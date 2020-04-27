Kendi Telefon Numaramı Öğrenme İstiyorum - Teknofeed.COM

Bazı durumlarda kullandığımız veya bir yakınımızın kullandığı telefon numarasına ihtiyacımız olabilir. Kendi telefon numaramı öğrenme ya da bir yakınınızın numarasını öğrenme ihtiyacında basit bir işlemle bunu gerçekleştirebiliriz.

Kendi Telefonu Numaramı Nasıl Öğrenebilirim?

Yeni bir hat almış olabilirsiniz veya bir yakınınız numarasını bilmiyor ama sizinle paylaşmak istiyor olabilir. Bu gibi durumlarda kullanıcılar kendi numaram ne gibi aramalar gerçekleştiriyor. Bu aramaların cevabını çok kısa bir işlemle bulabilir ve gerçekleştirebilirsiniz.

Kendi Telefon Numaramı Öğrenme

Kendi telefon numaramı öğrenme yöntemi için bir adımla bunu gerçekleştirebiliriz.

1. Telefonunuzun arama bölümünden *101# tuşlayın. Ardından arama butonuna basarak işleme devam edin.

2. 5-10 saniye kadar bu işlem sürecektir.

3. Bu işlemin yapıldığı telefon işlem sonrasında aşağıdaki ekranı verecektir.

*101# ile bu işlemi Turkcell, Vodafone veya Türk Telekom gibi operatörlerden, operatör farketmeksizin yapabilirsiniz. Ayrıca bu işlem için herhangi bir ücret ödemezsiniz.