ulaşabilirsiniz.

Bu yazımızda siz değerli okuyucularımıza İş bankası sim kart blokesi kaldırma işlemi hakkında bilgiler verdik. Sizlerin de sormak istediğiniz sorularınız varsa yorum kısmında sorularınızı sorabilirsiniz.

 

 

 

 

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