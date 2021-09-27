IşCep Konum Servisi Nasıl Açılır – Konum Açma Ayarları *2021

Bu yazımızda İşCep konum servisi nasıl açılır, İşCep konum açma ayarları sorularınızı yanıtlayacağız. Bu hatalar son dönemlerde birçok banka uygulamalarında baş göstermeye başladı. Bizde sizler için en doğru şekilde işlem adımlarını önce kendimiz uygulayıp, onayladıktan sonra bu makalede sizler için bir araya getirdik.

IşCep Konum Servisi Nasıl Açılır ?

İşcep konum açma nasıl yapılır çözümü için sırası ile aşağıdaki adımları takip edin;

Öncelikle kullanmış olduğunuz telefon veya tabletinizden ayarlar kısmına giriş yapın, Ayarlara giriş yaptıktan sonra uygulamalardan İşcep uygulamasını bulun, İşcep uygulamasını bulduktan sonra, erişim izinlerinden konum bilgisine erişmesine izin verin, Ayrıca son olarak cihazınızın konum servisini aktif edin

Üstteki adımlardan sonra hala sorununuz çözülmedi ise; ilave olarak alttaki adımlara devam edin.

IşCep Konum Servisi Nasıl Açılır

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İşCep konum servisi açma adımları devamı

Cihazınızdan Ayarlar menüsünü açın,

Konum erişim kısmına gelerek sayfayı açın,

Buradan Konum modunu yüksek seviyeye alınız.

İphone İşcep Konum Açma

İphone İşCep Konum Servisi açma adımları için üstteki yöntemleri kullanabileceğiniz gibi şu adımlara da göz atabilirsiniz:

Ayarlar > Gizlilik > Konum Servisleri’ne ulaşın. Konum Servisleri’nin açık olup olmadığını kontrol edin. İşcep uygulamasını bulmak için ekranı aşağı kaydırın. İşcep uygulamasına dokunun ve bir seçenek belirleyin: Asla: Konum Servisleri bilgilerine erişimi engeller.

Bir Dahaki Sefere Sor: Uygulamayı Kullanırken İzin Ver, Bir Kez İzin Ver veya İzin Verme öğesini seçmenize olanak tanır.

Uygulamayı Kullanırken: Konum Servisleri’ne, yalnızca uygulama veya uygulamanın özelliklerinden biri ekranda görünür durumdayken erişilmesine izin verir. Bir uygulama için Uygulamayı Kullanırken ayarı belirlendiyse durum çubuğunuzun rengi maviye dönüşür ve ilgili uygulamanın konumunuzu aktif olarak kullandığını belirten bir ileti görürsünüz.

Her Zaman: Uygulama arka planda çalışırken bile konumunuza erişilmesine izin verir.

Sorun yaşadığınız bir başka nokta olursa bizlere yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Apple